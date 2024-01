Cavaliers - Pistons Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2024

Unser Cavaliers - Pistons Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 01.02.2024 lautet: Die Cavaliers sind eines der heißesten Teams der Liga und empfangen mit den Pistons das Team mit der schlechtesten Bilanz in der gesamten NBA. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Mannen aus Ohio daher mit deutlichen Vorteilen.

Die Pistons konnten tatsächlich schon einmal in dieser Saison zwei Spiele am Stück gewinnen, am 2. und 3. Spieltag. Danach folgte der traurige NBA-Rekord von 28 Pleiten in Serie. Die Pistons vereinen in dieser Saison eine schwache Offensive mit einer desaströsen Defensive und sollten gegen formstarke Cavaliers nicht den Hauch einer Chance haben.

Wir favorisieren daher den Wett Tipp heute „Sieg Cavaliers mit HC -12,5″ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Cavaliers vs Pistons auf „Sieg Cavaliers mit HC -12,5″:

Die Gegner der Pistons erzielen im Schnitt in dieser Saison 10 Punkte mehr pro Partie.

Die Cavaliers gewannen 10 der letzten 11 Spiele.

Die Cavaliers gewannen 4 der letzten 7 Spiele mit mindestens 18 Punkten Vorsprung.



Cavaliers vs Pistons Quoten Analyse:

Über den Favoritenstatus dürfte es in der kommenden Partie zwischen den Cavs und den Pistons wohl keine zwei Meinungen geben. Das sehen auch die Buchmacher so und vergeben für einen Sieg der Gastgeber eine Quote von gerade einmal 1,13. Ein Auswärtssieg der Negativrekord-Pistons käme mit der Quote von 6,0 einer Sensation gleich.

Bei den Gesamtpunkten wird nicht unbedingt mit einer Explosion im kommenden Match gerechnet, was zum einen daran liegen sollte, dass die Pistons in der Offensive einfach schwach sind und Cleveland zum anderen die zweitbeste Defensive der Liga aufs Parkett schickt. So liegt die Over-/Under-Line bei moderaten 228,5 Punkten und einer Quote von jeweils 1,86. Wer jedoch trotzdem glaubt, dass die Saison der Pistons gegen das starke Team aus Ohio die ersehnte Wende nimmt, dem können wir nur die Nutzung der NEObet Freiwette ohne Einzahlung ans Herz legen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cavaliers vs Pistons Prognose: Zerstört Donovan Mitchell die Pistons?

Die Cavaliers spielen eine recht eigenartige Saison. Es wechselten sich starke Siege mit bitteren und vermeidbaren Niederlagen ab, dann verletzten sich vor einigen Wochen auch noch mit Darius Garland und Evan Mobley zwei wichtige Stammspieler. Man schien Böses zu erahnen für die Cleveland Cavaliers. Es folgte stattdessen jedoch eine Serie von acht Siegen am Stück, in der vor allem Donovan Mitchell seine Farben von Erfolg zu Erfolg trug.

Der Guard legte 28 Punkte, acht Assists und fünf Rebounds in den letzten zehn Spielen auf und konnte mit guten Wurfquoten überzeugen. Die Offensive konnte ohne den wurfschwachen Mobley in der Startaufstellung etwas angehoben werden, wobei die Cavaliers mit einem Rating von 115,6 immer noch unter dem Liga-Schnitt liegen. Dafür konnte auch in Abwesenheit von Defensiv-Spezialist Mobley die Verteidigung auf einem elitären Niveau gehalten werden. Das Net Rating von +4,4 ist das siebtbeste der NBA.

Die Pistons spielen trotz der Verpflichtung von Headcoach Monty Williams eine absolut grauenhafte Saison und sind an beiden Enden des Feldes nicht konkurrenzfähig. Die Kaderzusammenstellung passt hinten und vorne nicht zusammen, um modernen und vor allem erfolgreichen Basketball zu spielen. Ein Offensiv Rating von 111,3 (Platz 26) und ein Defensiv Rating von 120,9 (Platz 29) ergeben mit - 9,5 das zweitschlechteste Net Rating der Liga. Dies ist das eigentliche Wunder an der ganzen Situation. Es gibt tatsächlich noch ein Team in dieser Liga, das zumindest statistisch schlechteren Basketball spielt als die Pistons, das sind die Charlotte Hornets mit einem Wert von -11,9.

In der Offensive fehlt es an Shooting und verlässlichen Scorern. Cade Cunningham sollte eigentlich der designierte Franchise-Player sein und führt das Team auch mit 22,8 Punkten und 7,4 Assists an. Dabei legt der US-Amerikaner jedoch bei einer hohen Usage von über 30 Prozent einen schwachen True-Shooting Wert von 54 Prozent und eine ebenso schwache Turnover-Rate von über 15 Prozent auf. Die Pistons nehmen die zweitwenigsten Distanzwürfe in der Liga und treffen diese auch noch stark unterdurchschnittlich mit nur 35 Prozent im Schnitt.

Cavaliers - Pistons Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 118:108 Clippers (H), 112:100 Bucks (A), 116:126 Bucks (A), 126:99 Magic (A), 116:95 Hawks (A).

Letzte 5 Spiele Pistons: 120:104 Thunder (H), 104:118 Wizards (H), 113:106 Hornets (H), 113:122 Bucks (H), 135:141 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Cavaliers vs. Pistons: 110:101 (A), 108:100 (H), 114:90 (H), 113:85 (H), 102:94 (A).



Die Pistons konnten immerhin ihr letztes Spiel gegen stark dezimierte Thunder gewinnen. Dass dies gegen die Cavaliers wiederholt werden kann, scheint jedoch beinahe ausgeschlossen. Zumal in dieser Saison nur zwei mickrige Siege in der Ferne geholt werden konnten. Die Cavaliers stehen ihrerseits bei sieben Siegen in Folge vor heimischem Publikum und erzielten dabei im Schnitt 120,5 Punkte. Der Vorsprung auf einen Play-In-Platz beträgt mittlerweile vier Siege, was die Chancen auf die direkte Teilnahme an den Playoffs schon jetzt recht wahrscheinlich werden lässt.

Die Cavs konnten die letzten sechs Heimspiele in Serie gegen die Pistons gewinnen und sollten auch im siebten Versuch keine großen Probleme bekommen. Aufgrund der enorm schwachen Defensive von Detroit könnte auch eine Wette auf „Über Punkte Cleveland“ nicht die schlechteste Idee sein. Solltet ihr dafür noch auf der Suche nach einem passenden Sportwetten Bonus Code sein, werdet ihr hier fündig.

Unser Cavaliers - Pistons Tipp: Sieg Cavaliers mit HC -12,5

Die Cavaliers erzielten in den letzten elf Spielen im Schnitt 17,5 Punkte mehr als ihre Gegner und sollten auch gegen das Liga-Schlusslicht aus Detroit deutlich gewinnen können. Dieses verlor neun der letzten zehn Gastspiele mit im Schnitt 15 Punkten Rückstand.