Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 23.02.-25.02.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 23. Spieltag vom 23.02.-25.02.2024: Vor dem Topspiel gegen RB Leipzig gab der deutsche Rekordmeister die vorzeitige Trennung von Thomas Tuchel nach dem Ende der Saison bekannt. Die Auswirkung dieser Mitteilung auf unseren Wett Tipp hält sich aber in Grenzen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 23. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Leverkusen vs. Mainz Leverkusen Unter 2,5 Tore 1.76

Union Berlin vs. Heidenheim Unter 2,5 Tore 1.80

Gladbach vs. Bochum Doppelte Chance X2 1.80

Werder Bremen vs. Darmstadt Werder Bremen Über 1,5 Tore 1.70

Stuttgart vs. Köln Unter 2,5 Tore 2.35

Bayern vs. RB Leipzig Doppelte Chance X2 2.16

Frankfurt vs. Wolfsburg Beide Teams treffen 1.70

Dortmund vs. Hoffenheim Unter 3,5 Tore 2.00

Augsburg vs. Freiburg Sieg Freiburg 3.05

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. RB Leipzig

Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie klingen beim deutschen Rekordmeister wie aus einer fernen Galaxie, sind nach der jüngsten Pleite gegen Bochum (2:3) jedoch erstmals seit 2015 wieder zur Realität geworden. Die Reaktion ist eine vorzeitige Trennung von Thomas Tuchel im Sommer, doch bis dahin stehen noch einige Spiele auf dem Programm.

Damit kommen wir auf das Topspiel am Samstagabend zu sprechen. Bayern hat seit vier Pflichtspielen nicht mehr gegen RB Leipzig gewonnen (2 Remis, 2 Niederlagen) und sogar die vergangenen beiden Heimspiele gegen die Roten Bullen verloren. Nach nur sechs Punkten aus fünf Spieltagen der zweiten Saisonhälfte droht den Münchnern ein weiteres Fiasko.

Leipzig startete zwar ebenfalls eher mau in die Rückrunde (2 Niederlagen), steigerte sich zuletzt aber und holte aus den vergangenen drei Partien sieben von neun möglichen Punkten. Zudem haben die Gäste in Louis Openda (20 Scorerpunkte) ein Gegengewicht zu Bayerns Harry Kane (30 Scorerpunkte).

Wir geben Leipzig definitiv eine Chance in der Allianz Arena und entscheiden uns für eine „Doppelte Chance X2″-Wette mit einer Quote von 2,16 bei Bet-at-Home.

Wie tief fällt Borussia Mönchengladbach?

In der Gesamttabelle haben die Fohlen (22) noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz (16). Die Rückrundentabelle steht hingegen sinnbildlich für die aktuelle Verfassung der Gladbacher, die im Klassement der zweiten Saisonhälfte auf dem letzten Platz rangieren (2 Punkte).

Borussia Mönchengladbach gewann nur eines der letzten neun Ligaspiele (3 Remis, 5 Niederlagen) und erzielte in den vergangenen zwei Begegnungen keinen Treffer. Bochum wiederum ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis), bezwang zuletzt die Bayern (3:2) und erhält von Oddset dennoch eine Quote über 1,80 für eine „Doppelte Chance X2″. Das hat in unseren Augen einen Pick verdient.

Während sich die Fohlen im freien Fall befinden, scharren ihre direkten Konkurrenten nach ihren jeweiligen Trainerwechseln mit den Hufen. Mainz gewann sein erstes Spiel unter Bo Henriksen (1:0 vs. Augsburg) und Köln schiebt sich unter Timo Schultz (1 Sieg, 3 Remis, 2 Niederlagen) langsam an Gladbach heran.

Die Geißböcke beendeten fünf von sechs Ligaspielen unter ihrem neuen Trainer mit „Unter 2,5 Toren“. Zu Gast in Stuttgart erwarten wir ebenfalls einen leidenschaftlichen Auftritt der Kölner und maximal zwei Treffer in der Begegnung. Bwin hat dafür eine Quote von 2,35 im Angebot - das nennen wir einen ordentlichen „Value“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Mainz hat an diesem Spieltag vermutlich die derzeit größte Aufgabe im deutschen Fußball vor sich - ein Gastspiel in Leverkusen. Defensiv haben sich die 05er in dieser Spielzeit überhaupt nichts vorzuwerfen. Zuletzt kassierte der FSV in elf von zwölf Ligaspielen maximal ein Gegentor. „B04 unter 2,5 Tore“ scheint in unseren Augen daher eine geeignete Wahl zu sein, die bei NEObet mit einer Quote von 1,76 versehen ist.

Darmstadt scheint im Gegensatz zu den restlichen Mannschaften bereits verloren zu sein. Die Lilien kassierten die meisten Gegentore pro Spiel (2,3). Werder ist bis jetzt die zweitbeste Rückrundenmannschaft (12 Punkte, wie Stuttgart) und klarer Quotenfavorit. Als Gastgeber sollte „Werder über 1,5 Tore“ erzielen können und euch bei Betano den 1,70-fachen Gewinn eures Einsatzes ermöglichen.

Daten und Fakten zum 23. Spieltag:

Wolfsburg erzielte in jedem der vergangenen 22 Bundesliga-Vergleiche mit Frankfurt mindestens ein Tor.

Dortmund ist neben Leverkusen das einzige ungeschlagene Bundesliga-Team im Kalenderjahr 2024.

Freiburg ist seit zehn Bundesliga-Spielen gegen Augsburg ungeschlagen (7 Siege, 3 Remis).

Dortmund kassierte bislang die wenigsten Gegentore der Rückrunde (2) und sammelte nach Leverkusen (16) die meisten Punkte im neuen Kalenderjahr (14). Allerdings erzielte der BVB in drei seiner letzten vier Pflichtspiele maximal ein Tor. Das bringt uns in die komfortable Position, bei Admiralbet auf „Unter 3,5 Tore“ zu spielen und die Quote von 2,00 in den Blick zu fassen.

Ein Tor niedriger fällt unser Wett Tipp heute beim Duell zwischen Union Berlin und Heidenheim aus. Die Köpenicker haben seit dem 16. Spieltag fünf Begegnungen ohne Gegentor beendet, stellen selbst aber keine brandheiße Offensive. Eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ erscheint uns bei Interwetten mit einer Quote von 1,80 eine gute Wahl.

Weitere Partien am 23. Spieltag der Bundesliga:

Wolfsburg traf in jedem der vergangenen 22 Bundesliga-Duellen gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt verlor nur eines seiner letzten sieben Bundesliga-Spiele, Wolfsburg nur eines der vergangenen sechs. Wir erwarten ein ausgeglichenes Spiel und setzen bei Tipwin mit einer rundum soliden Quote von 1,70 auf „Beide Teams treffen“.