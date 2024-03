Cavaliers - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten |9.3.2024

Unser Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 09.03.2024 lautet: Die Cavs beendeten kürzlich die Siegesserie der Boston Celtics. Allerdings ist das Lazarett der Gastgeber größer als jenes der Wolves. In unserem Wett Tipp heute kann Minnesota den Ausfall von Karl Anthony Towns besser auffangen.

Für Minnesota ist eine schwierige Phase angebrochen. Karl Anthony Towns fällt mit einer Meniskus-Verletzung vorerst aus, das Spiel in Cleveland ist das zweite von sechs Auswärtsspielen in Serie. Im ersten sahen gewannen die Wolves überraschend mit 113:111 gegen die Pacers. Den Cavs werden in diesem Top-Spiel ebenfalls zentrale Stützen fehlen. Mit Donovan Mitchell fehlt ihr bester Scorer, auch Max Strus, Ty Jerome und Evan Mobley.