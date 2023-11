Cadiz - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Cadiz - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 26.11.2023 lautet: Der schwächste Angriff der Liga trifft auf die beste Defensive. Was auf den ersten Blick wie eine klare Angelegenheit aussieht, hält auch der genaueren Untersuchung stand. Für unseren Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Madrid klar im Vorteil.

Real Madrid will endlich den Sprung an die Tabellenspitze schaffen und das Sensations-Team aus Girona verdrängen. Dafür braucht es einen Auswärtssieg bei Cadiz, das seit acht Spielen keinen Sieg mehr einfahren konnte.

Wir sehen keine Überraschung auf die Fans zukommen und wählen den Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Cadiz vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore„:

In den Spielen von Cadiz fallen im Schnitt 2,2 Tore.

In den letzten 15 Ligaspielen zwischen Cadiz und Real Madrid fielen nie mehr als 4,5 Tore.

Real Madrid gewann 4 der letzten 6 Partien gegen Cadiz.

Cadiz vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Königlichen werden standesgemäß auch von den Wettanbietern als Favorit im kommenden Duell mit Cadiz gesehen, was sich in einer Auswärtssieg-Quote in Höhe von 1,50 widerspiegelt. Eine Punkteteilung wird mit einer Quote von 4,40 noch als wahrscheinlicher als ein Heimsieg mit einer Quote von 6,25 gesehen.

Als realistischste Endergebnisse werden auch von den neuen Wettanbietern ein 0:1 mit einer Gewinnquote von 7,25, gefolgt von einem 0:2 mit einer Gewinnquote von 7,50 gesehen. Dies deutet schon an, dass Madrid mit klaren Vorteilen ins Spiel geht, jedoch kein absoluter Kantersieg erwartet wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cadiz vs Real Madrid Prognose: Kann Cadiz den 3. Saisonsieg feiern?

Der FC Cadiz startete recht ordentlich in die laufende Saison und konnte sieben Punkte in den ersten vier Spielen sammeln. Seitdem blieb das Team aus Andalusien jedoch ohne weiteren Sieg und verlor fünf von acht Spielen. Mit nur zehn Treffern stellt Cadiz die schwächste Offensive der Liga, vor allem die solide Defensive mit 1,4 Gegentoren pro Partie im Schnitt, ist der Grund, warum man nicht noch tiefer als auf dem aktuellen Platz 16 der Liga steht.

Die Spiele von den Andalusiern gehen dabei regelmäßig im zweiten Spielabschnitt verloren, so steht man bei erst zwei Treffern, bei zwölf Gegentoren in den zweiten Hälften der Partien. Dass es im Angriffsspiel enorm hapert, zeigen auch die Werte im Ballbesitz mit 39 Prozent (Platz 20), in Torschüssen mit 2,9 pro Partie (Platz 20) und erfolgreichen Dribblings mit 4,8 pro Partie (Platz 20).

Real Madrid spielt eine sehr ordentliche Saison bisher und steht mit 32 Punkten aus den ersten 13 Spielen auf dem zweiten Platz der Tabelle und, was am wichtigsten ist, vor dem Erzrivalen FC Barcelona. Die Königlichen mussten sich erst einmal geschlagen geben, mit 1:3 im Stadtderby gegen Atletico. Auch in der Champions League ist man voll auf Kurs und gewann die ersten vier Spiele der Gruppenphase.

Mit 31 Treffern bei nur neun Gegentoren stellt man die beste Tordifferenz der gesamten Liga. Im zweiten Spielabschnitt wird sehr effizienter Fußball gespielt, was ein Torverhältnis von 18:3 verdeutlicht. Bester Scorer des Rekordmeisters in der laufenden Saison ist Neuzugang Jude Bellingham mit zehn Toren. Wer dem Engländer auch in der kommenden Partie einen oder mehrere Treffer zutraut, könnte seine Wette mit einem attraktiven Sportwetten Einzahlungsbonus verbinden.

Cadiz - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cadiz: 0:1 Getafe (A), 0:0, 4:2 n.E. Badalona (Pokal, A), 2:2 FC Sevilla (H), 0:2 Valencia (A), 0:1 Girona (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 5:1 Valencia (H), 3:0 Braga (H), 0:0 Rayo Vallecano (H), 2:1 Barcelona (A), 2:1 Braga (A).

Letzte 5 Spiele Cadiz vs. Real Madrid: 0:2 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 0:3 (H).

Der direkte Vergleich geht natürlich klar an das erfolgreichste Team der spanischen Fußballgeschichte. In den bisherigen 39 Partien gewann Real Madrid 27 Mal und musste sich nur vier Mal geschlagen geben, bei einem Torverhältnis von 85:26.

Im Schnitt fallen also in den Spielen zwischen den beiden Mannschaften 2,8 Tore. In den letzten zehn Partien waren es jedoch nur noch 2,4 Tore pro Spiel. Real Madrid gewann drei der letzten vier Gastspiele gegen Cadiz und schoss dabei im Schnitt 2,3 Tore. Eine Wette auf einen Zu-Null-Sieg der Madrilenen wäre übrigens auch eine Überlegung wert, so konnte Cadiz in drei der letzten vier Spiele keinen Treffer erzielen.

Unser Cadiz - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore

Real Madrid gewinnt in dieser Saison in der Regel auch die knappen Spiele, vor allem durch späte Tore von Jude Bellingham. In den ersten 13 Partien der Königlichen und auch von Cadiz fielen nur in jeweils einem Spiel mehr als 4,5 Tore. Die offensive Firepower von Madrid, gepaart mit einer starken Defensive und der bisher erschreckend schwachen Offensive der Gastgeber, lässt uns einen Sieg der Madrilenen ohne allzu viele Tore erwarten.