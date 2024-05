Celtics - Heat Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2024

Unser Celtics - Heat Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 02.05.2024 lautet: Die Celtics können im heimischen TD Garden mit einem Sieg gegen die Heat in die zweite Runde der Playoffs einziehen. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber zwar im Vorteil, erwarten jedoch ein stark kämpfendes Team aus Florida.

Die Boston Celtics waren die mit Abstand beste Mannschaft der Regular Season und kamen am Ende der 82 Partien auf ein beeindruckendes Net Rating von +11,6 und lagen damit etwa 10 Punkte über dem Rating des aktuellen Gegners aus Miami. Das spiegelt die Kräfteverhältnisse der beiden Mannschaften ganz gut, welche sich auch im Verlauf der bisherigen Serie meist deutlichst zeigten. Trotzdem konnten die Heat das zweite Auswärtsspiel in Boston klauen und werden sich auch in der kommenden Partie nicht kampflos geschlagen geben.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Heat gewinnen mit HC +14,5″ mit einer Quote von 1,80 bei Betway.

Darum tippen wir bei Celtics vs Heat auf „Heat gewinnen mit HC +14,5″:

Die Heat verloren drei der letzten vier Partien in Boston nicht mit mehr als 14 Punkten Rückstand.

Mit Kristaps Porzingis verletzte sich im letzten Spiel eine wichtige Stütze der Celtics.

Die Heat konnten eines der beiden Auswärtsspiele dieser Serie für sich entscheiden.

Celtics vs Heat Quoten Analyse:

Die Boston Celtics gehen als haushoher Favorit in das kommende Match gegen die Heat, was sich auf dem Zwei-Wege-Markt in einer sehr niedrigen Quote in Höhe von 1,11 niederschlägt. Dass der Gegner aus Florida das Spiel gewinnen kann, wird dementsprechend mit einer Quote von 7,50 als sehr unwahrscheinlich gesehen.

Ihr könnt bei den besten Wettanbietern mit deutscher Lizenz natürlich auch auf die individuellen Leistungen einzelner Spieler tippen. So könntet ihr im kommenden Duell auf ein starkes Spiel von Derrick White auf Seiten der Celtics wetten, der im letzten Spiel mit 38 Punkten sein persönliches Career High auflegen konnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Heat Prognose: Haben die Heat ohne Jimmy Butler eine Chance?

Die Celtics sind dem Gegner aus Miami ohne ihren Franchise-Star in allen Belangen überlegen und liegen nun auch mit 3-1 in Führung. Trotz dreier recht eindeutiger Siege musste Boston ein Spiel zu Hause abgeben, wirkte auch im letzten Duell alles andere als überzeugend und war auf eine außergewöhnliche Leistung des Rollenspielers Derrick White angewiesen.

Vor allem Jayson Tatum konnte der Serie noch nicht seinen Stempel aufdrücken und kommt bisher auf nur 23,3 Punkte pro Partie. Dass die Celtics die Serie nun trotzdem im fünften Spiel beenden können, spricht für die Tiefe des Kaders und die brutale Qualität der Starting Five der Kobolde.

Auf der anderen Seite wird natürlich Jimmy Butler sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung schmerzlich vermisst. Ohne den Wing fehlt den Heat schlicht Play- und vor allem Shot-Making. Tyler Herro konnte dies bisher nur in Spiel Zwei der Serie wirklich liefern, als der Guard auf starke 24 Punkte und 14 Assists kam.

Um noch ein Spiel gegen die Maschine aus Boston gewinnen zu können, benötigt das Team von Trainerfuchs Erik Spoelstra zudem einen verlässlichen Abschluss aus der Distanz. So war es kein Zufall, dass beim bisher einzigen Sieg ein Playoff-Franchise-Rekord in verwandelten Dreiern gefeiert werden konnte. Durch die Verletzung von Porzingis, der das kommende Match verpassen wird, könnte etwas mehr Platz für Center Bam Adebayo, der immerhin in allen bisherigen Spielen mindestens 20 Punkte auflegen konnte, in der Zone frei werden.

Celtics - Heat Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 102:88 Heat (A), 104:84 Heat (A), 101:111 Heat (H), 114:94 Heat (H), 132:122 Wizards (H).

Letzte 5 Spiele Heat: 88:102 Celtics (H), 84:104 Celtics (H), 111:101 Celtics (A), 94:114 Celtics (A), 112:91 Bulls (H).

Letzte 5 Spiele Celtics vs. Heat: 102:88 (A), 104:84 (A), 101:111 (H), 114:94 (H), 110:106 (A).



Wir rechnen nicht wirklich mit einem zweiten Überraschungssieg der Heat in Boston. Zu auffällig sind die qualitativen Unterschiede vor allem in den Starting Fives beider Mannschaften.

Dass Miami und vor allem Coach Spoelstra nie unterschätzt werden sollten und vor allem in Spielen, in denen niemand einen Sieg der Heat erwartet, für Überraschungen sorgen können, sollte jedoch auch in Boston bekannt sein. Das Team aus Florida wird bis zur letzten Sekunde kämpfen und die berühmte Heat Mentality auf den Platz bringen.

Die Over/Under-Line für Bam Adebayo liegt übrigens bei 21,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90. Der Center legte in dieser Serie bisher im Schnitt 22,5 Punkte pro Partie auf und sollte auch in der kommenden Begegnung für Beschäftigung der Ringbeschützer der Celtics sorgen. So könnte sich eine Wette auf ein starkes Spiel des 26-jährigen Amerikaners in Verbindung mit einem Sportwetten Bonus durchaus lohnen.

Unser Celtics - Heat Tipp: Sieg Heat mit HC +14,5

Die Heat spielten in den letzten Jahren in der Postseason vor allem auswärts ihre besten Partien und sollten daher zumindest keinen wirklichen Nachteil im kommenden Match haben. Ohne Porzingis fehlt den Celtics zudem der wichtigste Verteidiger am Korb, was es für die Heat leichter machen könnte, einfache Punkte in der Zone zu erzielen. Wir rechnen zwar mit einem Sieg der Hausherren, erwarten jedoch keinen Blowout gegen kämpfende Underdogs aus Miami.