Celtics - Knicks Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2023

Unser Boston Celtics - New York Knicks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 14.11.2023 lautet: Zwei der drei besten Defensiven der noch jungen NBA-Saison treffen im TD Garden aufeinander. Die deutlich potentere Offensive der Celtics sollte den Unterschied ausmachen.

Die Boston Celtics empfangen die New York Knicks mit einer Bilanz von 7-2 Siegen und grüßen dabei vom zweiten Platz der Eastern Conference. Die Knicks belegen mit einer ausgeglichenen Bilanz von 4-4 den achten Platz.

Wir vertrauen auf die offensive Star-Power der Kelten und wählen für das kommende Match den Wett Tipp heute „Sieg Boston Celtics mit HC -8,5″ mit einer Quote von 1,86 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Boston Celtics vs New York Knicks auf „Sieg Boston Celtics mit HC +8,5″:

Die Celtics stellen mit einem positiven Net-Rating von 13,3 das beste Team der NBA.

Boston erzielt im Schnitt 119,2 Punkte auf 100 Possessions, die Knicks nur 109,8.

Boston konnte alle vier Heimspiele bisher gewinnen.

Boston Celtics vs New York Knicks Quoten Analyse:

Die Celtics werden auch von den besten neuen Wettanbietern als Favorit in der anstehenden Begegnung mit den Knickerbockers gesehen, ein Sieg des Heimteams steht mit einer Quote von 1,25 zu Buche, während ein Tipp auf einen Sieg der Knicks eine Quote von 4,20 erhält.

Die Bookies schätzen ein eher punktearmes Spiel als wahrscheinlich ein, so steht ein Tipp auf Gesamtpunkte im Spiel von „Unter 220,5 Punkten“ bei einer Quote von 1,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Boston Celtics vs New York Knicks Prognose: Bleiben die Celtics zu Hause ungeschlagen?

Die Celtics haben eine ereignisreiche Offseason hinter sich, nachdem in den letzten Playoffs in den Eastern Conference Finals gegen die Miami Heat nach sieben Spielen die Segel gestrichen werden mussten. In der Folge wurden mit Kristaps Porzingis und Jrue Holiday zwei Spieler mit Allstar-Kaliber verpflichtet, welche nicht lange brauchten, um sich in ein funktionierendes Teamgefüge zu integrieren.

Porzingis erzielte in den ersten neun Spielen 19,6 Punkte und 6,2 Rebounds im Schnitt, während Holiday vor allem als offensiver und defensiver Playmaker in Erscheinung tritt. Franchise-Player Jayson Tatum führt die Kelten wie gewohnt mit durchschnittlich 27,7 bei den erzielten Punkten an.

Die Knickerbockers starteten eher schwach in die Saison mit vier Niederlagen bei zwei Siegen, zuletzt konnte die Bilanz mit zwei Siegen am Stück jedoch ausgeglichen werden. Auswärts liegen die Mannen von Trainer Tom Thibodeau ebenfalls bei einer ausgeglichenen Bilanz von 2-2.

Jalen Brunson und Julius Randle wurden in der vergangenen Saison noch in ein All-NBA-Team gewählt, haben in der aktuellen Saison jedoch noch mit der Effizienz zu kämpfen. Während Brunson mit einem True-Shooting Wert von 51,8 Prozent unterdurchschnittlich agiert, legt Randle einen unglaublich schwachen Wert von 42,0 Prozent auf, was in Verbindung mit einer Usage-Rate von über 27 Prozent einer Katastrophe gleich kommt

Boston Celtics - New York Knicks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Boston Celtics: 117:94 Raptors (H), 121:107 Nets (H), 103:106 76ers (A), 109:114 Timberwolves (A), 124:114 Nets (A).

Letzte 5 Spiele New York Knicks: 129:107 Hornets (H), 126:105 Spurs (H), 111:97 Clippers (H), 105:110 Bucks (A), 89:95 Cavaliers (H).

Letzte 5 Spiele Boston Celtics vs. New York Knicks: 108:104 (A), 129:131 (H), 94:109 (A), 117:120 (H), 133:118 (A).

Boston ist vor heimischem Publikum bisher eine Macht und gewann alle Spiele mit einem Vorsprung von im Schnitt 24,0 Punkten. Die Knicks hingegen konnten trotz schwacher Offensive vor allem durch ihre absurde Offensiv-Rebound-Rate von über 30 Prozent ihre Spiele am Leben erhalten.

Gegen die Celtics sollte diese Stärke jedoch nicht allzu schwer ins Gewicht fallen, da diese mit 79,1 Prozent die fünftbeste Defensiv-Rebound-Rate stellen. Zudem passen die Kelten stark auf ihren Ball auf und müssen die zweitwenigsten Turnover der gesamten Liga verkraften. Das Net-Rating von +13,3 der Celtics im Vergleich mit einem Net-Rating der Knicks von +4,5 spricht für einen klaren Sieg des Teams von Trainer Joe Mazzulla.

Eine „Über 220,5 Punkte“-Wette könnte sich jedoch durchaus lohnen, so erzielten die Knicks bisher im Schnitt 107,1 Punkte und die Celtics 120,2 Punkte pro Spiel. Wer sogar auf einen Sieg der Knickerbocker tippen möchte, könnte die verlockend hohe Quote mit einem Gratis Wettguthaben verbinden, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Boston Celtics - New York Knicks Tipp: Sieg Boston Celtics mit HC -8,5

In den letzten vier Spielen erzielte Jason Tatum drei Mal über 33 Punkte gegen die Knicks. Die Celtics sind zudem zu Hause kaum zu schlagen und gewannen jedes der vier bisherigen Spiele mit mindestens neun Punkten Vorsprung.