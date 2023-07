CA San Lorenzo - Ind. Medellin Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2023

Unser CA San Lorenzo - Ind. Medellin Tipp zum Copa Sudamericana Spiel am 20.07.2023 lautet: Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel hat der Club Atletico aus Buenos Aires alle Trümpfe in der eigenen Hand. Auch im Rückspiel spricht alles für die Argentinier.

In der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Pendant zur UEFA Europa League, kämpfen 16 Teams in der K.o.-Playoff-Runde um acht Plätze fürs Achtelfinale. Dazu gehören auch der CA San Lorenzo und Deportivo Independiente Medellin. Die Argentinier haben das Hinspiel in der Vorwoche auswärts mit 1:0 gewonnen und haben damit im Kampf um das Weiterkommen die besten Karten. Im Rückspiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag europäischer Zeit reicht den „Cuervos“ schon ein Remis zum Weiterkommen. Die Wettquoten gehen aber von einem Heimsieg aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.60 bei Happybet die Wette „Sieg San Lorenzo“.

Darum tippen wir bei CA San Lorenzo vs Ind. Medellin auf „Sieg San Lorenzo“:

San Lorenzo ist seit 10 Pflichtpartien ungeschlagen

Independiente Medellin wartet seit 5 Pflichtspielen auf einen Sieg

Die Cuervos haben beim Marktwert klar die Nase vorne

CA San Lorenzo vs Ind. Medellin Quoten Analyse:

Bei diesem K.o.-Duell haben die Argentinier mit ihren Erfolgen auf Vereinsebene und dem Marktwert von 42 Mio. zu 14 Mio. Euro klar die Nase vorne. So bezahlen die Fußball-Buchmacher bei der CA San Lorenzo vs Ind. Medellin Prognose einen Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 1.63. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 5.85 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

CA San Lorenzo vs Ind. Medellin Prognose: Erreichen die Minimalisten die nächste Runde?

San Lorenzo gehört mit 15 Meisterschaften und 16 Vizemeistertiteln zu den „großen 5 Vereinen“ im argentinischen Fußball. Der letzte Liga-Triumph stammt allerdings aus dem Jahr 2015. Der Club Atletico aus Buenos Aires ist auch der erste Verein aus Argentinien, der 1960 an der Copa Libertadores teilnahm. 2014 konnten die „Azulgrana“ den Wettbewerb zum ersten und bisher einzigen Mal gewinnen. 2002 trugen sich „Los Santos“ als erster argentinischer Copa-Sudamericana-Gewinner ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher ein.

Die gerade zu Ende gegangene Saison 2023 der Liga Profesional hat der CA auf Platz 3, elf Zähler hinter dem neuen Meister River Plate, beendet. Besonders auffallend war dabei das Torverhältnis von 23:9 in 25 Partien. Die Mannschaft von Coach Ruben Dario Insua ist dabei seit 10 Spielen ungeschlagen. In der Gruppenphase der Copa Sudamericana sicherte sich San Lorenzo mit 2 Siegen, 2 Remis und 2 Niederlagen den zweiten Platz hinter Fortaleza, aber vor Palestino (Chile) und Estudiantes de Merida (Venezuela).

Mit 6 Meisterschaften und 11 zweiten Plätzen gehört Deportivo Independiente Medellin zu den größten und bedeutendsten Vereinen im kolumbianischen Fußball. International feierte „El Poderoso de la Montana“ mit dem Einzug in das Halbfinale der Copa Libertadores 2003 den größten Erfolg. In diesem Jahr nimmt der Verein zum fünften Mal an der Copa Sudamericana teil. Begonnen hatte Medellin seine internationale Saison in der Copa Libertadores.

Nach dem dritten Platz in der Gruppe B ging es für die Kolumbianer im niedrigeren Wettbewerb weiter. Im Mai hatte sich Coach David Gonzalez, der die Mannschaft im Vorjahr in der Primera A auf einen tollen zweiten Platz geführt hatte, von seinem Amt zurückgezogen. Nach einer kurzen Zeit unter Interimscoach Botero ist Alfredo Arias seit Anfang Juli der neue Cheftrainer. Im Hinspiel gegen San Lorenzo feierte er sein Debüt. Eine Serie von 4 Pleiten am Stück endete immerhin am Samstag mit einem 2:2 daheim gegen La Equidad.

CA San Lorenzo - Ind. Medellin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele CA San Lorenzo: 1:0 Belgrano Cordoba (A), 1:0 Ind. Medellin (A), 0:0 River Plate (H), 1:1 Racing Avellaneda (A), 1:0 Rosario Central (H)

Letzte 5 Spiele Ind. Medellin: 2:2 La Equidad (H), 0:1 San Lorenzo (H), 1:3 Int. Porto Alegre (A), 1:2 Millonarios (A), 0:1 America de Cali (H)

Letzte Spiele CA San Lorenzo vs Ind. Medellin: 1:0

In der Vorwoche waren beide Vereine zum ersten Mal aufeinandergetroffen. Der entscheidende Treffer für die Gäste fiel durch Stürmer Bareiro in der 67. Minute. Die Spiele mit Beteiligung der „Cuervos“ waren in der Vergangenheit aber selten Torfestivals. In den letzten 11 Spielen der „Azulgrana“ wurde der Wert „2,5 Tore“ nur einmal überschritten. Passiert das auch dieses Mal, wird dieser Tipp beim von uns getesteten Buchmacher Betano mit einer Quote von 1.60 belohnt.

Unser CA San Lorenzo - Ind. Medellin Tipp: Sieg CA San Lorenzo

Die Argentinier von San Lorenzo stehen nach dem Hinspiel-Sieg schon mit einem Bein in der nächsten Runde. Sicher ist das 1:0 noch kein Ruhekissen. Deswegen werden die Hausherren auch im Rückspiel auf den Sieg gehen. Die Kolumbianer stecken dagegen in einer kleinen Krise und haben weder die Form noch die Qualität, um dieses Duell noch umzubiegen.