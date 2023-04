Cadiz - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Cadiz - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 15.04.2023 lautet: Die vergangenen Spiele passen in die Saison der Madrilenen: Finaleinzug in der Copa del Rey, Niederlage in La Liga und ein souveräner Sieg in der Königsklasse. Der Titel im nationalen Wettbewerb ist außer Reichweite, ein Sieg gegen Cadiz dennoch wahrscheinlich.

Real hat den Titel in der spanischen Meisterschaft abgehakt und konzentriert sich auf die weiteren Pokalwettbewerbe. Jetzt in den Schlummermodus zu verfallen, wäre jedoch fatal. Zumindest der zweite Rang sollte gesichert werden und dafür sind drei Punkte in Andalusien Pflicht. Wir erwarten, dass die Königlichen diese Aufgabe souverän erfüllen werden. Das führt uns zu einer Wette auf „Sieg Real“ und „Über 1,5 Tore“, die wir bei Bet-at-Home mit einer Quote von 1,75 spielen.

Darum tippen wir bei Cadiz vs Real Madrid auf „Sieg Real & Über 1,5 Tore“:

Die Gastgeber waren nur in 4 ihrer 14 Heimspiele erfolgreich.

Real hat die meisten Tore der Liga erzielt (59) und sackte in der Ferne durchschnittlich 2,00 Punkte pro Spiel ein.

Cadiz steht bei 40 Gegentreffern (14.) und muss weiterhin auf Stammtorhüter Conan Ledesma verzichten (Rotsperre).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cadiz vs Real Madrid Quoten Analyse:

In der Hafenstadt hat die Mission Klassenerhalt oberste Priorität. Aktuell stehen die Chancen mit vier Punkten Vorsprung nicht schlecht. Ein Überraschungserfolg gegen die Königlichen würde unerwartete Big Points bringen, welche für Quoten bis zu 6,00 sorgen.

Die Gäste aus der Hauptstadt verloren 1977 und 1981 ihre ersten beiden Gastspiele in Cadiz. Danach verlief die Welt allerdings wieder in normalen Bahnen und Real verlor nur noch eines von zwölf Auswärtsspielen. Legt ihr euch auf einen Sieg der Gäste fest, könnt ihr Wettquoten von maximal 1,60 finden.

Cadiz vs Real Madrid Prognose: „Angriff? Fehlanzeige“

40 Gegentore (14.) sprechen gegen eine Elite-Defensive, aber zum schlechtesten der Liga zählt die Hintermannschaft der Gastgeber nicht. Deutlich größer sind die Bedenken mit Blick auf die eigene Offensive.

Dort hat Trainer Sergio keinen herausragenden Akteur, der in der Lage ist, seine Mannschaft für mehrere Spiele auf seinen Schultern zu tragen. Stattdessen erzielte kein Spieler mehr als drei Treffer. Somit feierte nur das abgeschlagene Schlusslicht aus Elche (20) weniger Tore als Cadiz (23).

Im Zuge dessen blieben die Hausherren in 43 Prozent ihrer bisherigen La-Liga-Spiele ohne einen eigenen Treffer. Zu Hause durften ihre Fans im Schnitt nur für ein eigenes Tor pro Spiel aufstehen. Vier Siege und durchschnittlich 1,29 Punkte nach 14 Heimspielen reichen letztlich nur zum 18. Platz in der Heimtabelle.

Immerhin bekam das Publikum im Nuevo Mirandilla in sieben der vergangenen acht Heimspiele über 1,5 Tore zu sehen. Voraussichtlich sollte diese Zahl erneut getoppt werden, denn Stammtorhüter Conan Ledesma muss nach einer Rotsperre weiterhin von der Tribüne aus zusehen.

Cadiz - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cadiz: 2:0 Real Betis (A), 0:2 Sevilla (H), 1:1 Almeria (A), 2:2 Getafe (H), 0:0 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Chelsea (H), 2:3 Villarreal (H), 4:0 Barcelona (A), 6:0 Valladolid (H), 1:2 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Cadiz vs. Real Madrid: 1:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 0:3 (H), 1:0 (A)

Der nationale Liga-Wettbewerb ist Real in diesem Jahr aus den Händen geglitten. Aktuell kriechen die Königlichen mit 13 Punkten Rückstand dem Erzrivalen aus Barcelona hinterher. Um die Vizemeisterschaft abzusichern, müssen weitere Siege her.

Obwohl der Ligatitel nur noch theoretisch möglich ist, könnte 2023 für die Madrilenen äußerst erfolgreich enden. In der Copa del Rey gelang kürzlich der Finaleinzug, nachdem man die Katalanen mit 4:0 aus dem Camp Nou schoss - eine Genugtuung. In der Königsklasse ist der Einzug ins Halbfinale bereits in die richtigen Bahnen gelenkt worden.

Im Hinspiel siegten die Hauptstädter unter der Woche souverän mit 2:0 gegen Chelsea. Einmal mehr gehörte Karim Benzema zu den auffälligsten Akteuren. Der Franzose agiert trotz seines Alters von 35 Jahren auf höchstem Niveau. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 bedeutete für ihn das 18. Pflichtspieltor des Jahres - niemand hat mehr.

In der Liga steuerte der Kapitän bereits 14 Treffer bei und hat damit einen großen Anteil an der besten Offensive im spanischen Oberhaus (59 Tore).

Mit Hilfe der immensen Wucht im Sturm kehrt das Weiße Ballett im Schnitt mit 2,00 Punkten von ihren Auswärtsfahrten zurück. Neun Siege nach 14 Gastauftritten sorgen für den 3. Platz der Auswärtstabelle.

Unser Cadiz - Real Madrid Tipp: Sieg Real & Über 1,5 Tore

Sollte Real in diesem Duell einen Dosenöffner benötigen, könnte im Notfall ein Standard herhalten. Kein Team der spanischen Spitzenliga erzielte mehr Treffer nach ruhenden Bällen als der Tabellenzweite (10). Auf der anderen Seite sammelte bis auf Espanyol (10.56) niemand mehr erwartbare Gegentore nach Standards als die Hafenstädter (9.62).

Unser Cadiz Real Madrid Tipp lautet: Wir setzen auf einen Favoritensieg der Königlichen und Über 1,5 Tore im Spiel. Bet-at-Home sorgt in diesem Fall für eine Quote von 1,75.