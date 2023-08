Celta Vigo - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 25.8.2023

Unser Celta Vigo - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 25.08.2023 lautet: Real ist gut in die neue Saison gestartet und hat den großen Rivalen FC Barcelona schon um zwei Punkte distanziert. Dabei dürfte es auch nach dem 3. Spieltag mindestens bleiben.

In der Vorsaison musste Real Madrid zum Auftakt der Saison dreimal auswärts ran und hatte nach den ersten elf Spieltagen zehn Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Am Ende mussten die Königlichen trotzdem mit einem großen Rückstand Erzrivale Barcelona den Vortritt lassen. Auch in diesem Jahr müssen „Los Blancos“ zum Beginn dreimal in der Fremde ran. Die dritte Partie führt das Team von Carlo Ancelotti zum RC Celta Vigo.

Hier sind die Gäste aus Sicht der Wettquoten die klaren Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,68 bei NEObet die Wette „Sieg Real“.

Darum tippen wir bei Celta Vigo vs Real Madrid auf „Sieg Real“:

Celta steht nach 2 Saisonspielen noch bei einem Punkt

Real Madrid holte aus den letzten 5 La-Liga-Partien 13 Punkte

Vigo wartet seit 6 Duellen auf einen Punkt gegen die Königlichen

Celta Vigo vs Real Madrid Quoten Analyse:

Wenig überraschend sind die Gäste bei der Celta Vigo vs Real Madrid Prognose die Favoriten. Da „Los Blancos“ in der Vorsaison immer wieder gegen vermeintlich kleine Gegner Punkte liegen gelassen und sieben der acht Saisonpleiten in der Fremde kassiert haben, gibt es mit einem Schnitt von 1,68 ordentliche Quoten für einen Favoritensieg.

Auf der Gegenseite bezahlen die Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, einen Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 5,13.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celta Vigo vs Real Madrid Prognose: Holt Real noch Kylian Mbappé?

In der Saison 2015/16 landete Celta de Vigo auf dem 6. Platz und zog damit auch in den Europapokal ein. Danach gingen die Galizier mit Ausnahme der Spielzeit 2020/21 (Platz 8) nur noch zwischen den Plätzen 11 und 17 ins Ziel. Im Vorjahr mussten die „Celestes“ wie schon 2019 und 2020 lange um den Ligaverbleib bangen. In der Endabrechnung hatte man dann drei Punkte Polster auf den ersten Abstiegsrang. In dieser Saison soll Trainerfuchs Rafael Benitez den Verein wieder auf Vordermann bringen.

In der Vorbereitung gab es auch einige vielversprechende Ergebnisse. Zum Auftakt der neuen Saison folgte aber ein ernüchterndes 0:2 daheim gegen Osasuna. Am Samstag kam dann mit dem 1:1 bei Real Sociedad der erste Punkt dazu. Das Remis fiel mit einem Treffer der Gäste in der vierten Minute der Nachspielzeit aber recht glücklich aus. In den ersten beiden Partien schoss der RC insgesamt 28 Mal in Richtung des gegnerischen Tores. Die Hoffnungen ruhen auf Stürmer Iago Aspas, der weiterhin in Vigo unter Vertrag steht.

Mit der Vorsaison konnte man bei Real nicht zufrieden sein. Im La-Liga-Endklassement landete man zehn Punkte hinter Erzrivale Barcelona. Zu oft schien es so, als würde die Mannschaft Liga-Partien einfach so abschenken. Auch im CL-Halbfinale gegen Manchester City bekam man vor allem im Rückspiel mit der 0:4-Pleite gegen die Skyblues deutlich die Grenzen aufgezeigt. Etwas Trost brachte immerhin der erste Copa-del-Rey-Titel seit dem Jahr 2015.

Dann mussten die Königlichen im Sommer auch noch Top-Stürmer Karim Benzema nach Saudi-Arabien ziehen lassen. Bislang tätigten die Verantwortlichen mit Jude Bellingham auch nur einen Top-Transfer. Doch der ehemalige Dortmunder hat sich im neuen 4-4-2 mit Raute auf der Zehner-Position hinter den Spitzen Rodrygo und Vinicius Junior glänzend eingefügt und steht bei drei Toren sowie einer Vorlage. Kommt möglicherweise trotzdem noch Kylian Mbappe von PSG? Hoffnung macht zudem der extrem breite Kader. So folgte zum Liga-Auftakt auf ein 2:0 in Bilbao ein 3:1 in Almeria.

Celta Vigo - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 1:1 Real Sociedad (A), 0:2 Osasuna (H), 3:0 Compostela (A), 1:0 Wolfsburg (A), 1:0 Olympique Lyon (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 Almeria (A), 2:0 Athletic Bilbao (A), 1:3 Juventus Turin (A), 0:3 FC Barcelona (A), 2:0 Manchester United (H)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo vs Real Madrid: 0:2 (A), 1:4 (H), 1:2 (H), 2:5 (A), 1:3 (H)

Real führt den Vergleich gegen Celta klar an. Der letzte Sieg von Vigo gegen Madrid war ein 2:1-Auswärtserfolg im Januar 2017. Aus den folgenden 14 Duellen holten die „Celestes“ nur drei Remis. Seit sechs Aufeinandertreffen mit „Los Blancos“ warten die Galizier auf einen Punkt.

Wenn sich beide Vereine in der Hinrunde einer Saison trafen, ist das „weiße Ballett“ sogar seit November 1999 ungeschlagen. In 15 der vergangenen 19 Spiele konnte der Real Club Celta de Vigo den Königlichen aber immerhin etwas Paroli bieten und blieb nicht ohne eigenen Treffer.

Treffen auch dieses Mal beide Teams ins Schwarze, gibt es dafür unter anderem bei mobilen Abschlüssen in der NEObet App eine Quote von 1,75.

Unser Celta Vigo - Real Madrid Tipp: Sieg Real

Real kann sich zum Auftakt der Saison voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Hier liegt man auch ohne Ersatz für Benzema bisher voll im Soll. Gegen den RC Celta Vigo, der in den letzten Jahren zu den Lieblingsgegnern der Königlichen gehörte und noch nicht wirklich in Form ist, dürfte diese Serie, auch vor allem dank Neuzugang Bellingham, weitergehen.