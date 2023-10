Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 20.10. - 22.10.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 8. Spieltag vom 20.10. - 22.10.2023: Die Länderspielpause macht Platz für den achten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am kommenden Wochenende warten sechs von neun Wetten mit einer Quote von über 2,00.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 8. Spieltag:

Spiele Tipp Quote Dortmund vs. Werder Bremen Sieg Dortmund (HC -1) 1,82 Darmstadt vs. RB Leipzig Beide treffen: Nein 2,10 Freiburg vs. Bochum Unter 2,5 Tore 2,12 Hoffenheim vs. Frankfurt Sieg Hoffenheim 2,14 Union Berlin vs. Stuttgart Über 2,5 Tore 1,80 Wolfsburg vs. Leverkusen Sieg Leverkusen 1,80 Mainz vs. Bayern Bayer gewinnt zu Null 2,70 Köln vs. Gladbach Gladbach erzielt Über 1,5 Tore 2,15 Heidenheim vs. Augsburg Unter 2,5 Tore 2,06

Quoten Stand vom 18.10.2023, 11:05 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Wolfsburg vs. Leverkusen

Der VfL Wolfsburg hat an den bisherigen sieben Spieltagen zwei Gesichter gezeigt. In der heimischen Volkswagen Arena gewann die Elf von Niko Kovac jedes der drei Heimspiele. Auswärts hingegen kassierten die Niedersachsen drei Niederlagen in Folge. Die Gäste aus Leverkusen zeigten unabhängig vom Ort konstant beeindruckende Leistungen.

Sechs der ersten sieben Ligaspiele entschieden Xabi Alonso und seine Spieler für sich. Es ist bemerkenswert, mit welcher Souveränität und Autorität die Werkself ihre ersten Partien bestritten hat. Aktuell hat kein Team mehr Tore als Leverkusen erzielt (23). Dank dieser dominanten Offensive schlüpft Bayer auch beim VfL in die Favoritenrolle .

Darüber hinaus hatte dieses Aufeinandertreffen zuletzt kaum Heimsiege zu bieten. Bayer hat 17 von 21 möglichen Punkten aus den vorangegangenen sieben Bundesliga-Duellen bei den Wölfen gesammelt. Zusätzlich hielt B04 während der letzten fünf Gastspiele in Wolfsburg die Null.

Wir sehen Leverkusen in der Favoritenrolle und halten die Quote von 1,77 für einen „Sieg Leverkusen“ bei DAZN Bet für sehr attraktiv.

Thema der Woche: RB Leipzig und Bayern glänzen mit weißen Westen

Marco Rose kann mit dem Saisonstart seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden sein. RB Leipzig hat 2,00 Punkte pro Spiel gesammelt und dabei besonders in der Defensive zu glänzen gewusst. Kein anderes Team der Liga hat nach sieben Spieltagen häufiger die Null gehalten als die Roten Bullen (4).

Für uns ragt die Tendenz der vergangenen Wochen heraus. Drei der letzten vier Spiele von Leipzig wurden ohne Gegentor abgepfiffen. Mit 8,1 erwartbaren Gegentoren rangiert die Abwehr der Rose-Elf auf dem 4. Platz. Im Gegenzug lässt der Angriff mit 9,6 xG Luft nach oben. Daher lautet unser Tipp: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,10 bei Bwin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der Serienmeister aus München misst sich im Samstagabendspiel mit der schwächsten Offensive der Liga. Mainz hat nach sieben Spieltagen die wenigsten erwartbaren Tore auf dem Konto (6,8 xG), während der FCB in dieser Kategorie seinen Platz an der Spitze der Bundesliga eingenommen hat (20,1 xG).

