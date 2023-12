Cavaliers - Bucks Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser Cavaliers - Bucks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 30.12.2023 lautet: Die Offensive der Bucks läuft mittlerweile wie eine gut geölte Maschine, während die Defense ein Problem bleibt. Die Cavaliers gewinnen momentan trotz großer Verletzungssorgen viele Spiele. Wir sehen die Gäste aus Milwaukee in unserem Wett Tipp heute jedoch klar im Vorteil.

Die Cavaliers konnten sich zuletzt auch etwas fangen und legten in den letzten sechs Partien einen guten Stretch hin. Mit den Bucks wartet nun jedoch eine echte Mammutaufgabe auf die Cavs. Wir spielen heute eine „Bucks gewinnen mit HC -6,5″ Wette mit einer Quote von 2,07 bei Betano .

Darum tippen wir bei Cavaliers vs Bucks auf „Bucks gewinnen mit HC -6,5″:

Cavaliers vs Bucks Quoten Analyse:

Als wahrscheinlichsten Topscorer der Partie sehen auch die neuen Wettanbieter Giannis Antetokounmpo mit einer Over/Under-Line von 32,5 Punkten bei einer Quote von jeweils 1,90. Der Greek Freak erzielte in dieser Saison bisher im Schnitt 30,8 Punkte pro Partie.

Cavaliers vs Bucks Prognose: Können die Bucks den Spitzenplatz im Osten angreifen?

Die Cavaliers spielen von der Bilanz her zwar eine solide Saison und stehen mit 18 Siegen und 13 Niederlagen auf dem sechsten Platz im Osten, sind jedoch sicherlich nicht mit ihrer Leistung vollends zufrieden. Ein Defensiv Rating von 113,5 bedeutet nur Platz 11 im Osten, in der vergangenen Saison stellten die Cavs noch die beste Verteidigung der gesamten Liga. In der Offensive reicht es mit einem Rating von 113,8 sogar lediglich für Platz 19 im Ligavergleich, auch dort stand man vergangene Saison noch zehn Plätze besser da.

Die Bucks sind vor allem in der Offensive eine absolute Macht in dieser Saison, was den Männern aus der Bierstadt mit einer Bilanz von 23-8 den zweiten Rang im Osten sichert. In der Defensive schmerzt der Abgang von Jrue Holiday jedoch gewaltig, Rang 20 im Ligavergleich mit einem Rating von 116,2 ist für ein Team mit Edelverteidigern wie Brook Lopez und Giannis Antetokounmpo eigentlich nicht zu verantworten.