Celtics - Lakers Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2024

Unser Celtics - Lakers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 02.02.2024 lautet: Strauchelnde Lakers müssen auf ihrem Auswärtstrip beim besten Team der Liga auflaufen und werden einen besonders guten Abend brauchen, um die Celtics schlagen zu können. Wir sehen den Primus der Eastern Conference in unserem Wett Tipp heute klar im Vorteil.

LeBron James dürfte alles andere als zufrieden mit der Leistung seiner Lakers in der laufenden Saison sein. Obwohl der King im Alter von 39 Jahren eine bockstarke Saison spielt und von größeren Verletzungen verschont wurde, ist die Teilnahme an den Playoffs in diesem Jahr alles andere als sicher. Die Celtics hingegen sind das heimstärkste Team der NBA und stellen die mit Abstand beste Sechs-Mann-Rotation der Liga.

Unser Wett Tipp heute lautet demnach „Sieg Celtics mit HC -10,5″ mit einer Quote von 1,87 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Celtics vs Lakers auf „Sieg Celtics mit HC -10,5″:

Die Lakers verloren 8 der letzten 10 Gastspiele.

Die Celtics verloren in dieser Saison erst 2 Heimspiele.

Die Lakers verloren 4 der letzten 6 Auswärtsspiele mit mindestens 10 Punkten Rückstand.



Celtics vs Lakers Quoten Analyse:

Die Boston Celtics gehen natürlich als Favorit in ihr viertes Heimspiel in Folge, zumal der Gegner aus der Stadt der Engel momentan nicht wirklich Angst und Schrecken in der Liga verbreitet. Die Heimsieg-Quote liegt demnach folgerichtig mit 1,16 sehr niedrig. Ein Sieg der Gäste wird mit einer Quote von 5,50 beziffert und wäre eine riesige Überraschung.

Die Wettanbieter erwarten ein recht punktreiches Spiel und setzen die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten auf 240,5 Punkte mit einer Quote von jeweils etwa 1,90. Beim von uns für dieses Spiel favorisierten Wettanbieter könnt ihr momentan übrigens ein tolles Angebot wahrnehmen und den Oddset Sportwetten Bonus für euren Celtics Lakers Tipp nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Lakers Prognose: Wann und für wen traden die Lakers?

Die Boston Celtics sind zu Hause kaum zu schlagen und verloren bisher nur gegen die brandheißen Clippers und den amtierenden Champion aus Denver vor heimischem Publikum. Die Lakers gehören momentan sicherlich nicht zu diesem elitären Kreis. Insgesamt stehen die Kelten mit 37 Siegen bei erst elf Niederlagen auf dem ersten Platz im Osten und sollten als Top-Favorit auf einen tiefen Playoff-Run gelten.

Das Offensiv Rating von 121,3 ist das zweitbeste der Liga und auch in der Defensive geben sich die Kobolde bisher keine Blöße und liegen mit einem starken Wert von 111,9 auf dem dritten Rang im Ligavergleich. Das beschert den Celtics das beste Net Rating der NBA mit +9,6. Vor allem die Starting Five sucht in dieser Spielzeit ihresgleichen und fegt die Gegner mit einem Plus-Minus-Wert von +16 regelmäßig vom Parkett.

Die Lakers spielen eine sehr durchwachsene Saison und liegen mit einer leicht negativen Bilanz von 24-25 auf dem neunten Rang im schwer umkämpften Westen. Dass dies nicht den Ansprüchen der schillernden Franchise aus Los Angeles genügt, dürfte klar sein. Vor allem wenn man bedenkt, dass die beiden verletzungsanfälligen Stars LeBron James und Anthony Davis einen Großteil der Spiele absolvieren konnten.

Vor allem in der Offensive hapert es im Spiel von Purple-and-Gold, mit einem Offensiv Rating von 113,9 liegt man klar unter dem Liga-Schnitt. Auch in der Defensive reißt man mit einem durchschnittlichen Wert von 115,2 keine Bäume aus. So scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis LeBrons Lakers noch Moves vor der Trade Deadline einfädeln.

Celtics - Lakers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 129:124 Pacers (H), 118:112 Pelicans (H), 96:115 Clippers (H), 143:110 Heat (A), 119:110 Mavericks (A).

Letzte 5 Spiele Lakers: 122:138 Hawks (A), 119:135 Rockets (A), 145:144 Warriors (A), 141:132 Bulls (H), 116:127 Clippers (A).

Letzte 5 Spiele Celtics vs. Lakers: 126:115 (A), 125:121 (H), 122:118 (A), 102:117 (A), 130:108 (H).



Bei der Suche nach einem Neuzugang dürfte vor allem das schlechte Shooting des Teams aus Los Angeles eine Rolle spielen. Die Lakers nehmen die wenigsten Dreier (30,2) der Liga und treffen ihre Versuche mit 36,5 Prozent nur sehr durchschnittlich. Zum Vergleich nehmen die Celtics die meisten Distanzwürfe (42,6) im Ligavergleich und liegen bei der Wurfquote mit im Schnitt 38 Prozent auf dem 5. Platz. Die gute Defense der Kelten basiert darauf, dass es in der Starting Five keine Schwachstelle gibt. Boston führt die Liga in Rebounds und Blocks an, zudem fällt der Dreier beim Gegner mit im Schnitt 34,7 Prozent sehr schlecht.

Die Lakers verloren fünf der letzten sechs Spiele gegen Boston und kassierten dabei fünf Mal über 120 Punkte. Die Celtics konnten vier der letzten sechs Heimspiele gegen die LA Lakers gewinnen und erzielten dabei im Schnitt 17,5 Punkte mehr als der Gegner. In den letzten vier Spielen der Lakers fielen im Schnitt übrigens wahnwitzige 269 Punkte im Schnitt. Ganz so viele dürften es aufgrund der starken Defense der Kelten wohl im kommenden Spiel nicht werden, eine Wette auf „Über Punkte“ dürfte dennoch nicht die schlechteste Idee sein und könnte ganz einfach über eine der besten Sportwetten Apps abgegeben werden.

Unser Celtics - Lakers Tipp: Sieg Celtics mit HC -10,5

Die Celtics sind daheim eine kaum überwindbare Macht und dürften mit dem wankenden Riesen aus LA keine allzu großen Probleme bekommen. Der Supporting Cast um die Superstars James und Davis ist einfach zu schwach oder mit dem falschen Skill-Set ausgerüstet, um konstanten Basketball zu spielen. Sollte einer der beiden Stars gegen die Celtics fehlen (beide „fraglich“) könnte das Spiel auch in einer derben Klatsche enden.