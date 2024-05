Burruchaga - Struff Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Burruchaga - Struff Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Was ist dieses Jahr für die deutsche Nummer 2 in Paris drin? Beim Wett Tipp heute trauen wir dem 33-Jährigen zum Auftakt schon mal einen glatten Sieg zu.

Schaut man auf die Ergebnisse bei Grand-Slam-Turnieren, fühlt sich Jan-Lennard Struff bei den French Open am wohlsten. In Paris hat die deutsche Nummer 2 die besten Ergebnisse bei Majors gefeiert. Hier stand der 33-Jährige zweimal im Achtelfinale (2019, 2021). Auch in diesem Jahr darf der Warsteiner auf die zweite Turnierwoche hoffen. Vor allem sein erster ATP-Sieg in München auf Sand dürfte „Struffi“ Rückenwind geben. In Runde 1 gegen den Argentinier Roman Andres Burruchaga (ATP Nr. 144) ist der Deutsche klarer Favorit.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Struff in 3 Sätzen“ mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Burruchaga vs Struff auf „Sieg Struff in 3 Sätzen“:

Struff hat im April sein erstes ATP Turnier gewonnen - auf Sand

Der Warsteiner steht in der Weltrangliste über 100 Plätze vor seinem Gegner

Die French Open sind das Lieblings-Grand-Slam-Turnier von „Struffi“



Burruchaga vs Struff Quoten Analyse:

Da Jan-Lennard Struff beim Masters von Madrid seine Punkte aus dem Vorjahr nicht verteidigen konnte, rutschte der Deutsche in der Weltrangliste kurz vor Beginn der French Open von Rang 24 auf 41 ab.

Trotzdem ist die deutsche Nummer 2 in Runde 1 der klare Favorit. So haben die besten Buchmacher, die für ihre Kunden auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, nur Quoten zwischen 1,12 und 1,15 für einen Sieg von „Struffi“ parat.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei der Burruchaga vs Struff Prognose für ein Weiterkommen des Argentiniers den bis zu sechsfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Burruchaga vs Struff Prognose: Wie verläuft das Grand-Slam-Debüt des Argentiniers?

Roman Andres Burruchaga hat einen Nachnamen, an den sich deutsche Fußball-Fans nicht so gerne erinnern. Denn sein Vater Jorge Burruchaga erzielte im Fußball-WM-Finale 1986 gegen Deutschland das entscheidende Tor für Argentinien zum 3:2-Sieg. Sein Sohn hat sich aber gegen das runde Leder und für den Tennisschläger entschieden. Der Mann aus Buenos Aires spielt hauptsächlich Challenger-Turniere. So steht die Nummer 144 der Welt in diesem Jahr bei einer Bilanz von 23-12. Am wohlsten fühlt sich der 22-Jährige auf Sand.

22 von 23 Siegen kamen 2024 auf diesem Belag zustande. Im Februar 2024 feierte Burruchaga bei den Cordoba Open sein ATP-Tour-Level Debüt und mit einem Sieg gegen Landsmann Diego Schwartzman auch gleich seinen ersten ATP-Tour-Erfolg. Danach war aber im Achtelfinale gegen den Deutschen Yannik Hanfmann in drei Sätzen Endstation. Bei den French Open zog Burruchaga mit drei Siegen in der Quali und nur einem Satzverlust erstmals ins Hauptfeld ein.

Im vergangenen Jahr wurde Jan-Lennard Struff von den Spielern auf der ATP-Tour nach einer schwierigen Saison mit einigen verletzungsbedingten Pausen als Comeback-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Der Warsteiner kletterte 2023 von Rang 167 auf Platz 21. Auch in diesem Jahr setzt der 33-Jährige seine gute Form fort. Im April feierte der Warsteiner beim 250er Turnier in München seinen ersten ATP-Titel. Auf dem Weg zu diesem Erfolg hatte „Struffi“ keinen Satz abgegeben.

In den letzten beiden Runden wurden dabei auch Holger Rune (ATP 12) und Taylor Fritz (ATP 13) besiegt. Danach spielte Struff wieder ein tolles Masters in Madrid. Dort war die deutsche Nummer zwei im Vorjahr als Lucky Loser ins Finale eingezogen. Dieses Mal traf der Deutsche, wie im Endspiel 2023, schon im Achtelfinale auf Carlos Alcaraz und lieferte dem Spanier beim 3:6, 7:6, 6:7 erneut einen großen Fight. 2024 steht Struff bei 15-11. Auf Sand lautet die Bilanz sogar: Neun Siege und nur drei Niederlagen!

Burruchaga - Struff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Burruchaga: 2:1 Kovalik, 2:0 Uchiyama, 2:0 Shang, 1:2 Faria, 1:0 De Loore

Letzte 5 Spiele Struff: 1:2 Tsitsipas, 2:0 Cachin, 1:2 Alcaraz, 2:0 Humbert, 2:0 Munar

Letzte Spiele Burruchaga vs Struff: -



Beide Spieler treffen in Runde 1 der French Open erstmals aufeinander. Der Deutsche geht bei dieser Premiere als klarer Favorit ins Rennen.

Schließlich ist es für Burruchaga auch erst die erste Teilnahme im Hauptfeld der French Open, wo er sich aber von seiner besten Seite zeigen will.

Unser Burruchaga - Struff Tipp: Sieg Struff in 3 Sätzen

In Paris auf Sand hat sich Jan-Lennard Struff immer besonders wohl gefühlt. Auch die Auslosung für 2024 macht Hoffnung. So darf die deutsche Nummer 2 auch in diesem Jahr auf ein gutes Ergebnis bei den French Open hoffen.

Sein Gegner hat zwar eine gute Quali gespielt, doch Burruchaga steht zum ersten Mal in einem Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier. Der Argentinier trifft auf einen „Struffi“ in Topform, der endlich sein erstes ATP-Turnier gewinnen konnte.

Am Ende trauen wir dem Warsteiner sogar einen Erfolg ohne Satzverlust zu. Unser Burruchaga - Struff Sportwetten Tipp lautet: „Sieg Struff in 3 Sätzen“ mit einer Wettquote bei Bet3000 von 1.85.