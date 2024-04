Cadiz - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Cadiz - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 13.04.2024 lautet: Zum Ende der Saison kommt Barca immer besser in Form. Auch im Wett Tipp heute zu Gast in Cadiz holen die Katalanen mindestens einen Punkt.

Der große FC Barcelona wartet seit 2015 auf einen Titel in der Champions League. 2021/22 sowie 2022/23 überstanden die Blaugrana nicht einmal die Gruppenphase. Doch in diesem Jahr dürfen der Verein und die Fans noch träumen. Nach dem 3:2-Sieg am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel zu Gast bei PSG liegen die Katalanen gut im Rennen. Bevor man in der kommenden Woche Paris St. Germain zum Rückspiel empfängt und den Einzug ins Halbfinale klar machen kann, steht am Samstag in La Liga das Gastspiel beim Cadiz CF an.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,61 bei Intertops für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Cadiz vs Barcelona auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

In der laufenden La-Liga-Saison ist Barca auswärts noch ohne Niederlage

Die Blaugrana sind seit 12 Pflichtspielen ungeschlagen

Cadiz feierte in der Rückrunde lediglich 2 Siege

Cadiz vs Barcelona Quoten Analyse:

Wenig überraschend schicken die besten Buchmacher die Gäste bei der Cadiz vs Barcelona Prognose als Favoriten auf den Rasen. Die Unterschiede fallen aber nicht allzu deutlich aus.

Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,84. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Dreier der Hausherren auch nur auf einen Durchschnitt von 4,56.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cadiz vs Barcelona Prognose: Kann sich Barca auf die Liga konzentrieren?

Seit der Saison 2020/21 kann sich Cadiz in La Liga halten. 2021/22 wurde der Abstieg aber nur um einen Platz und einen Punkt vermieden. In dieser Spielzeit ist der Liga-Erhalt erneut in Gefahr. Nach vier Monaten ohne Sieg rutschten die Gelb-Blauen auf den drittletzten Platz ab. Diese Serie wurde im Januar Coach Sergio Gonzalez, der die Mannschaft Anfang 2022 übernommen hatte, zum Verhängnis. Als Nachfolger wurde der Argentinier Mauricio Pellegrino verpflichtet.

Nach neun Spielen unter dem neuen Coach steht die Bilanz bei zwei Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen. Die Andalusier stehen auf dem ersten Abstiegsrang und haben drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. 21 Tore bedeuten die schwächste Offensive der Liga. 19 von 25 Punkten hat man daheim geholt. In der Fremde ist der CCF mit sechs Remis und neun Niederlagen noch ohne Sieg. Anfang März sorgte der Verein mit einem 2:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid für Aufsehen.

Barcelona ist nun seit Ende Januar in zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage. In diesem Zeitraum feierte der FCB neun Siege. Vor allem die Abwehr konnte stabilisiert werden. Seit fünf La-Liga-Partien sind die Blaugrana ohne Gegentor. In der Rückrunde liegen die Katalanen nur einen Zähler hinter Real Madrid zurück. Auswärts ist die Mannschaft mit acht Siegen und sechs Remis in der kompletten Liga-Saison noch ungeschlagen. Für die Titelverteidigung könnte die Aufholjagd allerdings zu spät kommen.

Acht Spieltage vor dem Saisonende hat Barca auf Real Madrid auf Rang 1 immer noch acht Zähler Rückstand. Dafür hoffen die Blaugrana nun auf die Königsklasse. Bei einem CL-Triumph könnte Trainer Xavi seinen angekündigten Abgang im Sommer womöglich doch noch überdenken. Die Offensive hakt aber etwas. Vor allem Lewandowski hat viel Luft nach oben. In der Vorsaison wurde der Pole mit 23 Treffern Torschützenkönig. In diesem Jahr steht der Ex-Bayern-Stürmer nach 28 Einsätzen erst bei 13 Toren.

Cadiz - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cadiz: 1:0 Granada (H), 0:2 Real Sociedad (A), 2:0 Atletico Madrid (H), 1:1 Rayo Vallecano (A), 2:2 Celta Vigo (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:2 PSG (A), 1:0 Las Palmas (H), 3:0 Atletico Madrid (A), 3:1 SSC Neapel (H), 1:0 Mallorca (H)

Letzte 5 Spiele Cadiz vs Barcelona: 0:2 (A), 0:2 (A), 0:4 (H), 1:0 (A), 0:0 (H)



In 31 Duellen gegen Barcelona feierten die Andalusier lediglich vier Erfolge, bei fünf Unentschieden und 22 Pleiten. Drei dieser Erfolge holte der CCF daheim. Seit dem Aufstieg der Gelb-Blauen 2020/21 führt der FCB die Bilanz mit drei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen aber nur knapp an.

In den jüngsten drei Vergleichen gegen Barca blieb Cadiz jedoch ohne Punkt und ohne Tor. Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in den letzten fünf Duellen keinen Erfolg gehabt. Setzt sich diese Serie fort, gibt es bei CrazyBuzzer für den Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ eine Quote von 1,90.

Unser Cadiz - Barcelona Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Bei diesem Duell spricht so gut wie alles für die Gäste, die aktuell auf einer Erfolgswelle reiten. Allerdings könnte am Wochenende das CL-Rückspiel gegen PSG schon etwas in den Köpfen der Blaugrana herumspuken. So sichern wir unsere Siegwette auf die Katalanen noch mit einer „Doppelten Chance“ ab. Da die Offensive von Cadiz so harmlos und die Abwehr von Barca aktuell kaum zu überwinden ist, dürften zudem nicht allzu viele Tore fallen.