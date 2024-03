Celtics - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Boston Celtics - Dallas Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 02.03.2024 lautet: Zuletzt brillierten die Celtics mit neun Siegen in Serie. Dallas konnte acht der letzten zehn Spiele gewinnen. Im Wett Tipp heute konzentrieren wir uns auf die Gastgeber-Offense.

Luka Doncic feierte einen fantastischen 25. Geburtstag. An seinem Ehrentag führte er die Mavericks mit dem 11. Triple Double der Saison zum 136:125-Sieg. Der beste Scorer der Liga (34,4 Punkte pro Spiel) ist für dieses Topspiel jedoch als fraglich gelistet. Neun Siege in Serie haben in Boston für große Aufmerksamkeit gesorgt. Dieser Stretch ist aber nicht ungewöhnlich für die formstarken Celtics. Boston ist zur Zeit mit 46-12 Siegen das beste Team der NBA. Vor allem offensiv macht den Mazzulla-Schützlingen keiner etwas vor.