Cagliari - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2023

Unser Cagliari - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 27.09.2023 lautet: Aufsteiger Cagliari wartet nach fünf Spieltagen noch auf den ersten Dreier. Auch am Mittwoch gegen AC Milan dürfte sich dieses Erfolgserlebnis noch nicht einstellen.

Nach dem 5. Spieltag der Saison 2023/24 sind in der Serie A noch vier Mannschaften ohne Sieg. Dazu gehört auch Aufsteiger Cagliari Calcio. Diese Serie wollen die Sarden in der englischen Woche unbedingt beenden. Allerdings empfängt man am Mittwoch im heimischen Unipol Domus niemand geringeren als Milan. Laut den Wettquoten sind die Gäste aus der lombardischen Metropole hier klar favorisiert.

Warum wir zum gleichen Ergebnis kommen und mit einer Quote von 1,57 bei Bwin die Wette „Sieg AC Milan“ spielen, seht ihr in unserem Cagliari vs AC Milan Tipp.

Darum tippen wir bei Cagliari vs AC Milan auf „Sieg AC Milan“:

Cagliari ist in dieser Saison noch ohne Sieg

Aus den letzten 10 Vergleichen mit den Rossoneri holten die Rossoblu nur 2 Punkte

Milan gewann 3 der letzten 4 Serie-A-Gastspiele

Cagliari vs AC Milan Quoten Analyse:

Der sieglose Aufsteiger empfängt den Champions-League-Teilnehmer. Diese Konstellation sorgt bei der Cagliari vs AC Milan Prognose für eine klare Ausgangslage.

Die Gäste sind mit durchschnittlichen Quoten von 1,58 deutlich favorisiert. Auf der Gegenseite klettern die Quoten bei den Buchmachern, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer befinden, für einen Sieg der Hausherren auf einen Durchschnittswert von 5,99.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs AC Milan Prognose: Hält Milan weiter den Laden dicht?

In der Saison 2021/22 hatte Cagliari den Klassenerhalt nur um einen Punkt verpasst. Als dann in der Vorsaison nach einer schlechten Hinrunde die „Mission Wiederaufstieg“ in Gefahr geriet, wurde Coach Fabio Liverani entlassen. Nachfolger wurde Claudio Ranieri, der den Verein ab 1988 schon mal binnen zwei Saisonen von der dritten in die erste Liga geführt hatte. Auch dieses Mal konnte der Coach die „Gli Isolani“ zumindest in die Playoffs bringen. Dort setzten sich die „Rossoblu“ dann gegen Venedig, Parma und Bari durch.

In der Serie A weht aber wieder ein anderer Wind. Notgedrungen konnte der sparsame Verein auf dem Transfermarkt keine großen Sprünge machen. Nach fünf Spieltagen steht der Aufsteiger noch ohne Sieg da und hat gerade mal ein Tor erzielt. So stehen die Sarden auf dem vorletzten Platz. Nur Empoli hat mit null Punkten und null Toren eine noch schlechtere Bilanz. Bisher bleibt beim Klub aber alles ruhig. Der Coach betont, dass der Anfang als Liga-Neuling sehr schwer sei und er nicht mal mit zwei Punkten gerechnet habe.

Milan war mit drei Siegen und 8:2 Toren gut in die neue Saison gekommen. Dann folgte aber das bittere 1:5 im Derby gegen Inter. Das Ergebnis gegen den Stadtrivalen war sicher etwas zu hoch ausgefallen. Zudem hatte die Innenverteidigung mit Malick Thiaw und Simon Kjaer einen schwarzen Tag erwischt. Danach legte Coach Stefano Pioli erst einmal den Fokus auf die Defensive. So musste man sich zum Auftakt der CL-Gruppenphase daheim mit einem 0:0 gegen Newcastle begnügen.

In dieser Partie hatten aber Zahlen wie der Expected-Goal-Wert von 1,99 und das Torschussverhältnis von 25:6 klar für die Mailänder gesprochen. Die Rossoneri hatten gegen den Premier-League-Vertreter jedoch gleich vier große Chancen liegen gelassen. Auch am Samstag im Heimspiel gegen Hellas Verona blieb Milan ohne Gegentor. Dank dem frühen Treffer von Rafael Leao stand am Ende ein 1:0-Sieg auf der Anzeigetafel. So ist „Il Diavolo“ mit zwölf Punkten der erste Verfolger von Tabellenführer Inter (15 Punkte).

Cagliari - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:2 Atalanta Bergamo (A), 0:0 Udinese (H), 1:2 Bologna (A), 0:2 Inter Mailand (H), 0:0 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Hellas Verona (A), 0:0 Newcastle United (H), 1:5 Inter Mailand (A), 2:1 AS Roma (A), 4:1 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs AC Milan: 0:1 (H), 1:4 (A), 0:0 (A), 0:2 (H), 0:3 (A)

In 82 Duellen gegen die Mailänder konnte Cagliari nur achtmal das Feld als Sieger verlassen, bei 46 Niederlagen. Der letzte Erfolg in der Serie A war ein 2:1 am 38. Spieltag der Saison 2016/17.

Seitdem holten die „Gli Isolani“ in zehn Liga-Vergleichen gerade mal zwei Punkte gegen die „Rossoneri“. Cagliari kommt in den letzten sieben Duellen gegen Milan nur auf einen Treffer. Zudem hat der Aufsteiger mit nur einem Tor aus fünf Partien aktuell die zweitschwächste Offensive der Serie A.

Bleiben die „Rossoblu“ auch am Mittwoch gegen Milan ohne Tor, gibt es dafür bei Bwin eine Quote von 2,15. Vor dem Abschluss einer Wette bei diesem Buchmacher empfehlen wir unsere Tipps zur Bwin Anmeldung!

Unser Cagliari - AC Milan Tipp: Sieg AC Milan

Milan hatte in der Vorsaison in der Fremde deutlich mehr Probleme als daheim. Die aktuelle Form von Aufsteiger Cagliari lässt aber nicht vermuten, dass die Rossoneri auf Sardinien stolpern könnten. Auch der direkte Vergleich lässt die Hausherren nicht unbedingt hoffen. Nach der Pleite im Derby treten die Mailänder zudem vor allem in der Defensive extrem konzentriert auf. Zusammen mit der besseren Form und der höheren Qualität müsste so ein Auswärtssieg zustandekommen.