Burnley - Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten | 03.03.2024

Unser Burnley - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.03.2024 lautet: Wenn man sich die Ergebnisse der beiden Teams so ansieht, dann ist in unserem Wett Tipp heute eine Torwette naheliegend.

Muss Burnley nach nur einem Jahr wieder runter in die Championship? Aktuell sieht es stark danach aus. Die Clarets sind Vorletzter und haben einen Rückstand von elf Punkten auf das rettende Ufer. Noch sind es aber zwölf Spiele, die es zu absolvieren gilt und am Sonntag könnte mit Bournemouth der vielleicht richtige Gegner ins Turf Moor kommen. Die Gäste warten nämlich ihrerseits seit Monaten auf den nächsten Premier-League-Sieg und sahen auch in Gastspielen bei Burnley in der Regel nicht gut aus.

Wir vermeiden dennoch eine Siegwette und entscheiden uns aus gutem Grund für den Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Burnley vs Bournemouth auf „Über 2,5 Tore“:

Burnley stellt mit 58 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr der Premier League.

In den Auswärtspartien von Bournemouth fallen ligaweit die zweitmeisten Tore.

In jedem der letzten 5 PL-Spiele der Clarets gab es mindestens 3 Treffer zu sehen.



Burnley vs Bournemouth Quoten Analyse:

Nach der Quotenverteilung der Sportwetten-Anbieter gehen die Gäste hier als Favorit ins Duell. Für Wetten auf einen Auswärts-Dreier bleiben die Quoten gerade noch so unter der Marke von 2,00. Bei einem richtigen Tipp auf Burnley gibt es hingegen fast das Vierfache des Wetteinsatzes als Gewinn zurück.

Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch Wettquoten bis 1,90 ab. Wenn man sich die letzten Ergebnisse der Cherries so ansieht, dann ist das in jedem Fall eine mögliche Option. Wer noch neu im Thema ist und gerne mal eine Wette ausprobieren möchte, der sollte sich bei den Sportwetten ohne Einzahlung umsehen, um risikofrei einzusteigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Burnley vs Bournemouth Prognose: Torreiche Angelegenheit

1:3, 0:5 und 0:3 - das sind die letzten Ergebnisse des Burnley FC in der Premier League. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass zwei der letzten drei Gegner Liverpool und Arsenal hießen. Doch es ist ja nicht so, dass die Weinroten davor erfolgreichen Fußball gespielt hätten - im Gegenteil.

Mittlerweile sind die Clarets seit neun Pflichtspielen sieglos. Im Ligabetrieb gab es an den letzten acht Spieltagen sechs Pleiten und nur zwei Remis. Nur aufgrund des weniger schlechten Torverhältnisses (-33) steht Burnley vor dem punktgleichen Team von Sheffield United (-44) auf dem vorletzten Platz.

Das rettende Ufer ist mit elf Zählern Rückstand allerdings weit entfernt. In der Heimtabelle sind die Clarets mit nur fünf Punkten aus 13 Partien (1S, 2U, 10N) Letzter. Nie zuvor in ihrer Premier-League-Historie kassierten sie mehr als zehn Heim-Niederlagen in einer Saison. Mit zudem 58 Gegentoren stellen sie hinter Sheffield (66) die zweitschwächste Abwehr.

In elf der bisherigen 26 PL-Spiele kassierte Burnley mindestens drei Gegentore - Liga-Höchstwert! Als der Klub in der Spielzeit 2021/22 abstieg, hatte er in insgesamt nur sechs Ligaspielen mindestens drei Gegentreffer hinnehmen müssen. In den aktuell letzten fünf PL-Partien der Weinroten fielen immer mindestens drei Tore.

Burnley - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Burnley: 0:3 Crystal Palace (A), 0:5 Arsenal (H), 1:3 Liverpool (A), 2:2 Fulham (H), 1:3 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 0:0, 0:1 n.V. Leicester (H), 0:1 Manchester City (H), 2:2 Newcastle (A), 1:3 Fulham (A), 1:1 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Burnley vs Bournemouth: 1:2 (A), 4:2 (A), 0:2 (H), 3:0 (H), 1:0 (A)



Viel spricht dafür, dass es auch am Sonntag Treffer im Turf Moor geben wird. Denn in den Auswärtspartien Bournemouths sind bislang ligaweit die zweitmeisten Tore gefallen. Genauer gesagt waren es 50 Treffer in 13 Auswärtsspielen und damit 3,8 Tore pro Match. In elf der bisherigen 13 Auswärtsbegegnungen der Cherries gab es mindestens drei Treffer.

Die Gäste reisen dabei mit einer Enttäuschung an. Unter der Woche gab es im Viertelfinale des FA Cups das Aus gegen Zweitligist Leicester. Zu Hause unterlag Bournemouth den Foxes mit 0:1 nach Verlängerung. Auch die letzten Premier-League-Ergebnisse der Cherries waren enttäuschend, wobei die bisherige PL-Saison einer Achterbahnfahrt gleicht.

Nach neun sieglosen Spielen zum Auftakt (3U, 6N) gewannen sie sieben der folgenden neun Partien (1U, 1N). Aktuell wartet Bournemouth aber wieder seit sieben Liga-Spielen auf einen Dreier (3U, 4N). Den letzten Premier-League-Sieg gab es noch im letzten Kalenderjahr. Auch der letzte Erfolg im Turf Moor liegt mittlerweile fast sechs Jahre zurück.

Überhaupt fühlten sich die Cherries dort nicht wohl. Sie haben nur eines der letzten 14 PL-Gastspiele dort gewonnen (6U, 7N). Auch das ist mit ein Grund, warum man Wetten in Richtung Burnley ins Auge fassen sollte. Die Höchstquote von 1,90 für die „Doppelte Chance 1X“ liefert aktuell Betano, wo ihr den Tipp auch über die Betano App abgeben könnt.

Unser Burnley - Bournemouth Tipp: „Über 2,5 Tore“

In den letzten fünf Liga-Spielen Burnleys gab es immer mindestens drei Tore. In elf von 13 Auswärtspartien von Bournemouth gab es mindestens drei Treffer. Die Clarets stellen mit 58 Gegentoren die zweitschwächste Defensive und auswärts hat nur Schlusslicht Sheffield mehr Gegentreffer kassiert als die Cherries. Das sind gewichtige Gründe, die im Turf Moor für ein torreiches Spiel sprechen.