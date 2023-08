Burnley - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 11.08.23

Unser Burnley - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 11.08.2023 lautet: Der Schüler trifft auf seinen Meister - eine beliebte Geschichte, die für zusätzliche Spannung im Duell der Gewinner der Premier League und Championship sorgt.

Vincent Kompany hat den FC Burnley auf links gedreht und der Mannschaft seine Idee vom Fußball einverleibt. Diese hat er von seinem Gegenüber, Pep Guardiola, als Spieler aufsaugen dürfen. Am ersten Spieltag der Premier League bekommen wir das Duell zwischen dem Championship-Sieger und dem Meister der Premier League zu sehen.

Im vergangenen Jahr traf der FC Burnley auf Manchester City in Bestform und flog mit 0:6 aus dem FA Cup. Zuvor endeten drei Begegnungen in Serie mit Unter 2,5 Toren. In dieser frühen Saisonphase werden die Citizens noch nicht in Höchstform auftreten, sodass unser Tipp wie folgt ausfällt: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,40 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Burnley vs Manchester City auf „Unter 2,5 Tore“:

3 der letzten 4 direkten Duelle endeten mit Unter 2,5 Toren.

Manchester City (33) und Burnley (35) kassierten in der abgelaufenen Saison die wenigsten Gegentore in ihrer Liga.

City forcierte in keinem Auftaktspiel der letzten 3 Jahre eine Begegnung mit Über 2,5 Toren.

Burnley vs Manchester City Quoten Analyse:

Manchester City hat in der abgelaufenen Saison die dritte Meisterschaft in Folge gefeiert. Unter Pep Guardiola gewannen die Skyblues fünf Titel in sieben Spielzeiten. Vier Premier-League-Titel in Serie gelangen bisher noch keinem englischen Verein.

Nach dem Triple aus FA Cup, Champions League und Premier League startet Manchester City mit Quoten bis 1,33 selbstverständlich als klarer Favorit ins erste Spiel. Burnley versucht sich als Aufsteiger mit Wettquoten zwischen 8,00 und 10,50. Für mehr Risiko lohnt sich eine Wette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Burnley vs Manchester City Prognose: Ähnlicher Spielstil, unterschiedliche Ambitionen

Der FC Burnley erblickt das Licht der Premier League mit einem völlig neuen Erscheinungsbild. Der amtierende Meister der Championship sammelte vergangenes Jahr seit Beginn der Messung (2016) den meisten Ballbesitz der zweiten englischen Liga (64 Prozent). Die 101 gesammelten Punkte wurden in der Geschichte erst fünf Mal übertroffen.

Manchester City hat ganz andere Ambitionen und doch ähnliche stilistische Muster im Spiel. Kein Wunder, denn Vincent Kompany hat unter Pep Guardiola viel gelernt. Jedenfalls wurden die Skyblues ihren eigenen Ansprüchen mit dem Triple (FA Cup, Champions League, Premier League) ebenfalls gerecht.

Beiden Titelträgern gelang es, über ein kontrolliertes Positionsspiel mit einstudierten Bewegungen den Rhythmus der eigenen Begegnungen zu bestimmen. Am Ende ihrer jeweiligen Saison hatten Burnley (87) und Manchester City (94) die meisten Tore der Liga erzielt. Defensiv wurden The Clarets (35) und die Citizens (33) ebenfalls nicht unterboten.

Eine weitere Gemeinsamkeit finden wir in der Vorbereitung auf die neue Saison. Weder die Guardiola-Elf noch das Team von Vincent Kompany konnte eines der abschließenden beiden Spiele für sich entscheiden. City verpasste sogar den ersten Titel des Jahres durch eine 1:1 (1:4 i.E.)-Niederlage gegen Vizemeister Arsenal im Community Shield.

Burnley - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Burnley: 0:3 Mainz (A), 1:1 Real Betis (A), 2:0 Benfica (A), 0:2 Genk (A), 3:0 Cardiff (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:4 n.E. Arsenal (H), 1:2 Atletico (H), 2:1 Bayern (A), 5:3 Yokohama (A), 1:0 Inter (H).

Letzte 5 Spiele Burnley vs. Manchester City: 0:6 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 0:2 (H), 0:5 (A).

Die letzten sieben direkten Aufeinandertreffen hat Manchester City allesamt für sich entschieden und dabei 25:0 Tore erzielt. Wichtig ist für unsere Wette vor allem der Blick auf die letzten Spiele und da finden wir in drei von vier Partien Unter 2,5 Tore.

Manchester City ist natürlich der klare Favorit, eine Machtdemonstration erwarten wir allerdings nicht. Wenn der amtierende Meister in der abgelaufenen Saison etwas liegen ließ, dann in der Ferne: Während der aktuelle CL-Sieger 17 von 19 Heimspiele in der Liga für sich entschied, fehlten auswärts acht Siege zu einer makellosen Bilanz.

Darüber hinaus muss die Guardiola-Elf elementare Abgänge auffangen. Kapitän Gündogan erzielte in den letzten beiden Monaten der abgelaufenen Saison die meisten Tore (6) und beanspruchte beim 2:1-Finalsieg im FA Cup gegen Manchester United beide Treffer für sich. Ebenso müssen 28 Torbeteiligungen von Riyad Mahrez aufgefangen werden.

Neben den beiden Abgängen wird Kevin de Bruyne, seinerseits an den zweitmeisten Toren direkt beteiligt (38), verletzungsbedingt fehlen. Dementsprechend könnte die Offensive der Gäste noch etwas müde erscheinen. Setzt ihr bei Admiralbet auf „Manchester City Unter 2,5 Tore“ erwartet euch eine Quote von 1,60.

Unser Burnley - Manchester City Tipp: Unter 2,5 Tore

Sieben der vergangenen zehn Meister aus der Championship konnten in ihrem ersten Jahr nach dem Aufstieg die Klasse halten. Manchester City war schon in den vergangenen Jahren nicht gerade auf torreiche Partien am ersten Spieltag aus und beendete den Auftakt zuletzt drei Mal in Folge mit Unter 2,5 Toren.