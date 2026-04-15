SPORT1 Betting 15.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Celta Vigo gegen SC Freiburg am 16.04.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Europa-League-Viertelfinale.

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Vigo scheint entschieden. Doch im Rückspiel wartet noch mal eine schwere Aufgabe auf die Breisgauer. Teams aus La Liga haben nämlich zehn der letzten elf Heimspiele gegen deutsche Mannschaften gewonnen. Zudem hat Celta 12 der vergangenen 13 Partien gewonnen, wenn das Rückspiel daheim ausgetragen wurde.

Trotz der 0:3-Hinspielniederlage erwarten auch wir einen Heimsieg für Celta Vigo gegen den SC Freiburg, der aber wohl nicht zum Weiterkommen reichen wird. Das Spiel findet am Donnerstag, den 16.04.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,98 bei ODDSET den Wett Tipp auf einen Sieg von Celta.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage im Hinspiel steht Celta Vigo vor einer fast unlösbaren Aufgabe, um das Halbfinale der Europa League zu erreichen. Die Quoten deuten auf eine Siegchance von etwa 49 Prozent für die Spanier hin, während ein Sieg der Freiburger bei nur 28 Prozent liegt.

Dies spiegelt vor allem die eklatante Auswärtsschwäche des Bundesligisten wider. In der laufenden Europa-League-Saison konnte Freiburg gerade einmal eines von fünf Auswärtsspielen gewinnen. In der Bundesliga haben die Breisgauer sogar acht von 15 Partien in der Fremde verloren.

Im Gegensatz dazu ist Celta Vigo zu Hause eine Macht. In der Europa League haben die Spanier nur eines ihrer sechs Heimspiele verloren und dabei im Schnitt 1,67 Tore erzielt. Da Freiburg mit einem komfortablen Vorsprung anreist, ist es unwahrscheinlich, dass sie offensiv zu viel riskieren werden. Die Breisgauer können es sich leisten, das Spiel zu verlieren und trotzdem weiterzukommen. Celta muss hingegen von Beginn an Druck machen, was Räume für Konter eröffnen könnte, aber primär die Heimmannschaft im Vorteil sieht.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Celta Vigo vs SC Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Rückspiel haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt, die auf der Ausgangslage und den Stärken und Schwächen beider Teams basieren:

Sieg Celta Vigo ( Quote 1,98 bei ODDSET ): Freiburgs Auswärtsschwäche ist bekannt. Obwohl das Weiterkommen für Celta schwierig wird, ist ein Sieg im Rückspiel für den Stolz und die Fans wichtig. Die Quote von 1,98 hierfür ist attraktiv, da die Spanier zu Hause selten verlieren und Freiburg keinen Sieg benötigt.

Freiburgs Auswärtsschwäche ist bekannt. Obwohl das Weiterkommen für Celta schwierig wird, ist ein Sieg im Rückspiel für den Stolz und die Fans wichtig. Die Quote von 1,98 hierfür ist attraktiv, da die Spanier zu Hause selten verlieren und Freiburg keinen Sieg benötigt. Über 2,5 Tore ( Quote 1,90 bei ODDSET ): Celta muss mindestens drei Tore schießen, um eine Chance zu haben. Sie werden also von der ersten Minute an stürmen. Das öffnet zwangsläufig Lücken in der Abwehr. In vier der letzten fünf Pflichtspiele beider Mannschaften fielen mehr als 2,5 Tore, was diesen Tipp mit einer Quote von 1,90 sehr wahrscheinlich macht.

Celta muss mindestens drei Tore schießen, um eine Chance zu haben. Sie werden also von der ersten Minute an stürmen. Das öffnet zwangsläufig Lücken in der Abwehr. In vier der letzten fünf Pflichtspiele beider Mannschaften fielen mehr als 2,5 Tore, was diesen Tipp mit einer Quote von 1,90 sehr wahrscheinlich macht. Halbzeit/Endstand – Celta Vigo/Celta Vigo (Quote 3,00 bei ODDSET): Ein schnelles Tor ist für Celta essentiell, um die Hoffnung am Leben zu erhalten. Wir erwarten, dass die Hausherren druckvoll starten und bereits zur Halbzeit führen. Da Freiburg sich mit einer knappen Niederlage zufriedengeben würde, ist die Wette, dass Celta zur Halbzeit und nach 90 Minuten führt zu einer Quote von 3,00 eine Überlegung wert.

Auch wenn das Weiterkommen für Celta Vigo eine Herkulesaufgabe ist, verspricht das Rückspiel Spannung und Tore. Für die besten Quoten zu diesem und anderen Spielen, schaut auf unserer Seite der empfohlenen Wettanbieter vorbei. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen!