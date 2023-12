Bunting - Joyce Tipp, Prognose, Quoten | 23.12.2023

Unser Bunting - Joyce Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 23.12.2023 lautet: „The Bullet“ gibt sich keine Blöße und spielt sich mit einer starken Leistung in den Kreis der Titelfavoriten.

Bei der Darts-WM 2024 stehen am Samstag die letzten Zweitrunden-Spiele an. Für den 17. der Live Order of Merit geht es gegen die Nummer 34, Ryan Joyce. Die Vorzeichen deuten auf einen souveränen Sieg von „The Bullet“ hin. Das zeigt der Blick auf die Wettquoten der Buchmacher, die einen starken Bunting erwarten.