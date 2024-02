Celtics - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.2024

Unser Celtics - 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 28.02.2024 lautet: Die Celtics gehen in fast allen Partien dieser Saison als klare Favoriten ins Rennen. Das ist auch gegen die 76ers nicht anders. In unserem Wett Tipp heute spricht das für einen klaren Sieg.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (MEZ) treffen die Celtics und die 76ers zum vierten Mal in der laufenden Saison aufeinander. Boston führt den Vergleich in dieser Spielzeit mit 2-1 an. Das Team aus Massachusetts ist in diesem Jahr das Maß aller Dinge in der NBA und geht mit einer Serie von acht Siegen am Stück ins Duell gegen den Rivalen. Dementsprechend schlagen sich auch die Wettquoten deutlich auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Sieg Celtics mit HC -11,5″.

Darum tippen wir bei Celtics vs 76ers auf „Sieg Celtics mit HC -11,5″:

Die Celtics stehen in dieser Saison daheim bei 26-3

Philadelphia konnte nur 2 der vergangenen 8 Duelle gegen Boston für sich entscheiden

Die Sixers haben die letzten 3 Gastspiele im TD Garden alle verloren



Celtics vs 76ers Quoten Analyse:

Mit einer Bilanz von 45-12 sind die Celtics nicht nur die Nummer 1 der Eastern Conference sondern auch der kompletten NBA. Die 76ers belegen dagegen mit 33 Siegen und 24 Niederlagen den fünften Rang im Osten.

Zusammen mit dem Heimvorteil für Boston ergibt das natürlich eine klare Ausgangsposition. So bekommt ihr bei der Celtics vs 76ers Prognose für einen Heimsieg gerade Mal Quoten im Schnitt von 1,12. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 6,46 belohnt. Mit einer Freiwette lässt sich hier auch ohne Risiko ein Tipp auf den deutlichen Außenseiter spielen.

Celtics vs 76ers Prognose: Philly kann den Ausfall von Embiid nicht kompensieren

Die Celtics feierten mit einem 116:102 bei den Knicks den achten Sieg in Folge. Wieder einmal konnte vor allem die Starting Five eine beeindruckende Leistung aufs Parkett legen. Bester Spieler war Jaylen Brown mit 30 Punkten und acht Rebounds. Kristaps Porzingis kam auf 22 Zähler. Vor allem daheim ist Boston mit einer Bilanz von 26-3 in dieser Saison fast unschlagbar. In der kompletten NBA haben die Männer von Coach Joe Mazzulla einen 5-Spiele-Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Mit einem Offensive Rating von 121,2 führen die Männer aus Massachusetts die Liga an. Hinzu kommt das drittbeste Defensive Rating (110,7) hinter den Timberwolves (107,9) und den Cavaliers (110,4). Auch bei den Dreiern sind die Celtics mit 40,6 Prozent der verwandelten Versuche die Nummer 1. Die Defense konnte fünf Gegner in Serie bei unter 115 Punkten halten, obwohl man die wenigsten Turnover pro Spiel in der Liga forciert.

Im heimischen Wells Fargo Center setzte es am Sonntag für die Philadelphia 76ers eine bittere 98:119-Pleite gegen die Milwaukee Bucks. Schon nach dem ersten Quarter lagen die Hausherren mit 21:35 zurück. Die Bilanz der letzten 15 Spiele steht bei 4-11, in diesem Zeitraum ließ die Defense einen Schnitt von ca. 119 Punkten zu. Damit rutschten die Männer von Coach Nick Nurse auf den fünften Platz in der Eastern Conference ab und liegen nun ein Spiel hinter den Knicks.

Ein Grund für die Negativserie ist natürlich die Meniskusverletzung des amtierenden MVPs Joel Embiid. Bei den Freiwürfen liegt Philadelphia auf Platz 2. 117,3 Punkte pro Spiel reichen aber nur für Rang 12. Bei den „Steals per Game“ ist Philly sogar die Nummer 1 der NBA. Dafür lässt man pro Partie 113,7 Punkte zu. Hier können 13 Teams der Liga bessere Werte vorweisen. Bester Spieler ist Point Guard Tyrese Maxey, der auf 25,8 „Points per Game“ in dieser Saison kommt.

Celtics - 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 116:102 Knicks (A), 129:112 Bulls (A), 136:86 Nets (H), 118:110 Nets (A), 110:106 Heat (A)

Letzte 5 Spiele 76ers: 98:119 Bucks (H), 104:97 Cavaliers (H), 96:110 Knicks (H), 104:109 Heat (H), 123:121 Cavaliers (A)

Letzte 5 Spiele Celtics vs 76ers: 125:119 (H), 117:107 (A), 103:106 (A), 112:101 (A), 114:106 (H)



Die 76ers sind nach den Lakers der zweitgrößte Rivale der Celtics. Seit 1949 trafen beide Teams schon 581 Mal aufeinander. Boston liegt in der Gesamtbilanz mit 334:247 vorne. Keine NBA-Paarung wurde auch in der Postseason öfter ausgetragen. Alleine 22 Mal trafen beide Franchises in den Playoffs aufeinander. Hier setzten sich die Celtics in 15 Fällen durch. Von den letzten acht Duellen gingen nur zwei an Philadelphia. Der letzte Sieg der Sixers im TD Garden geht auf Dezember 2021 zurück.

Unser Celtics - 76ers Tipp: Sieg Celtics mit HC -11,5

Die Celtics sind in dieser Saison das mit Abstand beste Team der NBA. Auf der Gegenseite müssen die Sixers zum zwölften Mal in Folge ohne Joel Embiid auskommen. Diesen Verlust kann man nicht kompensieren. In diesem Zeitraum steht Philadelphia nur bei einer Bilanz von 4-7. Während die Offensive der Gäste sicher für ein paar Punkte gut ist, wird die Defense das größere Problem werden. Gegen die Bucks ließen die 76ers zuletzt schon 119 Punkte zu.

Nun wartet eine noch bessere Offense. Im vergangenen Duell mit Boston musste man auch schon 125 Zähler hinnehmen. So wäre alles andere als ein klarer Sieg der Hausherren eine große Überraschung.