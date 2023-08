Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 25.08.-27.08.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 2. Spieltag vom 25.08.-27.08.2023: Der erste Spieltag bot genau das, wofür die Bundesliga steht: Tore, Tore und noch mehr Tore. Für den zweiten Spieltag haben wir uns etwas genauer mit den verschiedenen Defensiven der Bundesliga-Teams auseinandergesetzt.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 2. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. Augsburg

Die letzten beiden Pflichtspiele zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FCA boten große Unterhaltung und viele Tore. Letztes Jahr trafen der FCB und die Fuggerstädter in der zweiten Pokalrunde aufeinander. Nach einem kleinen Torfestival und einem 5:2-Sieg zogen die Bayern in die nächste Runde ein. Das folgende Duell am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga übertraf das Pokalspiel sogar um einen Treffer (5:3).

Nach dem ersten Spieltag der neuen Saison könnte uns ein ähnliches Schützenfest erwarten: Sowohl Bayern (4:0 vs. Bremen) als auch der FCA (4:4 vs. Gladbach) erzielten zum Saisonauftakt vier Treffer. Ergebnisse, die definitiv Lust auf weitere torreiche Aufeinandertreffen machen.

Die Favoritenrolle in der Allianz Arena steht auch bei den Wettanbietern ohne Steuern ohne Zweifel den Bayern zu. Allerdings muss diese Begegnung keinesfalls mit einer eindeutigen Angelegenheit enden. Augsburg hat zwei der letzten fünf direkten Duelle für sich entschieden und nur eines der vergangenen fünf Aufeinandertreffen mit Über zwei Toren Differenz verloren.

Wir erwarten im Bayern gegen Augsburg Tipp mehr Spannung, als es Thomas Tuchel lieb ist und setzen auf „Sieg Augsburg (HC +3)“ mit einer Quote von 2,15 bei Happybet.

Thema der Woche: Wenn die Abwehr zum Problem wird

Bremen und Gladbach haben am ersten Spieltag dieser Saison vier Gegentore kassiert. Bochum kam sogar mit 0:5 gegen den VfB Stuttgart unerhört deutlich unter die Räder. Die Probleme im Defensivverbund bestanden bei allen drei genannten Mannschaften schon in der vergangenen Saison.

Thomas Letsch war in dieser Vorbereitung ganz erpicht darauf, seine favorisierte Dreierkette beim VfL zu installieren. Das Ergebnis: Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Bielefeld (5:6 n.E.) und eine glasklare 0:5-Pleite gegen den letztjährigen Abstiegskandidaten aus Stuttgart. Die schwächste Defensive des Kalenderjahres 2023 (41 Gegentore) begegnet dem BVB, welcher die beste Offensive im Jahr 2023 (59 Tore) hat.

Selbst im fremden Stadion bei Bochum sollte ein „Sieg Dortmund (HC -1)“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset eine gute Wahl sein. Gladbach galt schon in der abgelaufenen Saison als „Soft“ und ließ 58,7 erwartbare Gegentore zu (15.). Das 4:4 gegen Augsburg zeigte dahingehend keinerlei Verbesserung. Somit gehen wir im Spiel zwischen Gladbach und Leverkusen von einem „Sieg Leverkusen“ aus. Die Quote von 1,92 findet ihr bei NEObet .

Die Bremer mussten am ersten Spieltag gegen den deutschen Rekordmeister antreten. Trotz einer verbesserungswürdigen Leistung der Bayern verlor Werder am Ende mit 0:4. Ole Werner und seine Mannschaft sind auf bestem Wege, die 64 Gegentore (15.) der vergangenen Saison zu wiederholen. Bei Bremen zu Gast beim SC Freiburg erwarten wir einen „Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore“. Betano stellt eine passende Quote von 1,93 zur Verfügung.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Deutlich bessere Defensivreihen finden wir beim Vergleich zwischen Köln und Wolfsburg. Die Geißböcke hielten den BVB bei den wenigsten erwartbaren Toren aus dem Spiel heraus (0,19 xG) und zeigten, dass die drittbeste Abwehr des vergangenen Jahres (42,12 xGA) weiterhin schwer zu knacken ist.

Allerdings blieben die Domstädter während der 0:1-Niederlage zum neunten Mal im Kalenderjahr 2023 torlos. Wolfsburg bot bereits dem Aufsteiger aus Heidenheim kaum Torchancen an (2:0). „Beide treffen: Nein“ ist mit einer Quote von 2,30 bei Bet3000 auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Daten und Fakten zum 2. Spieltag:

Dortmund hat im Kalenderjahr 2023 die meisten erwartbaren Tore gesammelt (49,6 xG) - Bochum hat im selben Zeitraum die wenigsten Tore erzielt (26).

Leverkusen ist seit 7 Bundesliga-Spielen gegen Gladbach ungeschlagen - die Fohlen verloren die letzten 4 Bundesliga-Heimspiele gegen die Werkself.

Union Berlin schoss in den letzten 3 Partien jeweils 4 Tore - Darmstadt erzielte in den ersten beiden Pflichtspielen keinen eigenen Treffer.

Die Partie zwischen Darmstadt und Union Berlin kann mit ansprechenden Quoten auf sich aufmerksam machen. Den Lilien gelangen drei Siege in drei Heimspielen gegen Union Berlin. Für den vierten Heimsieg in Folge müsste die Lieberknecht-Elf aus dem Spiel heraus mehr erwartbare Tore als gegen Frankfurt erzielen (0,24 xG). Die Eisernen haben in zwei Pflichtspielen acht Tore erzielt. Bet365 bietet eine Siegquote von 1,90 für Union an.

Heidenheim hat neben Darmstadt im letzten Jahr den Aufstieg in das deutsche Oberhaus gefeiert. Beim VfL Wolfsburg musste der 1.FCH das Feld mit einer torlosen Niederlage verlassen (0:2). Hoffenheim mag vielleicht den Premieren-Treffer der Schmidt-Elf zulassen, eine Niederlage halten wir jedoch für unwahrscheinlich. Unser Tipp bei Heidenheim gegen Hoffenheim: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Bwin .

Weitere Partien am 2. Spieltag der Bundesliga:

Der Sonntag wird mit dem Duell zwischen Mainz und Frankfurt eingeleitet. Zuletzt blieb die SGE in drei von fünf Vergleichen mit dem FSV Mainz 05 ohne Gegentor. Aktuell stehen die Hessen bei einer Serie von drei Partien ohne Gegentreffer. Offensiv ließ der Auftritt gegen Darmstadt (1:0) noch zu wünschen übrig. Wir gehen davon aus, dass nur eine Mannschaft trifft und sacken dafür die Quote von 2,30 bei AdmiralBet ein .

Das Freitagsspiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart haben wir uns für den Abschluss aufbewahrt. Hierfür legen wir euch den Interwetten Bonus ans Herz. Die Roten Bullen wollen schleunigst die ersten Zähler der Saison einfahren. Historisch betrachtet sind die Schwaben dafür ein guter Gegner: Leipzig hat bisher keines seiner zehn bestrittenen Bundesliga-Spiele gegen den VfB verloren (8S, 2U).