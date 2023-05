Cerundolo - Hanfmann Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Cerundolo - Hanfmann Tipp zum French Open Spiel lautet: Den Auftakt gegen den Brasilianer Monteiro konnte Yannick Hanfmann noch in fünf Sätzen überstehen. In Runde 2 droht nun aber das Aus.

Am Mittwochabend startete Yannick Hanfmann gegen Thiago Monteiro als letzter Deutscher in die French Open 2023. Nach den ersten zwei Sätzen sah beim Stand von 6:3 und 7:5 alles nach einem klaren Sieg des Karlsruhers aus. Doch dann kämpfte sich sein Gegner zurück ins Spiel. Nach fast fünf Stunden entschied die deutsche Nummer 3 am Ende aber doch noch den fünften Satz gegen den Brasilianer mit 6:4 für sich. Damit hat der 31-jährige Profi zum ersten Mal in seiner Karriere sein Auftaktmatch in Roland Garros überstanden. Am Donnerstag wartet mit dem Argentinier Francisco Cerundolo, der Nummer 23 der Welt, eine vermeintlich härtere Nuss auf Hanfmann. Das bestätigen auch die Wettquoten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,50 bei Bet3000 für die Wette „Sieg Cerundolo“.

Darum tippen wir bei Cerundolo vs Hanfmann auf „Sieg Cerundolo“:

Der Argentinier steht in der ATP-Weltrangliste 42 Plätze vor dem Deutschen.

Die deutsche Nummer 3 steht erst zum zweiten Mal bei einem Grand Slam in Runde 2.

Hanfmann wartet noch auf den ersten Sieg gegen Cerundolo.

Cerundolo vs Hanfmann Quoten Analyse:

Als Nummer 23 der Welt ist der Argentinier bei der Cerundolo vs Hanfmann Prognose wenig überraschend der Favorit.

Für einen Sieg von Cerundolo bezahlen die Buchmacher durchschnittliche Quoten von 1,51. Auf der Gegenseite ist der Deutsche laut den Wettquoten mit einem Durchschnitt von 2,57 für ein Weiterkommen der Außenseiter.

Cerundolo vs Hanfmann Prognose: Findet Hanfmann zu seiner Rom-Form?

Francisco Cerundolo feierte 2019 sein Debüt auf der ATP-Tour und wurde in kürzester Zeit zum besten Profi Argentiniens. Sein erstes ATP-Tour-Finale erreichte der Profi 2021 in seiner Heimatstadt Buenos Aires als Qualifikant. Bei den Miami Open 2022 zog er gleich bei seinem ersten Masters-Turnier in die Runde der letzten Vier ein. Mit dem Sieg bei den Swedish Open 2022, seinem ersten ATP-Titel, kletterte der Argentinier im Vorjahr erstmals unter die Top 25 der Weltrangliste.

Die ersten zwei Siege auf der Grand-Slam-Bühne kamen bei den diesjährigen Australian Open hinzu. 2023 steht Cerundolo zudem bei zwei Masters-Viertelfinal-Teilnahmen und konnte mit Auger-Aliassime, Casper Ruud und Jannik Sinner auch schon drei Top-10-Spieler schlagen. Im French-Open-Auftaktmatch gegen den Spanier Jaume Munar (ATP Nr. 81) setzte sich Cerundolo in vier Sätzen durch (6:1, 2:6, 7:6, 6:1). Mit neun von zwölf genutzten Breakbällen sowie 48 Winnern lag der Argentinier in diesen Bereichen klar vorne.

Yannick Hanfmann hatte rechtzeitig vor dem Beginn der French Open für Aufsehen gesorgt. Der Karlsruher zog Anfang Mai beim ATP Masters in Rom völlig überraschend ins Viertelfinale ein. Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht hatte der deutsche Profi mit Taylor Fritz (ATP Rang 9) und Andrey Rublev (ATP Rang 6) auch gleich zwei Top-10-Spieler ausgeschaltet. Umso überraschender waren dann die Probleme des Deutschen in der Qualifikation für Roland Garros 2023.

Hier scheiterte der Karlsruher im Quali-Finale in zwei Sätzen am Schweden Elias Ymer (ATP Rang 155). Nur dank der Absage des Franzosen Benjamin Bonzi rückte Hanfmann ins Starterfeld nach. Gegen Thiago Monteiro, die Nummer 98 der Welt, hatte der Deutsche zum Auftakt im dritten Satz beim Stand von 6:5 im Tiebreak schon einen Matchball, den er aber nicht nutzen konnte. Diese verpasste Chance nagte lange an Hanfmann. Nach 1:4 und 0:15 im finalen Durchgang fand der 31-Jährige aber wieder in die Spur.

Cerundolo - Hanfmann Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cerundolo: 3:1 Munar, 0:2 Fils, 2:0 Norrie, 2:1 Draper, 2:0 Varillas

Letzte 5 Spiele Hanfmann: 3:2 Monteiro, 0:2 Ymer, 2:0 Kolar, 2:0 Bellucci, 0:2 Medvedev

Letzte Spiele Cerundolo vs Hanfmann: 2:0, 2:1

Beide Spieler trafen bisher zweimal in Buenos Aires aufeinander. 2022 siegte Cerundolo auf Sand in der Quali in zwei Sätzen (7:6, 6:1). Ein Jahr später gab es diese Paarung in der argentinischen Hauptstadt in der Runde der letzten 32. Dieses Mal behielt der Lokalmatador in drei Sätzen (6:2, 4:6, 7:5) die Oberhand.

Unser Cerundolo - Hanfmann Tipp: Sieg Cerundolo

Yannick Hanfmann braucht für weitere Erfolge in Paris seine Form vom Masters in Rom. Diese ist dem Deutschen aber etwas abhandengekommen. So schied der Karlsruher eigentlich schon in der Quali für Paris aus. Mit viel Glück und viel harter Arbeit steht Hanfmann nun in Runde 2 der French Open. Hier dürfte gegen den Argentinier Cerundolo aber Endstation sein.