Cagliari - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 28.8.2023

Unser Cagliari - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 28.08.2023 lautet: Claudio Ranieri hat mit dem Aufstieg als Trainer von Cagliari mal wieder für eine kleine Sensation gesorgt. Im Vergleich mit Inter Mailand gehen wir eher von der Regel als der Ausnahme aus.

Claudio Ranieri hat im Profi-Fußball Erfahrungen in Hülle und Fülle gesammelt. Der 71-Jährige Coach strebt nach seinem Sensations-Aufstieg mit Cagliari den Klassenerhalt an. Gleich am ersten Spieltag strichen die Rossoblu mit einem 0:0 den ersten Zähler ein.

Zu ihrer Heim-Premiere müssen die Sarden das teure Besteck aus den Schränken kramen, denn mit Inter Mailand ist der letztjährige Champions-League-Finalist zu Gast. Nach einer souveränen Vorstellung und einem 2:0-Sieg gegen Monza halten wir die Nerazzurri zu stark für den Aufsteiger. Unser Tipp: „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano .

Darum tippen wir bei Cagliari vs Inter Mailand auf „Sieg Inter & Über 1,5 Tore“:

Mit 2,7 erwartbaren Toren hat Inter am ersten Spieltag den höchsten Wert aller Teams der Serie A erzielt.

Cagliari trennte sich mit einem 0:0 vom FC Turin, wobei der Aufsteiger mit 0,4 xG (18.) und 2 abgegebenen Torschüssen (17.) bereits das Maximum herausholte.

Lautaro Martinez alleine hat am ersten Spieltag den vierfachen xG-Wert der Gastgeber erzielt (1,6 xG).

Cagliari vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison ist mit einer erfreulichen Frische aus den Startlöchern gekommen. Beim 2:0-Erfolg gegen Monza schnürte Lautaro Martinez direkt einen Doppelpack, während Rückkehrer Marko Arnautovic mit einer Torvorlage ebenfalls einen positiven Tag erlebte.

Cagliari konnte sich über ein 0:0 beim FC Turin freuen, wird mit Siegquoten bis 7,50 gegen Inter jedoch die klare Außenseiterrolle einnehmen. Wettquoten von maximal 1,47 lassen kaum einen anderen Schluss als einen Auswärtssieg der Nerazzurri zu. Folgende Wettanbieter bieten Paypal als Zahlungsmöglichkeit an und sorgen damit für ein bestmögliches Wetterlebnis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs Inter Mailand Prognose: Inter startet mit Tatendrang

Simone Inzaghi scheint seine Spieler bestmöglich auf die neue Saison vorbereitet zu haben. Von einer vermeintlichen Schwächephase nach dem verlorenen CL-Finale gegen Manchester City war beim 2:0-Erfolg gegen Monza nichts zu sehen.

Stattdessen versprühten die Nerazzurri einen gewissen Tatendrang und gaben im Laufe des Spiels insgesamt 20 Schüsse ab. Kombiniert führten die einzelnen Chancen der Mailänder zum mit Abstand höchsten xG-Wert des ersten Spieltags (2,7 xG). Mann des Spiels war Kapitän Lautaro Martinez, der mit einem Doppelpack und 1,6 xG herausstach.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Im altbekannten 3-5-2 von Simone Inzaghi waren schon am ersten Spieltag viele Abläufe aus der vergangenen Saison zu erkennen. Das schreiben wir im bestmöglichen Sinne, denn obwohl Inter am Ende des letzten Jahres den dritten Tabellenplatz belegte, hat keine Mannschaft 2022/23 mehr erwartbare Tore als Inter erzielt (69,6 xG).

Zusätzlich hat Inter in seiner bevorzugten Formation das Potenzial, eine der besten Defensiven der Liga zu haben. Letztes Jahr hielt die Hintermannschaft der Nerazzurri ihre Konkurrenz bei 36,7 xG und hatte damit die drittbeste Abwehr der Serie A. Auch am ersten Spieltag der neuen Saison blieben die erwartbaren Gegentore bei 0,8 xGA recht niedrig.

Cagliari - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliar: 0:0 Turin FC (A), 2:1 Palermo (H), 1:1 Brest (A), 2:1 Como (H), 3:0 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Monza (H), 4:2 Egnatia Rrogozhine (H), 4:3 Salzburg (A), 2:1 PSG (A), 1:1 Al Nassr (A).

Letzte 5 Spiele Cagliari vs. Inter Mailand: 1:3 (H), 0:4 (A), 0:1 (A), 1:3 (H), 1:1 (A).

33 Jahre nach seinem Durchmarsch aus der Serie C bis in die Serie A hat Claudio Ranieri erneut seinen Zauberstab geschwungen und dank einer fantastischen Rückrunde die Rossoblu zurück in die Serie A geführt. Dort ist die Konkurrenz allerdings von einem deutlich anderen Kaliber als noch in der zweiten italienischen Liga.

Das bekam Cagliari unmittelbar am ersten Spieltag zu spüren. Im Vergleich mit dem FC Turin kamen die Sarden nicht über 0,4 erwartbare Tore hinaus (18.). Auf der anderen Seite ließ der Aufsteiger zwar nicht allzu viel zu, hätte mit 1,0 erwartbaren Gegentoren aber durchaus verlieren dürfen.

Eine Niederlage kommt der Ranieri-Elf gegen Inter bekannt vor. Cagliari hat die letzten vier Aufeinandertreffen mit der Truppe von Simone Inzaghi allesamt verloren. In drei dieser vier Begegnungen gingen die Sarden mit mindestens drei Gegentoren vom Feld.

Spekuliert ihr darauf, dass Inter an die Performance aus der ersten Woche anknüpfen kann, sollte ein Spiel mit Über 2,5 Toren möglich sein. Betano bietet für diese Wette eine Quote von 1,72 an. Darüber hinaus könnt ihr folgenden Betano Bonus verwenden.

Unser Cagliari - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter & Über 1,5 Tore

Inter ist ein Komplettpaket, das nur schwer zu bezwingen ist. Neben dem herausragenden Kombinationsspiel der Nerazzurri sind es die Umschaltmomente, aus denen die Gäste brandgefährlich werden können. Cagliari hat gegen ein solches Inter kaum eine Chance.