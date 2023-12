Chargers - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Los Angeles Chargers - Buffalo Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 23.12.2023 lautet: In Folge der historischen 21:63-Niederlage gegen die Raiders haben die Chargers ihren Head Coach Brandon Staley entlassen. In unserem Wett Tipp heute geben wir den formstarken Bills einige Punkte.

Die Bills haben das Narrativ um ihre Saison in den letzten Wochen nachhaltig verändert. Back-to-back-Siege gegen die Chiefs (20:17) und die Cowboys (31:10) schafften eine gute Ausgangslage, um noch die Playoffs zu erreichen. Erarbeitet Interims-Offensive-Coordinator Joe Brady erneut einen klugen Game Plan, winken viele Punkte gegen angeschlagene Chargers. Ohne Justin Herbert sind die Optionen im Angriff der Chargers limitiert. Zusätzlich brach die Los-Angeles-Verteidigung gegen die Raiders zusammen (21:63-Niederlage).

Unser Wett Tipp heute: „Bills Über 27,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills auf „Bills Über 27,5 Punkte“:

Die Bills erzielten in 3 ihrer letzten 4 Spiele Über 30,5 Punkte.

Los Angeles ließ bislang 397,1 Yards pro Spiel gegen sich zu (30.).

James Cook, Runningback der Bills, sammelte in seinen letzten 5 Auftritten jeweils Über 100 Scrimmage Yards.

Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills Quoten Analyse:

Die Bills haben einen beeindruckenden Turnaround hingelegt und sich wieder in Position für die Playoffs gebracht. Nach zuletzt zwei Statement-Siegen gegen die Chiefs (20:17) und vor allem die Cowboys (31:10) gehen Sean McDermott und sein Team mit Siegquoten bis 1,14 als haushoher Favorit in dieses Duell.

Ginge es nach den Chargers, würde diese Spielzeit vermutlich bereits zu Ende sein. Vor der Saison ging Los Angeles All-in. Eine Bilanz von 5-9 Siegen aus den ersten 15 Wochen vernichtete jegliche Träume auf einen Playoff-Run. Die Siegquoten von 6,00 bis 6,80 würden wir nicht einmal mit einem Wettgutschein anfassen, die Möglichkeit besteht aber.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills Prognose: Chargers können die Bills nicht aufhalten

Eigentlich sollte Brandon Staley mit seinen Fähigkeiten eine besonders starke Defensive in LA aufbauen. Davon sind die Chargers weit entfernt. Die Gastgeber verloren ihr letztes Spiel gegen die Raiders mit 21:63. So viele Punkte hatte die Franchise in ihrer Historie noch nie zugelassen.

21,6 zugelassene Punkte pro Spiel (17.) wirken auf den ersten Blick besser, als die Verteidigung der Chargers wirklich ist. Etwas treffender sind 397,1 zugelassene Yards pro Spiel (30.). Ein Wert, den nur zwei weitere Mannschaften übertreffen.

Aus der Luft ist die Chargers-Defensive genauso schlagbar wie über den Boden. Insgesamt kommt die Verteidigung der Hausherren auf eine zugelassene Success Rate von 45,5 Prozent - Platz 29 unter allen NFL-Teams.

Buffalo wiederum legte mit einer Success Rate von 49,0 Prozent die zweitbeste Offensive der besten Football-Liga der Welt auf, direkt hinter den beeindruckenden 49ers (51,0 Prozent). Josh Allen agiert auf MVP-Level und Runningback James Cook ist nach seinem Karriere-Bestwert gegen die Cowboys (221 Scrimmage Yards) in Bestform.

Los Angeles Chargers - Buffalo Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Los Angeles Chargers: 21:63 Raiders (A), 7:24 Broncos (H), 6:0 Patriots (A), 10:20 Ravens (H), 20:23 Packers (A)

Letzte 5 Spiele Buffalo Bills: 31:10 Cowboys (H), 20:17 Chiefs (A), 34:37 Eagles (A), 32:6 Jets (H), 22:24 Broncos (H)

Letzte 5 Spiele Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills: 17:27 (A), 31:20 (A), 54:24 (H), 22:10 (A), 37:10 (H)

Für dieses ungleiche Duell haben sich die meisten Buchmacher auf einen Spread von 11,5 Punkten geeinigt. Diese Gewinnmarge scheint für Buffalo durchaus möglich zu sein. Josh Allen und seine Mitstreiter überschritten in drei ihrer letzten vier Partien Über 30,5 Punkte. Zwei solcher Leistungen gelangen gegen die Contender aus Dallas (31) und Philadelphia (34). In diesem Zeitraum beeindruckte vor allem die starke Lauf-Offensive der Bills. Seit Woche 12 hatten nur die Ravens (49,4 Prozent) und die 49ers (51,9 Prozent) von Down to Down mehr positive Laufspielzüge als die Bills (47,5 Prozent).

Ein Teil dieser Rechnung fällt auf James Cook zurück, der in seinen letzten fünf Spielen auf jeweils „Über 100 Scrimmage Yards“ kam und gegen Dallas für 179 Yards lief. Darüber hinaus spielte die Defensive der Gäste zuletzt deutlich stärker und hielt sowohl Dallas (10) als auch die Chiefs (17) bei „Unter 20 Punkten“. Damit geht das Matchup auf beiden Seiten des Balles klar an die Bills. Es scheint daher angebracht, einen „Sieg Buffalo Bills (HC -10,5)“ in Betracht zu ziehen. Interwetten bietet eine Quote von 1,75 an, die ihr mit dem folgenden Interwetten Gutschein kombinieren könnt.

Unser Los Angeles Chargers - Buffalo Bills Tipp: Bills Über 27,5 Punkte

Gewinnen die Bills ihre letzten drei Regular-Saison-Spiele, ist sogar noch der Division-Titel drin. Diese Chance wird Buffalo sich nicht durch eine unkonzentrierte Leistung gegen die angeschlagenen Chargers nehmen lassen. Wir erwarten eine beeindruckende Bills-Mannschaft, die souverän in Los Angeles siegt.