Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 22.09.-24.09.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 5. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

VfB Stuttgart - SV Darmstadt Über 2,5 Tore 1.62

Bayern München - VfL Bochum Sieg Bayern mit HC -2 1.74

Union Berlin - TSG Hoffenheim Sieg Union 2.06

Gladbach - RB Leipzig Sieg RB Leipzig 1.60

Augsburg - Mainz Sieg Augsburg 2.64

Werder Bremen - Köln Beide Teams treffen 1.57

Dortmund - Wolfsburg Sieg BVB 1.65

Quoten Stand vom 20.9.2023, 12:12 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Wolfsburg

Das Top-Spiel der Woche steigt am Samstag um 15:30 Uhr in Dortmund, wenn der BVB die Wölfe empfängt. Die Schwarz-Gelben sind zwar noch ungeschlagen, stehen nach vier Spieltagen aber nur bei acht Punkten. Das reicht aktuell lediglich für Platz 7 und ist der schwächste Start der Borussen seit der Saison 2018/19. Grundsätzlich sind die Männer von Coach Edin Terzic aber schwer zu schlagen. Im Kalenderjahr 2023 setzte es nur eine Niederlage (2:4 gegen die Bayern).

Der VfL Wolfsburg steht dagegen bei neun Punkten und ist somit einen Rang vor den Dortmundern platziert. In neun der letzten zehn Duelle gegen den BVB gingen die Niedersachsen als Verlierer vom Platz. Der Schwarz-Gelben kassierten gegen die Wölfe in den jüngsten 16 Vergleichen gerade mal eine Pleite. Schaut man auf den Signal Iduna Park gab es bei dieser Paarung zuletzt sogar fünf Siege in Serie für die Hausherren (19:1 Tore). In vier dieser fünf Partien blieben die Gastgeber ohne Gegentor.

Da die Dortmunder, unter anderem auch nach der CL-Pleite in Paris (0:2), unter Druck stehen und Wolfsburg ein absoluter Lieblingsgegner ist, entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,65 bei Oddset für die Wette „Sieg BVB“.

Spieler im Fokus: Serhou Guirassy

In der Vorsaison sicherten sich Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku mit jeweils 16 Treffern den Titel des Torschützenkönigs. Diese Marke dürfte in diesem Jahr nicht für den ersten Platz im Ranking der besten Stürmer reichen. Denn VfB-Angreifer Serhou Guirassy steht nach den ersten vier Spieltagen 2023/24 schon bei acht Treffern. Dafür hat der gebürtige Franzose, der für die Nationalelf Guineas aufläuft, nur 341 Spielminuten gebraucht. So netzt der Stürmer im Schnitt alle 43 Minuten ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Guirassy ist der erste Bundesliga-Profi seit Peter Meyer in der Spielzeit 1967/68, der auf acht Treffer aus den ersten vier Partien kommt. Die Leichtigkeit, mit welcher der Angreifer derzeit seine Treffer macht, ist beeindruckend. Guirassy ist auch ein Grund für den tollen Saisonstart der Schwaben. Trifft der Angreifer auch gegen Darmstadt, wird das von Bookie Oddset, der für Neukunden den Oddset Bonus parat hat, mit einer Quote von 1,61 belohnt.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Eröffnet wird der 5. Spieltag wie schon erwähnt am Freitagabend, wenn der VfB Aufsteiger Darmstadt empfängt. Die Stuttgarter, die im Vorjahr nur über die Relegation die Klasse halten konnten, sind die große Überraschung. Wäre die Saison nun zu Ende, wären die Schwaben als Tabellen-Vierter für die Königsklasse qualifiziert. Neun Punkte aus den ersten vier Partien bedeuten den besten Saisonstart seit 19 Jahren. Zudem haben die Brustringträger mit 14 Treffern die beste Offensive der Liga.

