Celtics - Bulls Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.2023

Unser Celtics - Bulls Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 29.11.2023 lautet: Die Bulls stellen eine schwache Defensive mit einer noch schwächeren Offensive. Gegen den Ligaprimus aus Boston sehen wir im Wett Tipp heute keine großen Chancen für Chicago.

Im In-Season-Tournament-Spiel zwischen den Celtics und den Bulls geht es bezüglich des neuen Formats der NBA nur noch für die Celtics ums Weiterkommen. Die Bulls haben sich mit drei Niederlagen in den ersten drei Cup-Spielen schon aus dem Rennen verabschiedet. Zwar fehlten bei Boston mit Kristaps Porzingis und Jrue Holiday zuletzt zwei wichtige Bestandteile der Starting Five, gegen schwache Bulls sollte jedoch die Präsenz von Jayson Tatum reichen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute auf “Jayson Tatum Über 28,5 Punkte” mit einer Quote von 1,82 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Celtics vs Bulls auf “Jayson Tatum Über 28,5 Punkte”:

Jayson Tatum erzielte in den letzten 5 Spielen im Schnitt 29,6 Punkte.

In den letzten 3 Partien gegen die Bulls machte Tatum immer mindestens 28 Punkte.

Tatum erzielte in den letzten 6 Heimspielen 3 Mal mindestens 30 Punkte.

Celtics vs Bulls Quoten Analyse:

Die Celtics werden auch von den Buchmachern als großer Favorit eingeschätzt und bekommen eine Siegquote von nur 1,12 zugewiesen. Ein Auswärtssieg der Bulls steht mit einer Siegquote von 7,70 zu Buche, wird also als kaum realistisch betrachtet.

Es werden eher wenige Gesamtpunkte im Spiel erwartet, die Over-/Under-Line liegt mit einer Quote in Höhe von jeweils 1,90 bei 217 Punkten. Wer eine große Punkte-Explosion im kommenden Duell zwischen den Celtics und den Bulls erwartet, könnte eine Wette mit dem NEObet Promotion Code verbinden, um noch mehr Chancen auf einen Gewinn zu haben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Bulls Prognose: Bleiben die Celtics zu Hause ungeschlagen?

Chicago ist im Mittelmaß gefangen! Fragwürdige Roster-Moves und Vertragsverlängerungen reihten sich in den letzten Jahren zuverlässig aneinander, sodass es keine wirkliche Richtung in der Windy City zu geben scheint. Zuletzt tauchte Bulls-Star Zach Lavine öfter in Trade-Gerüchten auf. Der Amerikaner legt in dieser Saison immerhin 21,5 Punkte, 3,4 Assists und 5,4 Rebounds mit soliden Effizienz-Werten auf.

Mit einer Bilanz von 5-13 stehen die Bulls auf dem 13. Platz der Eastern Conference und verloren zuletzt vier Spiele in Folge. Ein Defensiv-Rating von 116,2 (Platz 22) und ein Offensiv-Rating von 110,5 (Platz 26) ergeben ein negatives Net-Rating von -5,8. Mit diesem Wert kommt man hochgerechnet nur auf 25 Siege der Bulls in der laufenden Saison. Damit wäre das Verfehlen der Playoffs so gut wie besiegelt.

Die Kelten hingegen laufen wie eine Maschine, obwohl diese in den letzten Partien etwas ins Stottern geriet. Mit einer Bilanz von 13-4 liegen die Celtics auf Rang 1 der Eastern Conference und stellen mit einem Wert von starken +8,4 das beste Net-Rating der Liga. Dabei nehmen sie die zweitmeisten Dreier der Liga, treffen diese jedoch mit 35,6 Prozent nur mittelmäßig gut.

In den letzten vier Spielen setzte es zwei Auswärtsniederlagen gegen starke Magic und eher nicht so starke Hornets. Bester Spieler in den Farben der Kelten ist auch in dieser Saison der Amerikaner Jayson Tatum, der 28,1 Punkte, 4,1 Assists und 8,9 Rebounds im Schnitt pro Partie auflegt.

Celtics - Bulls Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 113:103 Hawks (H), 96:113 Magic (A), 119:116 Bucks (H), 118:121 Hornets (A), 102:100 Grizzlies (A).

Letzte 5 Spiele Bulls: 109:118 Nets (A), 108:121 Raptors (A), 102:116 Thunder (A), 100:118 Heat (H), 102:97 Heat (H).

Letzte 5 Spiele Celtics vs. Bulls: 107:99 (H), 107:121 (A), 123:119 (H), 102:120 (A), 117:94 (A).

Die Bulls verloren sechs der letzten sieben Gastspiele in der laufenden Saison und erzielten dabei im Schnitt 106,6 Punkte pro Partie. Die Kelten gewannen alle sieben Heimspiele und konnten dabei im Schnitt 122,2 Punkte auflegen. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams gestaltete sich in den letzten zehn Duellen ausgeglichen, für beide Teams stehen jeweils fünf Siege zu Buche. In diesen Spielen fielen im Schnitt 221,7 Punkte insgesamt.

In den letzten vier Partien zwischen den beiden Teams wurde drei Mal die Marke der 217,5 Punkte geknackt, so könnte sich eine “Über-Gesamtpunkte”-Wette durchaus lohnen. Übrigens könnt ihr euren Tipp auch auf mobilem Wege über eine der praktischen Wettanbieter Apps abgeben.

Unser Celtics - Bulls Tipp: Jayson Tatum Über 28,5 Punkte

Die Celtics sind vor heimischem Publikum nicht zu überwinden, auch schwächelnde Bulls werden daran nichts ändern können. In Abwesenheit von wichtigen Punkte-Produzenten in der Starting Five der Kelten wird Jayson Tatum eine Hauptlast der Offensive übernehmen und aggressiv punkten müssen, damit die Teilnahme an der K.o.-Runde des NBA-Cups sichergestellt werden kann.