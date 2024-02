Burnley - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Burnley - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.02.2024 lautet: Am vergangenen Spieltag fegten die Gunners zu Gast bei West Ham durch das Stadion und siegten glanzvoll mit 6:0. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir gegen einen Abstiegskandidaten einen weiteren souveränen Sieg.

Arsenal gehört in diesem Jahr erneut zum engsten Favoritenkreis auf den Meistertitel in der Premier League. Kein Liga-Konkurrent spielte häufiger zu Null (9) oder kassierte weniger Gegentore (0,9) als die Gäste aus London. Zudem hat die Arteta-Elf ein großes Spektrum an Standard-Varianten zur Wahl, welche in kniffligen Partien der Dosenöffner sein können.

Zweitliga-Meister Burnley steckt im Tabellenkeller fest und muss einen Rückstand von sieben Zählern auf das rettende Ufer gut machen. Im Heimspiel gegen Arsenal wird das unserer Meinung nach aber nicht gelingen. So setzen wir auf „Sieg Arsenal (HC -1)“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Burnley vs Arsenal auf „Sieg Arsenal (HC -1)“:

Arsenal gewann 4 Ligaspiele in Serie, 3 davon mit mindestens zwei Toren Differenz.

Burnley kassierte bislang durchschnittlich 2,1 Gegentore pro Spieltag (19.).

Arsenal erspielte sich 48,7 erwartbare Tore (2.).



Burnley vs Arsenal Quoten Analyse:

Der Abstiegskandidat empfängt den Meisterschafts-Kandidaten - ein solcher Vergleich endet selten gut für die abstiegsgefährdeten Teams. Die Siegquoten der Buchmacher unterstreichen diese Annahme.

Burnley bringt euch bei einem Heimsieg maximal das zehnfache eures Einsatzes. Für einen Arsenal-Sieg gibt es dagegen nur eine Quote von 1,33 zu holen. Bei einer derartigen Rollenverteilung bieten sich eher andere Wetten an. NEObet gibt euch z.B. bei einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ eine Quote von 1,78.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Burnley vs Arsenal Prognose: Ein Titelkandidat auf allen Ebenen

Mikel Arteta hat aus den Gunners einen regelmäßigen Titel-Aspiranten geschaffen. Der spanische Trainer hievte seine Mannschaft auf allen Ebenen auf ein ungeahnt hohes Niveau.

Bereits ein Blick auf die Serie von vier Liga-Siegen in Folge reicht aus, um die Stärken der Gunners auszumachen. Drei der letzten vier Partien entschied der Tabellen-Dritte mit mindestens zwei Toren Unterschied für sich.

Während der Siegesserie von vier Partien legten die Gunners ein famoses Torverhältnis auf, drückten der Konkurrenz 16 Bälle ins Netz und ließen im Gegenzug nur zwei Gegentore zu. Zudem schlossen die Gäste zwei der letzten vier Ligaspiele ohne Gegentreffer ab.

Im Schnitt erzielte die Arteta-Elf 2,2 Tore (3.) und ließ die wenigsten Gegentore der Premier League zu (0,9). Darüber hinaus ging keine Mannschaft häufiger mit einer weißen Weste vom Feld als die Gunners (9).

Burnley - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Burnley: 1:3 Liverpool (A), 2:2 Fulham (H), 1:3 Manchester City (A), 1:1 Luton (H), 0:1 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 6:0 West Ham (A), 3:1 Liverpool (H), 2:1 Nottingham (A), 5:0 Crystal Palace (H), 0:2 Liverpool (H).

Letzte 5 Spiele Burnley vs. Arsenal: 1:3 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 1:0 (A).



Auch haben die Gunners ein unerwartetes Spezialgebiet: Standards. Gegen West Ham erzielte die Arteta-Auswahl zwei Standard-Tore und erhöhte die Treffer in dieser Disziplin auf 16 - Liga-Bestwert!

In der aktuellen Verfassung sind die Londoner eigentlich nicht zu stoppen, vor allem nicht von einem klaren Abstiegskandidaten wie Burnley. Die Auswahl von Vincent Kompany ist Vorletzter, hat sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und kassierte im Schnitt pro Spieltag 2,1 Gegentore (19.).

Zusätzlich zeigten die letzten beiden Spiele gegen die Titelkandidaten Liverpool (1:3) und Manchester City (1:3), dass der Abstand zu einem Top-Team durchaus zwei Treffer beträgt.

Arsenal beendete zwei seiner letzten vier Partien ohne Gegentor. Bleibt die Offensive der Gäste genügsam und hält das Endergebnis bei „Unter 2,5 Toren“, erhaltet ihr dafür bei Bet3000 eine Quote von 2,25.

Unser Burnley - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal (HC -1)

Arsenal gewann in dieser Spielzeit genau ein Drittel seiner Spiele mit mindestens zwei Toren Differenz (8/24). Burnley traf es in dieser Saison schon häufiger extrem hart. Die Weinroten verloren genau die Hälfte ihrer Ligaspiele (12/24) mit mindestens zwei Toren Unterschied.