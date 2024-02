Celta Vigo - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Celta Vigo - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 17.02.2024 lautet: Auswärts sind die Blaugrana in der spanischen Liga in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Diese Serie dürfte sich auch in unserem Wett Tipp heute fortsetzen.

Den FC Barcelona plagen seit geraumer Zeit große Finanzsorgen. Somit muss der Verein vermehrt auf Talente, statt auf Stars setzen. Trotzdem werden von Coach Xavi zahlreiche Titel erwartet. Ende Januar zog der Trainer die Konsequenzen aus dieser überzogenen Erwartungshaltung und erklärte mit dem Ende der laufenden Saison seinen Rücktritt. Im Endspurt der Liga-Saison geht es für die Blaugrana wohl nur noch darum, sich das Ticket für die kommenden Champions-League-Saison zu sichern. Am Samstag müssen die Katalanen bei Celta Vigo antreten.

Hier rechnen wir den Gästen ganz gute Chancen aus und spielen mit einer Quote von 1.53 bei Oddset die Wette „DC x/2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Celta Vigo vs Barcelona auf „DC x/2 & Über 1,5 Tore“:

Celta Vigo kassierte in den letzten 5 Pflichtspielen vier Niederlagen

Barcelona ist in dieser La-Liga-Saison in der Fremde noch ungeschlagen

In den Liga-Gastspielen der Katalanen in dieser Saison fallen im Schnitt 3,2 Treffer



Celta Vigo vs Barcelona Quoten Analyse:

Obwohl die Blaugrana sich in dieser Saison ziemlich schwer tun und am Samstag auswärts ran müssen, sind sie bei der Celta Vigo vs Barcelona Prognose aus Sicht der Bookies die recht deutlichen Favoriten.

Das hat natürlich in erster Linie mit der Qualität der Gäste zu tun. So gibt es für einen Auswärtssieg durchschnittliche Quoten von 1.88. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Quoten im Schnitt von 4.00.

Für eine Punkteteilung gibt es beispielsweise bei Oddset eine Quote von 3.80. Wenn ihr euch bei dem Bookie neu anmeldet, könnt ihr den Oddset Sportwetten Bonus in Höhe von 100% Bonus bis zu 100€ in Anspruch nehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celta Vigo vs Barcelona Prognose: Finden die Celestes zu mehr Konstanz?

Unter dem neuen Trainer Rafael Benitez sollte es für Celta Vigo in dieser Saison eigentlich wieder bergauf gehen. Doch die „Celestes“ müssen in dieser Spielzeit um den Klassenerhalt bangen. Besser als Rang 13 war die Mannschaft noch nicht platziert. An 14 Spieltagen stand man auf einem Abstiegsplatz. Auch das Jahr 2024 brachte noch keine Besserung. In den letzten fünf Pflichtspielen glückte nur ein Sieg (4N). Damit belegt Celta in der Tabelle den 17. Platz und hat nur noch einen Rang und drei Punkte Polster auf die Abstiegszone.

Vor allem daheim tut sich Vigo mit nur zehn Punkten (2S, 4U, 6N) und 8:15 Toren in 12 Partien schwer. Lediglich zwei Teams haben vor den eigenen Fans noch weniger Punkte gesammelt. In der Fremde kommt Celta auch auf zehn Zähler und hat 18-mal getroffen. Das reicht im Auswärtsranking aber immerhin für den 13. Platz. Der Coach versucht viel und lässt seine Mannschaft in verschiedenen System auflaufen. Aktuell gilt der Fokus der Defensive. So fand sich Nationalstürmer Iago Aspas zuletzt auf der Bank wieder.

Im nationalen Pokal ist Barcelona schon ausgeschieden. Und in der Liga hat man nach 24 Spieltagen zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid. So bleibt der Blaugrana fast nur noch die Champions League. In der kommenden Woche treffen die Katalanen hier im Achtelfinale auf die SSC Neapel. Der stark verschuldete Verein braucht die Einnahmen für den Einzug ins Viertelfinale mehr als dringend. So ist das Gastspiel am Samstag bei Celta Vigo die Generalprobe für die Königsklasse.

Immerhin kann Coach Xavi in der Defensive wieder auf den lange verletzten Keeper Marc-André ter Stegen zurückgreifen. In der Vorsaison war die Abwehr das Prunkstück der Mannschaft gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FCB nur acht Gegentore hinnehmen müssen (0,3 pro Partie). In dieser Spielzeit steht man aktuell schon bei 33 Gegentreffern (1,3 pro Spiel). Doch bei seinem Comeback am vergangenen Spieltag konnte der deutsche Torhüter ein 3:3-Remis daheim gegen Aufsteiger Granada auch nicht verhindern.

Celta Vigo - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 2:3 Getafe (A), 3:0 Osasuna (A), 0:1 Girona (H), 1:2 Real Sociedad (H), 0:1 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:3 Granada (H), 3:1 Deportivo Alaves (A), 1:0 Osasuna (H), 3:5 Villarreal (H), 2:4 Athletic Bilbao (A)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo vs Barcelona: 2:3 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 1:3 (A), 3:3 (H)



Von 123 Duellen gegen Barca konnte Vigo nur 25 für sich entscheiden. Hinzu kommen 30 Remis und 68 Niederlagen. 22 der 25 Erfolge gegen die Katalanen feierte Celta aber immerhin im eigenen Stadion.

Hier spricht die Statistik sogar leicht für die Hausherren (22S, 18U, 21N). Seit zwei Gastspielen warten die Blaugrana auch auf einen Dreier bei den „Celestes“. Auf ein 3:3 im November 2021 folgte eine 1:2-Pleite im Juni 2023.

Das Hinspiel in dieser Saison ging in Barcelona mit 3:2 an die Gastgeber. Die Galizier hatten allerdings bis zur 81. Minute mit 2:0 geführt. Auch dieses Mal dürfen die Zuschauer wieder auf Tore hoffen.

In den jüngsten sieben Auswärtspartien von Barca fielen mindestens drei Treffer. Und die Wette „Beide treffen“ hätte sogar in den letzten zehn Gastspielen des FCB Erfolg gehabt. So gibt es bei Oddset eine Quote von 1.57, wenn es auch dieses Mal auf beiden Seiten klingelt.

Weitere Infos über den Buchmacher liefert euch unser Oddset Test.

Unser Celta Vigo - Barcelona Tipp: DC x/2 & Über 1,5 Tore

Die Qualität, die Formkurve und das Tabellenbild sprechen eigentlich klar für die Gäste. Zudem sind die Blaugrana als einziges Team der spanischen Liga 2023/24 in der Fremde noch ohne Niederlage.

Doch Barca musste sich in den ersten elf Gastspielen dieser Saison auch fünfmal mit einem Punkt begnügen. Zudem hatten die Katalanen bei den jüngsten Reisen zu den Celestes auch immer wieder einige Probleme.