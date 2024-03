Cadiz - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten|09.03.2024

Unser Cadiz - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 09.03.2024 lautet: In dieser Saison fühlen sich die Colchoneros auswärts überhaupt nicht wohl. Im Wett Tipp heute bei Cadiz muss man den Gästen aber mindestens einen Punkt zutrauen.

Am kommenden Mittwoch möchte Atletico seine Heimstärke unter Beweis stellen und in der Königsklasse die 0:1-Hinspielniederlage gegen Inter Mailand wettmachen. Doch bevor sich die Männer von Coach Diego Simeone dieser Aufgabe widmen können, müssen die „Colchoneros“ in La Liga wieder mal auswärts ran, wo man in dieser Saison große Probleme hat. Die Hürde am Samstag zu Gast beim formschwachen und abstiegsbedrohten Cadiz CF scheint allerdings machbar. Zu diesem Ergebnis kommen zumindest die Buchmacher.

Auch wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Cadiz vs Atletico Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Cadiz wartet seit 23 Liga-Spielen auf einen Sieg

Atletico steht in der Rückrunden-Tabelle auf Platz 2

In den letzten 9 Duellen seit der Jahrtausendwende haben die Madrilenen nur ein Spiel gegen Cadiz verloren



Cadiz vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Die „Colchoneros“ haben in der Tabelle 14 Plätze und 36 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Nimmt man dann noch die Qualität und die grundsätzliche Formkurve hinzu, ergibt das eine klare Ausgangslage.

Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 1,75 deutlich favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren durchschnittliche Quoten von 4,95. Für ein Remis wartet der etwa 3,7-fache Wetteinsatz. Wenn ihr den Andalusiern einen Punkt zutraut, könnt ihr eure Wette durch eine Freiwette ohne Einzahlung risikolos gestalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cadiz vs Atletico Madrid Prognose: Geht die Serie der Andalusier ausgerechnet gegen Atletico zu Ende?

Im Sommer 2020 kehrte Cadiz nach 14 Jahren Abwesenheit in die höchste spanische Spielklasse zurück. Die Andalusier gingen als Aufsteiger auch gleich mit einem ordentlichen 12. Platz über die Ziellinie. In den beiden darauffolgenden Jahren glückte der Klassenerhalt aber nur mit zwei bzw. einem Punkt Vorsprung. In dieser Saison stand CAD bis zum 7. Spieltag sogar noch in der oberen Hälfte. Doch in einer Tabelle seit der achten Runde hat lediglich Almeria (7 Punkte) weniger Zähler geholt als der CF (10U, 10N).

Seit 23 Liga-Spielen sind die Gelb-Blauen ohne Sieg. Diese Negativserie wurde im Januar Coach Sergio Gonzalez zum Verhängnis. Doch auch unter Nachfolger Mauricio Pellegrino setzte bisher keine Trendwende ein. Die größte Problemzone ist die Offensive. Nur 18 Treffer in 27 Partien sind der klare Negativwert ligaweit. In den letzten sechs Liga-Spielen konnte Cadiz immerhin vier Remis holen. Seit zehn Heimspielen ist das Team ohne Sieg.

In der Liga liegt Atletico schon elf Punkte hinter Rang 1 zurück. Auch die CL-Teilnahme ist mit einem Polster von fünf Punkten auf Platz 5 längst nicht sicher. Das liegt vor allem an der Auswärtsschwäche. Während die „Colchoneros“ mit 13 Siegen und einem Remis aus 14 Spielen das mit Abstand beste Heimteam in La Liga sind, läuft in der Fremde nicht viel zusammen. Mit vier Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen ist die Bilanz klar negativ.

Von den letzten acht Auswärtsspielen konnte man lediglich eines gewinnen, beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Granada. Selbst beim Tabellenletzten Almeria reichte es nur zu einem 2:2. In der Copa del Rey sind die Männer von Coach Diego Simeone im Halbfinale gegen Bilbao ausgeschieden. Zudem droht nach einer 0:1-Auswärtsniederlage im Hinspiel gegen Inter Mailand das Aus im Achtelfinale der Champions League. Dank der guten Heimbilanz ist Atletico in der Rückrunde mit 17 Punkten die Nummer 2 in La Liga.

Cadiz - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cadiz: 1:1 Rayo Vallecano (A), 2:2 Celta Vigo (H), 0:2 Osasuna (A), 0:2 Betis Sevilla (H), 0:0 Villarreal (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:1 Betis Sevilla (H), 0:3 Athletic Bilbao (A), 2:2 Almeria (A), 0:1 Inter Mailand (A), 5:0 Las Palmas (H)

Letzte 5 Spiele Cadiz vs Atletico Madrid: 2:3 (A), 1:5 (A), 3:2 (H), 1:2 (A), 1:4 (H)



Nach 31 Duellen führt Atletico die Bilanz gegen Cadiz deutlich mit 20 Siegen zu sechs Niederlagen an. Alle sechs Siege gegen die „Colchoneros“ holten die Andalusier daheim. So hat man zu Gast in Madrid in 16 Gastspielen nur ein Remis geholt. Im laufenden Jahrtausend gab es neun Spiele zwischen beiden Vereinen, CAD feierte mit einem 3:2 daheim in der Saison 2022/23 lediglich einen Erfolg (1U, 7N).

Das Hinspiel ging im Metropolitano mit 3:2 an die Hausherren. Die Gäste hatten nach 27 Minuten allerdings schon 2:0 geführt. In den letzten sechs Duellen hätten die Wetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ immer Erfolg gehabt. Treffen auch dieses Mal beide Teams ins Schwarze, bekommt ihr bei Crazybuzzer eine Quote von 1,97. Im Crazybuzzer Test haben wir den Bonus, das Wettangebot, die Quoten und die App für euch gecheckt.

Unser Cadiz - Atletico Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Ja, die Auswärtsschwäche von Atletico ist eklatant. Doch zu Gast in Cadiz sollte doch mindestens ein Punkt drin sein. Das hat natürlich zu großen Teilen mit den Hausherren und deren langer Negativserie zu tun. Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für die „Colchoneros“. Dabei dürften auch, wie immer zwischen den beiden Teams, ein paar Tore fallen. So trauen wir den Rot-Weißen mindestens einen Punkt zu.