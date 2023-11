Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 24.11.-26.11.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 12. Spieltag vom 24.11.-26.11.2023: Am 12. Spieltag beschäftige ich mich bei durchaus spannenden Matchups mit Handicapwetten. Für Spannung ist nicht nur an der Tabellenspitze gesorgt.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 12. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Union Berlin vs. Augsburg Sieg Augsburg (HC +1) 1.90

Wolfsburg vs. RB Leipzig Beide Teams treffen: Nein 2.42

Frankfurt vs. VfB Stuttgart Beide treffen & Über 2,5 Tore 1.95

Heidenheim vs. Bochum Unentschieden 3.70

Quoten Stand vom 22.11.2023, 11:30 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Wolfsburg vs. RB Leipzig

Am zwölften Spieltag feiern die Roten Bullen ein Jubiläum: Es ist der 250. Auftritt der Leipziger in der Bundesliga. Passend dazu messen sich die Spieler von Trainer Marco Rose mit einer der formschwächsten Mannschaften der Liga. Nur Union Berlin kassierte an den vergangenen fünf Spieltagen mehr Gegentore (16) als die Wölfe (14).

Allerdings schmerzte das letzte Duell gleich doppelt: Mit einer 0:1-Niederlage warf Wolfsburg die Gäste aus Leipzig aus dem DFB-Pokal. Dafür gewann der Tabellen-Vierte die letzten drei Bundesliga-Duelle gegen den VfL ohne Gegentor. Ein solches Ergebnis könnte sich hier wiederholen. Gemeinsam mit Bayern beendeten die Roten Bullen die meisten Wochenenden ohne Gegentor (5).

Nach elf Spieltagen glänzt die Defensive der Gäste mit 12,9 erwartbaren Gegentoren (4.). Insgesamt ließ RB Leipzig erst 37 Schüsse auf das eigene Tor zu (2.). Wolfsburg hingegen verwandelte bisher nur 13,9 Prozent der eigenen Torschüsse (13.). Zuletzt endeten fünf Aufeinandertreffen in Folge mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“. Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Serie und entscheiden uns für eine „Beide Teams treffen: Nein“ Wette mit einer Quote von 2,42 bei Betano.

Thema der Woche: Mehrere Wetten mit einem Handicap

Gladbach gastiert am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund. Die Fohlen absolvierten bislang fünf Auswärtsspiele. Vier davon endeten mit Über 2,5 Gegentreffern für BMG. Über das komplette Kalenderjahr gesehen ließen die Gäste 37 Gegentreffer in 15 Auswärtsspielen zu - nur Augsburg kassierte mehr (39).

Dortmund ist seit drei Bundesliga-Partien sieglos. Dennoch zählt der Angriff der Schwarz-Gelben weiterhin zu den vier besten Offensiven der Liga (20,8 xG). Zudem gewann der BVB 15 der vergangenen 18 Pflichtspiel-Duelle mit den Fohlen. Wir nehmen das zum Anlass und setzen mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten auf „Sieg Dortmund (HC -1)“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eindeutiger fällt die Favoritenrolle von Leverkusen in Bremen aus. Bayer spielt bisher die beste Saison der Vereinsgeschichte (31 Punkte) und stellte den Bundesliga-Rekord von Bayern München nach elf Spieltagen ein (2015/16). Zudem imponierte der Tabellenführer in den vergangenen Wochen mit zwölf Pflichtspiel-Siegen in Folge.

An den ersten elf Spieltagen erzielte die Mannschaft von Xabi Alonso 3,1 Tore pro Partie - nur Bayern übertraf diesen Wert (3,8). Werder wiederum fing sich bereits 20,6 erwartbare Gegentore (14.). Das stärkt unseren Eindruck der klaren Favoritenrolle der Gäste. Bedeutet in einer Wette ausgedrückt: „Sieg Leverkusen (HC -1)“ mit einer Quote von 2,05 bei Bwin.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Im Duell zwischen Freiburg und Darmstadt machen wir direkt weiter mit einer Handicapwette. Christian Streich verlor mit seinem Team keines der vergangenen 30 Duelle gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte.

Auswärts verloren die Lilien vier von fünf Partien mit einem Torverhältnis von 4:18. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Freiburg (HC -1)“ mit einer Quote von 2,45 bei Oddset.

Ungewohnt wird der Blick auf die Trainerbank von Union Berlin beim Heimspiel gegen den FC Augsburg. Nach neun Bundesliga-Niederlagen in Folge ist Urs Fischer nicht mehr Trainer der Eisernen.

Gegen Augsburg gewannen die Köpenicker nur eines der letzten acht Bundesliga-Duelle. In der Folge geben wir bei NEObet eine Wette auf „Sieg Augsburg (HC +1)“ ab und freuen uns über die Quote von 1,90.

Daten und Fakten zum 12. Spieltag:

Nur Köln (9) erzielte bisher weniger Tore als Union Berlin (11)

Bayern (5) und Leipzig (5) haben die meisten Spiele ohne Gegentor beendet.

Leverkusen gewann 6 von 11 Bundesliga-Spielen mit mindestens 2 Toren Differenz.

Eröffnet wird der 12. Spieltag mit der Partie zwischen Köln und Bayern. Der deutsche Rekordmeister erzielte bislang die meisten Tore pro Partie (3,8). Köln befindet sich mit neun Treffern nach elf Spieltagen am anderen Ende dieser Kategorie. Wir setzen bei Bet365 auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen: Nein“ und erhalten dafür eine Quote von 2,50.

Beim Spiel zwischen Heidenheim und Bochum entscheiden wir uns für ein „Unentschieden“. Kein Team der Liga teilte häufiger die Punkte als der VfL (6). Heidenheim holte 91 Prozent seiner Zähler im eigenen Stadion, während die Gäste seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen sind. In unseren Augen ist die entsprechende Quote von 3,70 bei Bet3000 eine gute Wahl.

Weitere Partien am 12. Spieltag der Bundesliga:

Frankfurt empfängt im Topspiel am Samstagabend den VfB Stuttgart. Keines der letzten 42 Bundesliga-Duelle endete torlos. Offensiv ist die SGE am siebten Spieltag erwacht und erzielte seither 2,6 Tore pro Partie. Stuttgart erzielte nach Bayern die meisten Treffer aus dem Spiel heraus (26). Für eine Wette auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ bietet DAZN Bet eine Quote von 1,95 an.

Hoffenheim ist das stärkste Auswärtsteam der Liga, lag im eigenen Stadion jedoch nur 38 Minuten in Führung (18.). Zumindest fielen innerhalb der ersten fünf Heimspiele 4,0 Tore pro Partie. Wir erwarten eine höchst motivierte TSG, die ihrem Schnitt von 2,1 erzielten Treffern pro Bundesliga-Spieltag gerecht werden kann.