Die Lilien dagegen warten noch auf ihren ersten Dreier. Am vergangenen Spieltag musste sich Darmstadt trotz einer 3:0-Pausenführung gegen Gladbach am Ende mit einem Punkt zufriedengeben (3:3). Auf der einen Seite ist der VfB in der Bundesliga gegen den SVD noch ohne Niederlage und unter Coach Hoeneß daheim noch ungeschlagen. Allerdings wartet Stuttgart seit sieben Erstliga-Duellen gegen Aufsteiger auf einen Dreier. Am Ende entscheiden wir uns hier mit einer Quote von 1,62 bei Betano für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Die Bayern mischen mit zehn Punkten aus vier Spielen oben mit. Am vergangenen Spieltag musste die Truppe von Thomas Tuchel aber gegen Leverkusen mit einem Punkt zufrieden sein (2:2). Im Heimspiel am Samstag gegen den noch sieglosen VfL Bochum spricht vieles für einen Heimsieg. Seit 1991 konnte der Ruhrverein nicht mehr in München gewinnen. Das war auch der einzige Sieg der Bochumer in 36 Versuchen beim Rekordmeister. Zwei der letzten vier Vergleiche gewann der FCB auch deutlich mit 7:0.

Auch dieses Mal wäre alles andere als ein deutlicher Heimsieg eine Überraschung. So ist ein Sieg Bayern HC -2 zur Quote von 1,74 bei NEObet eine gute Option.

Daten und Fakten zum 5. Spieltag:

Nur gegen Bremen (60) hat Frankfurt seit 1993 mehr Punkte geholt als gegen Freiburg (56)

Mit elf Siegen ist der FSV Mainz einer der Lieblingsgegner des FC Augsburg

Gladbach steht in diesem Jahrtausend erst zum zweiten Mal nach 4 Spieltagen noch ohne Sieg da

Am 5. Spieltag dürfen sich Frankfurt und Augsburg große Hoffnungen auf einen Sieg machen. Denn beide Teams treffen auf ihre Lieblingsgegner. Etwas überraschend sind auch die Gladbacher Fohlen nach vier Spieltagen noch ohne Dreier. Das ist der Borussia seit der Jahrtausendwende nur in der Saison 2014/15 passiert.

Weitere Partien am 5. Spieltag der Bundesliga:

Union Berlin hat erstmals seit Februar 2022 zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga kassiert. Zudem ging mit der 0:3-Pleite vor der Länderspielpause gegen Leipzig die tolle Serie von 24 ungeschlagenen Heimspielen zu Ende. Am Samstag wollen die Eisernen an der Alten Försterei gegen Hoffenheim eine neue Serie starten. Die Kraichgauer sind aber gut in Form und gingen in den letzten drei Partien als Sieger vom Feld. Allerdings konnte die TSG nur eines von sechs Duellen gegen die Köpenicker für sich entscheiden.

Diese Serie müsste durch einen Heimsieg der Berliner zu einer Quote von 2,06 bei Bet-at-home ausgebaut werden. Zusätzlich werden am Samstag folgende Duelle angepfiffen: Gladbach gegen Leipzig, Augsburg gegen Mainz und Werder gegen Köln (18:30 Uhr).

Am Sonntag gibt sich auch Tabellenführer Leverkusen die Ehre. Die Werkself ist furios in die Saison gestartet, stellt die zweitbeste Offensive der Bundesliga und feiert mit zehn Punkten aus vier Partien den besten Saisonstart seit 14 Jahren. Zu Gast in der BayArena ist Aufsteiger Heidenheim, der am vergangenen Sonntag mit dem 4:2 daheim gegen Bremen den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte einfahren durfte. Da der FCH schon achtmal getroffen hat, aber auch neun Gegentore hinnehmen musste, dürfte uns hier ein torreiches Spiel erwarten. Am Ende müsste der Sieger aber Bayer 04 heißen: Tipp „Sieg Leverkusen & Über 3,5 Tore“ zur Quote von 2,07 bei Interwetten.