Celta Vigo – Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Celta Vigo - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 04.06.2023 lautet: Barca hat bereits die nationale Meisterschaft in der Tasche. Die Hausherren von der Nordwestküste Spaniens zittern hingegen um den Klassenerhalt. Im direkten Duell sehen wir keinen Favoriten.

Die Celtiñas versäumten es jüngst, mit einem Sieg gegen Cadiz den Verbleib im Oberhaus des spanischen Fußballs sicherzustellen. Vielmehr musste in der Ferne eine knappe 0:1-Niederlage in Kauf genommen werden. Den einzigen Treffer im Spiel erzielte Ruben Sobrino acht Minuten nach dem Seitenwechsel.

Nach zwei Niederlagen am Stück meldete sich Tabellenprimus Barcelona am vergangenen Spieltag mit einem souveränen 3:0 gegen Mallorca zurück. Im altehrwürdigen Camp Nou wurden bereits vor der Pause die Weichen für den Dreier gestellt. Ansu Fati brachte die Hausherren mit einem Doppelpack in Front. Im zweiten Durchgang stellte Gavi den Endstand her.

Nur eines der letzten acht Duelle im Estadio Municipal de Balaídos entschieden die Katalanen mit einem Sieg für sich (4U, 3N). Beim erneuten Aufeinandertreffen schätzen wir beide Konkurrenten für stark genug ein, um mindestens ein Tor zu verbuchen. Diesbezüglich hält Winamax eine Quote von 1,64 bereit.

Darum tippen wir bei Celta Vigo vs Barcelona auf „Beide Teams treffen“:

Nur in 2 von 18 La-Liga-Heimspielen hat Celta Vigo einen eigenen Treffer verpasst.

Barcelona kommt als auswärtsstärkstes Team der Liga und traf in 16 von 18 Begegnungen in der Ferne.

Unabhängig vom Austragungsort endeten 5 der jüngsten 7 Aufeinandertreffen mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celta Vigo vs Barcelona Quoten Analyse:

Um die Klasse sicher zu halten, brauchen die Olívicos am letzten Spieltag drei Punkte gegen den Spitzenreiter. Die Wettanbieter halten sich am Drei-Weg-Markt sämtliche Optionen offen und zeigen ausgeglichene Celta Vigo Barcelona Quoten auf. Für den Auswärts- bzw. Heimsieg servieren die Bookies Werte zwischen 2,40 und 2,70. Um das eigene Risiko etwas zu minimieren, könnte sich der Abschluss einer Gratiswette anbieten.

Von einem Schützenfest gehen die Sportwetten-Anbieter nicht aus, zeigen aber eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren auf.

Celta Vigo vs Barcelona Prognose: „Kann Celta Vigo die Klasse halten?“

Seit nunmehr elf Jahren gehört Celta Vigo zum Stamm-Inventar von La Liga. In diesem Jahr könnte es aber mit dem Klassenerhalt sehr eng werden. Gegenüber der vergangenen Spielzeit haben sich die Schützlinge von der Nordwestküste Spaniens aktuell um fünf Plätze verschlechtert und zeigen nur einen Zähler Vorsprung zur Abstiegszone auf.

Anhand der jüngsten Heimspiele lässt sich nur bedingt Mut schöpfen. Lediglich eines der vergangenen fünf Duelle im Estadio Municipal de Balaídos wurde siegreich bestritten (2U, 2N). Um gegen die Katalanen etwas Zählbares mitnehmen zu können, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung.

Trotz allem ist die Offensive keineswegs zu unterschätzen. 24 Heimtore in 18 Begegnungen sprechen für sich. In 16 der 18 Partien auf heimischem Boden wurde ein eigener Treffer verbucht. Die von Trainer Carlos Carvalhal bevorzugte Viererkette steht im eigenen Haus keineswegs sicher und muss sich 20 Gegentore ankreiden lassen. Nur eines der vergangenen fünf Heimspiele wurde als „Clean Sheet“ beendet.

Barcelona steht bereits seit dem 4:2-Derbysieg gegen Espanyol als spanischer Meister fest. Direkt nach dem Gewinn der Meisterschaft wurde an zwei Spieltagen in Folge verloren. Das 3:0 gegen Mallorca gab aber zuletzt wieder Aufwind.

Celta Vigo - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 0:1 Cadiz (PD, A), 1:1 Girona (PD, H), 1:2 Bilbao (PD, A), 1:2 Valencia (PD, H), 0:1 Getafe (PD, A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:0 Mallorca (PD, H), 1:3 Valladolid (PD, A), 1:2 Real Sociedad (PD, H), 4:2 Espanyol (PD, A), 1:0 Osasuna (PD, H)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo vs. Barcelona: 0:1 (PD, A), 1:3 (PD, A), 3:3 (PD, H), 2:1 (PD, A), 0:3 (PD, H)

Nicht ohne Grund verkörpern die Katalanen das mit Abstand stärkste Auswärtsteam der Liga. 72 Prozent der Auswärtsspiele wurden mit einem Erfolgserlebnis beendet (1U, 4N). Mit 32 Auswärtstoren stellt der FCB den besten Offensivverbund in gegnerischen Stadien. Lediglich zweimal wurde in der Ferne ein eigener Treffer verpasst. Der Abwehrverbund ließ in den vergangenen drei Auswärtspartien sieben Gegentore zu und stand somit keineswegs sicher.

Sechs der letzten acht Paarungen im Estadio Municipal de Balaídos zwischen beiden Mannschaften endeten mit Toren auf beiden Seiten. In der Hinrunde setzten sich die Blaugrana im Camp Nou glanzlos mit 1:0 durch.

Unser Celta Vigo – Barcelona Tipp: „Beide Teams treffen“

Für Celta Vigo geht es um das blanke Überleben. Ein Remis oder gar eine Niederlage könnten den Abstieg in La Liga 2 nach sich ziehen. Dennoch werden die Mannen von Trainer Carlos Carvalhal nicht blindlings in ihr Verderben laufen und das Spiel aus einer sicheren Defensive heraus gestalten.

Für Barca geht es nur noch um die Ehre. Das 3:0 gegen Mallorca am vergangenen Spieltag hat aber sicher noch einmal Aufwind für den letzten Matchday geliefert. Trainer Xavi wird vermutlich einmal mehr im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung auflaufen lassen. Robert Lewandowski ist als Neuner gesetzt und könnte über die Außen Unterstützung von Ansu Fati und Ousmane Dembélé erhalten.