Celtics - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2024

Unser Celtics - Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 10.05.2024 lautet: Die Celtics erwarten die Cavaliers zu Spiel 2 der laufenden Playoff Serie. Wir erwarten im Wett Tipp heute einen ähnlich dominanten Sieg der Hausherren wie im ersten Aufeinandertreffen.

Die Boston Celtics waren das mit Abstand beste Team der abgelaufenen Regular Season und werden diesem Status auch danach bisher mehr als gerecht. Die bisherigen fünf Siege in der Postseason fuhr das Team von Head Coach Joe Mazzulla mit im Schnitt fast 23 Punkten Vorsprung ein und verlor bisher nur ein Match gegen die Miami Heat.

Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis gegen die Cavaliers in unserem Wett Tipp heute und wählen daher “Sieg Celtics mit HC -13,5″ mit einer Quote von 1,91 bei Betano.

Darum tippen wir bei Celtics vs Cavaliers auf “Sieg Celtics mit HC -13,5″:

Die Celtics gewannen die letzten 4 Heimspiele gegen die Cavaliers in Folge.

Boston legte in dieser Postseason bisher ein Net Rating von +18,9 auf.

Die Cavaliers treffen ihren Distanzwurf in diesen Playoffs weiterhin mit weit unter 30 Prozent.



Celtics vs Cavaliers Quoten Analyse:

Der Liga-Primus aus Boston geht selbstverständlich auch im zweiten Aufeinandertreffen mit den Cavs vor heimischem Publikum als haushoher Favorit in die Partie, was durch eine sehr niedrige Siegquote von 1,11 untermauert wird. Ein Sieg der Gäste im TD Garden wäre mit einer Quote von 7,00 eine große Sensation.

Der beste Rollenspieler der Kobolde in den ersten sechs Playoff-Spielen war Derrick White. Der Guard kam in diesen Partien auf einen starken Schnitt von 22,3 Punkten. So könnte “White Über 17,5 Punkte” mit einer Quote von 1,80 bei einem der besten Sportwetten Anbieter eine gute Möglichkeit darstellen, einen netten Gewinn einzustreichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Cavaliers Prognose: Die Celtics spielen in einer anderen Liga!

Während die Cavaliers im Großen und Ganzen auf den Output ihres Superstars Donovan Mitchell in der Offensive angewiesen sind, kann im tiefen Kader der Celtics jeder Spieler in jedem Spiel zum Matchwinner avancieren. In der ersten Partie gegen Cleveland übernahm Jaylen Brown diese Rolle und markierte 32 effiziente Punkte. Auch Derrick White konnte wieder einmal überzeugen und traf sieben seiner zwölf Versuche von Downtown.

Da konnte sich der eigentliche Superstar der Kobolde, Jayson Tatum, entspannt einen ruhigen Abend gönnen und nur 19 Punkte einstreuen. Auch das Fehlen von Starting Center Kristaps Porzingis fiel gegen schwache Cavaliers nicht weiter ins Gewicht, da das Rebound-Duell mit 55-38 trotzdem klar gewonnen werden konnte.

Das sieht auf Seiten der Cavs, die mit Jarrett Allen ihren nominellen Starting Center schmerzlich vermissen, schon ganz anders aus. Dieser konnte in seinen vier gespielten Partien in diesen Playoffs immerhin 17 Punkte und 14 Rebounds auflegen. So liegt noch mehr offensive Last auf den Schultern von Donovan Mitchell, der im ersten Aufeinandertreffen mit den Celtics immerhin auf starke 33 Punkte kam, jedoch viel zu wenig Unterstützung von seinen Mitspielern bekam.

Die Cavaliers trafen nur 41 Prozent ihrer Feldwürfe und nur 26 Prozent ihrer Distanzwürfe. Sollte das Team von Trainer Bickerstaff in dieser Hinsicht keine signifikante Steigerung erreichen können, wird es wohl oder übel auf einen Sweep der Celtics in dieser Serie hinauslaufen, da sie einfach viel mehr individuelle Klasse in ihren Reihen haben.

Celtics - Cavaliers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 120:95 Cavaliers (H), 118:84 Heat (H), 102:88 Heat (A), 104:84 Heat (A), 101:111 Heat (H).

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 95:120 Celtics (A), 106:94 Magic (H), 96:103 Magic (A), 104:103 Magic (H), 89:112 Magic (A).

Letzte 5 Spiele Celtics vs. Cavaliers: 120:95 (H), 104:105 (A), 116:107 (H), 120:113 (H), 114:118 (A).



Die Celtics stellen die zweitbeste Offensive und die drittbeste Defensive der laufenden Playoffs. Mit Derrick White, der im Schnitt 4,7 Dreier pro Partie verwandelt und auch dadurch auf einen absurd hohen True Shooting Wert von 74,8 Prozent kommt, steht zudem der bisher beste Schütze der Postseason in den Reihen der Kobolde.

Die Celtics erzielten in ihren letzten zehn Heimspielen gegen die Cavaliers im Schnitt 121 Punkte und konnten in den letzten fünf Spielen in Folge immer mindestens 116 Punkte auflegen. Bei Bet-at-Home wartet für eine “Celtics Über 114,5 Punkte”-Wette eine Quote in Höhe von 1,98 auf euch. Der Top-Anbieter hat zudem momentan den starken Bet-at-Home Gutschein Code im Angebot, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Unser Celtics - Cavaliers Tipp: Sieg Celtics mit HC -13,5

Die Celtics sind eine gut geölte Maschine und werden auch im zweiten Duell mit den Cavs wenige Probleme bekommen. Die Starting Five der Hausherren ist auf jeder Position stark besetzt und auch am defensiven Ende eine Macht. Auf Seiten der Cavaliers kann es Donovan Mitchell alleine nicht richten und wir sehen nicht wirklich, welcher Spieler der Gäste eine plötzliche signifikante Steigerung im Angriff bewirken könnte.