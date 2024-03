Cavaliers - Celtics Tipp, Prognose & Quoten | 06.03.2024

Unser Cavaliers - Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 06.03.2024 lautet: Boston ist aktuell nicht zu stoppen. Auch im Wett Tipp heute zu Gast bei den Cleveland Cavaliers spricht wieder vieles für einen Handicap-Sieg der Boston Celtics.

Am Dienstagabend Ortszeit steht im Rocket Mortgage Fieldhouse von Cleveland ein Spitzenspiel in der Eastern Conference an: Die Nummer 1 aus Boston (48-12) ist zu Gast bei den heimischen Cavaliers (39-21), die aktuell das drittbeste Team im Osten stellen. Die ersten beiden Vergleiche zwischen beiden Teams in dieser Saison im TD Garden gingen an die Celtics. Folgt nun der dritte Sieg? Laut den Wettquoten ist das Franchise aus Massachusetts klar favorisiert.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Happybet die Wette „Sieg Celtics mit HC -5,5″.

Darum tippen wir bei Cavaliers vs Celtics auf „Sieg Celtics mit HC -5,5″:

Die Celtics haben 3 der letzten 4 Duelle gegen die Cavaliers gewonnen

Boston hat die letzten 11 Liga-Partien alle für sich entschieden

Cleveland steht seit dem All-Star-Game nur bei 3-4



Cavaliers vs Celtics Quoten Analyse:

Als klare Nummer 1 der NBA ist Boston auch bei der Cavaliers vs Celtics Prognose favorisiert. Die besten Wettanbieter schicken die Männer von Coach Joe Mazzulla mit einem Spread von minus 7 Punkten auf den Court.

Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr somit lediglich Quoten im Schnitt von 1,30. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 3,55 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cavaliers vs Celtics Prognose: Wer soll Boston stoppen?

Vor knapp zweieinhalb Monaten sah die Welt in Cleveland noch recht düster aus. Die Cavaliers standen nur bei einer Bilanz von 13-12 und waren in der Eastern Conference auf den neunten Platz abgerutscht. Dann starteten die Männer von Coach J.B. Bickerstaff Mitte Dezember aber durch. Bis zum All-Star-Game kam das Franchise aus Ohio auf eine sensationelle Bilanz von 23-5 und war auf einmal die Nummer 2 im Osten hinter den Celtics. Allerdings wurde diese Serie auch durch ein machbares Schedule begünstigt.

Doch das Team steigerte sich in zahlreichen Bereichen, wie beispielsweise bei den Three-Pointern. Seit dem All-Star-Game zeigt die Formkurve mit 3-4 allerdings wieder etwas nach unten. Bitter war das 98-107 am Sonntag daheim gegen die Knicks, da die Gastgeber dabei vor allem einiges an Zielwasser vermissen ließen. Zudem fehlten in dieser Partie Top-Scorer Donovan Mitchell und Caris LeVert. Besonders nach der Halbzeit lief bei den Cavs nicht mehr viel zusammen.

Die Celtics spielen eine Saison für die Geschichtsbücher! Am Sonntag schlug man im heimischen TD Garden die Golden State Warriors mit 140:88. Das war der drittgrößte Punktevorsprung in der Geschichte des Franchise. Schon zur Halbzeit stellten die Männer von Coach Joe Mazzulla mit einer 44-Punkte-Führung einen neuen Teamrekord auf. Zudem hat Boston zum dritten Mal in dieser Spielzeit eine Begegnung mit 50 Punkten Vorsprung oder mehr gewonnen. Im dritten Drittel schickte man dann die Reserve aufs Feld. Dabei hatte man im Spiel gegen die Warriors sogar auf Kristaps Porzingis verzichten müssen.

Der Lette spielt die beste Saison seiner Karriere und scheint das Puzzlestück zu sein, welches Boston beispielsweise in der Vorsaison für den ganz großen Wurf gefehlt hat. Die Celtics stehen schon wieder bei elf Siegen in Folge. In diesem Zeitraum steht ein Point Differential von plus 243 zu Buche, das ist das größte in der Geschichte der NBA. Mit einer Bilanz von 27-3 sind die Grünen auch das beste Heimteam der Liga und haben das leichteste Restprogramm. Die Offense steht mit einem RTG von 121,7 auf Rang 1, die Defense mit einem RTG von 110,2 auf Platz 2

Cavaliers - Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 98:107 Knicks (H), 110:100 Pistons (A), 123:132 Bulls (A), 121:119 Mavericks (H), 114:105 Wizards (A)

Letzte 5 Spiele Celtics: 140:88 Warriors (H), 138:110 Mavericks (H), 117:99 76ers (H), 116:102 Knicks (A), 129:112 Bulls (A)

Letzte 5 Spiele Cavaliers - Celtics: 107:116 (A), 113:120 (A), 118:114 (H), 113:117 (A), 114:113 (H)



Nach 225 Regular-Season-Games führt Boston den Vergleich gegen Cleveland mit 139-86 an. In dieser Saison trafen sich beide Teams schon zweimal im TD Garden. Beide Partien gingen an die Hausherren, einmal mit sieben Punkten und einmal mit neun Punkten Vorsprung. In der vergangenen Saison konnten die Cavs drei von vier Duellen gegen die Celtics für sich entscheiden. Die letzten zwei Gastspiele im Rocket Mortgage Fieldhouse haben die Männer aus Massachusetts auch nach Overtime verloren.

In dieser Saison fielen in den Partien zwischen beiden Franchises im Schnitt 228 Punkte. Das „Punkte-Über/Unter“ liegt im dritten Vergleich bei 218,5 Zählern. Sollte dieser Wert überschritten werden, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 1,74. Eure Wetten bei diesem Anbieter könnt ihr bequem über die Intertops App abgeben.

Unser Cavaliers - Celtics Tipp: Sieg Celtics mit HC -5,5

Bis zum All-Star-Break war Cleveland toll in Form. Doch in der Pause haben die Cavs wieder einiges an Schwung verloren. Nun geht es auch noch gegen das beste Team der Liga. Hier müssen die Hausherren wohl wieder auf Mitchell und LeVert verzichten. Die Celtics haben dagegen in den letzten Partien ihre Gegner vom Platz gefegt. Von den vergangenen elf Spielen wurde nur eines mit acht Punkten oder weniger entschieden. Dieses Mal darf wohl kein Kantersieg erwartet werden. Denn Boston hat sich in der jüngsten Vergangenheit bei den Cavs oft schwer getan. Auch die beiden Heimsiege in dieser Saison waren keine überdeutliche Angelegenheit. Für einen leichten Handicapsieg sollte es aber allemal reichen.