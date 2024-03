Celtics - Bucks Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Celtics - Bucks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 21.03.2024 lautet: Die Basketball-Fans dürfen sich am Mittwoch auf einen echten Leckerbissen freuen. Im Wett Tipp heute dürften aber am Ende nur die Fans der Hausherren jubeln.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) bekommen wir in der NBA einen Vorgeschmack auf ein Duell, das in dieser Saison gut und gerne auch das Finale in der Eastern Conference sein könnte. Die Nummer 1 im Osten, die Celtics (54-14), empfangen den ersten Verfolger, die Bucks (44-24). Boston steht bei sechs Siegen in Folge und möchte mit einem weiteren Erfolg den Status als Nummer 1 der Liga unterstreichen. Die Wettquoten haben wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,92 bei NEObet die Wette „Sieg Celtics HC -9″.

Darum tippen wir bei Celtics vs Bucks auf „Sieg Celtics HC -9″:

Die Celtics stehen in dieser Saison daheim bei 31-3

Boston hat die letzten 6 Spiele alle gewonnen

Milwaukee hat 17 von 24 Niederlagen in der Fremde kassiert



Celtics vs Bucks Quoten Analyse:

Kombiniert man die souveräne Saison von Boston mit dem Heimvorteil am Mittwochabend im TD Garden ergibt das für die neuen Sportwettenanbieter eine klare Ausgangslage. So gehen die Gastgeber mit einem Spread von minus 8,5 ins Spitzenspiel.

Bei der Celtics vs Bucks Prognose bekommt ihr damit für einen Sieg der Hausherren gerade mal Quoten im Schnitt von 1,26. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Milwaukee mit durchschnittlichen Quoten von 3,85 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Bucks Prognose: Im TD Garden gibt es für die Gäste wenig zu holen

Die Celtics sind und bleiben das Maß aller Dinge in der NBA. Das 119:94 gegen die Pistons am Montag war der sechste Erfolg in Serie. Bei einem Vorsprung von zehn Spielen auf den ersten Verfolger gibt es keine Zweifel, dass Boston in den gesamten Playoffs einen Heimvorteil haben wird. Vor allem die Starting Five von Head Coach Joe Mazzulla ist allererste Sahne. Jrue Holiday und Kristaps Porzingis haben der Offense neuen Schwung verliehen.

So müssen Jayson Tatum und Jaylen Brown nicht mehr alleine die Last schultern. Spieler wie Al Horford oder Derrick White sind auch da, wenn sie gebraucht werden. Liga-Spitze sind die Celtics vor allem bei den „Rebounds per Game“ und bei den „Three Pointers Made“. Bei den „Points per Game“ sind nur die Pacers (122,8) knapp besser als Boston (121,0). So geht es im Rest der Regular Season vor allem darum, gesund zu bleiben. Ob Jayson Tatum am Mittwoch spielen kann, ist noch fraglich.

Die Bucks sind mit hohen Erwartungen in die Saison 2023/24 gestartet, denen sie immer mehr gerecht werden. Am Sonntag musste Coach Doc Rivers sogar ohne seinen Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen. Trotzdem sprang am Ende ein 140:129-Heimsieg gegen die Suns heraus. An seiner Stelle sprang Damian Lillard mit 31 Points und 16 Assists in die Bresche. Auch Bobby Portis kam auf 31 Punkte und zehn Rebounds. Damit hat Milwaukee drei der letzten vier Spiele gewonnen.

Ausnahme war das 94:129 zu Gast bei den Kings. Das Team scheint noch Luft nach oben zu haben. Wenn die Rechnung aufgeht, erreichen die Bucks zum Beginn der Playoffs auch ihre Bestform. Das Ziel ist die Larry O‘Brien Trophy. Das Polster im Osten auf Cleveland beträgt allerdings nur ein Spiel. Bei den „Points per Game“ ist das Franchise aus Wisconsin mit 120,7 die Nummer 3 der NBA. In den letzten fünf Gastspielen ging Milwaukee lediglich zweimal als Sieger vom Feld und konnte dabei den Spread nur einmal covern.

Celtics - Bucks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 119:94 Pistons (H), 130:104 Wizards (A), 127:112 Suns (H), 123:107 Jazz (A), 121:99 Trail Blazers (A)

Letzte 5 Spiele Bucks: 140:129 Suns (H), 114:105 76ers (H), 94:129 Kings (A), 124:117 Clippers (A), 122:123 Lakers (A)

Letzte 5 Spiele Celtics vs Bucks: 102:135 (A), 119:116 (H), 140:99 (A), 125:131 (A), 139:118 (H)



Nach 228 Duellen führen die Celtics die Bilanz gegen die Bucks mit 117 Siegen zu 111 Niederlagen knapp an. Den ersten Vergleich in dieser Saison in Boston konnten die Hausherren mit 119:116 für sich entscheiden.

Das zweite Spiel ging in Milwaukee klar mit 135:102 an die Bucks. Superstar Giannis Antetokounmpo kam in den zwei Duellen dieser Saison gegen die Celtics nur auf 22,5 Punkte im Schnitt.

So könnte die Wette „Antetokounmpo Unter 29,5 Punkte“ eine gute Option sein. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Winamax eine Quote von 1,82. Unsere Erfahrungen mit diesem Anbieter was Bonus, Wettangebot, Quoten, App, Stärken und Schwächen betrifft, verrät euch unser ausführlicher Winamax Test.

Unser Celtics - Bucks Tipp: Sieg Celtics HC -9

Daheim ist Boston in diesem Jahr schwer zu schlagen. Die letzten fünf Heimspiele haben die Celtics alle gewonnen, darunter waren auch Partien gegen die Warriors und die Suns. In allen diesen fünf Heimspielen haben die Hausherren den Spread gecovert. Auf Seiten der Offense können die Bucks sicher einigermaßen mit den Hausherren mithalten. Auf der anderen Seite des Courts sind die Unterschiede aber deutlicher. Hier kassiert Milwaukee (115,4) im Schnitt über fünf Punkte mehr pro 100 Possessions.

Das Defense Rating von Boston (110,2) wird nur von den Timberwolves (108,4) unterboten. Die Defense von Coach Mazzulla war in den jüngsten fünf Partien besonders gut in Form. Zudem hat man aus dem letzten Duell noch eine Rechnung offen.