Etwas überraschend hat der amtierende deutsche Meister mit drei Spielen ohne Gegentor den eigenen Bestwert seit 2017/18 eingestellt. Zwei dieser drei weißen Westen gelangen dem Tuchel-Team in den vergangenen beiden Heimspielen. Dementsprechend erfreulich nehmen wir die Quote von 2,70 für „Bayern gewinnt zu Null“ bei Interwetten an.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Die Ergebniskrise von Union Berlin erstreckt sich mittlerweile auf sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Besonders die Defensive zeigte ungeahnte Löcher, sodass fünf der sieben Bundesligaspiele mit Über 2,5 Toren endeten.

Stuttgart hat mit Serhou Guirassy einen Stürmer in Bestform im Team (13 Tore). Dank ihm hat der VfB in fünf von sieben Partien Über 2,5 Tore erzielt. Damit sehen wir einer Wette auf „Über 2,5 Tore“ bei Bet365 gelassen entgegen.

Nachdem Hoffenheim in der letzten Saison deutlich hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist, muss sich der Saisonstart mit fünf Siegen aus sieben Spielen (Startrekord für 1899 in der Bundesliga) wie ein Traum anfühlen. Frankfurt reist mit 14 sieglosen Auswärtsspielen in Folge nach Sinsheim. Wir erwarten einen „Sieg Hoffenheim“, der bei Bet-at-Home zu einer Quote von 2,14 führt.

Daten und Fakten zum 8. Spieltag:

Leipzig hat erst 8,1 erwartbare Gegentore zugelassen (4.), Darmstadt liegt mit 8,7 erwartbaren Toren auf Platz 14.



Freiburg hat 8,8 erwartbare Tore auf dem Konto (13.), Bochum sogar nur 7,8 xG (16.)



Köln hat bereits 14 erwartbare Gegentore zugelassen, Gladbach hat in der Ferne bisher durchschnittlich 3,3 Tore erzielt.



Köln hat sechs von sieben Partien zum Saisonauftakt verloren. Zu Hause holten die Geißböcke noch keinen einzigen Punkt. Zudem ist die Defensive mit 14 erwartbaren Gegentoren (15.) eine Einbahnstraße. Die Fohlen werden sich an die Vorfahrtsregeln halten. Pro Auswärtsspiel erzielten die Gäste 3,3 Tore. Wir setzen bei Happybet mit einer großartigen Quote von 2,15 auf „Gladbach erzielt Über 1,5 Tore“.

Beim Duell zwischen Freiburg und Bochum gehen wir von einem ganz anderen Spiel aus. Die Schwarzwälder (8,8 xG) und ihre Gäste aus dem Ruhrpott (7,8 xG) hinken den Offensiven der Konkurrenz hinterher. Für unsere Wette ist das ein Vorteil, denn die Quote von 2,12 für „Unter 2,5 Tore“ wirft bei DAZN Bet einen großen Mehrwert ab.

Weitere Partien am 8. Spieltag der Bundesliga:

Lenken wir unsere Gedanken auf die erste Partie des achten Spieltags, wird der Favorit sofort offensichtlich. Dortmund hat mit 17 Punkten aus den ersten sieben Begegnungen den besten Saisonstart seit fünf Jahren hingelegt. Zudem sind die Schwarz-Gelben seit 24 Heimspielen ungeschlagen. Für Werder war der Auftakt mit fünf Niederlagen an sieben Spieltagen ein absoluter Horror-Trip.

Des Weiteren haben die Bremer ihren besten Angreifer erst kürzlich an den BVB abgegeben. Niclas Füllkrug hat zuletzt an zwei Spieltagen in Folge getroffen. Der SVW wird die siebte Bundesliga-Auswärtsniederlage in Folge nicht verhindern können. Stattdessen erwarten wir einen „Sieg BVB (HC -1)“. Die entsprechende Quote von 1,82 bei Oddset ist vollkommen angemessen.

Zum Abschluss widmen wir uns dem letzten Duell der achten Spielrunde. Dort sitzt beim FC Augsburg ein neues Gesicht auf der Trainerbank. Jess Thorup hat in der Länderspielpause die Aufgaben von Enrico Maaßen übernommen und soll die miese Bilanz von fünf Punkten aus sieben Partien wieder gerade biegen.