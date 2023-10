Chargers - Cowboys Tipp, Prognose & Quoten | 16.10.2023

Unser Los Angeles Chargers - Dallas Cowboys Tipp zum NFL Spiel am 16.10.2023 lautet: Dallas wurde in einem unvorteilhaften Matchup von den San Francisco 49ers in die Schranken gewiesen. Nun treffen sie auf ausgeruhte Chargers. Wir erwarten viele Punkte.

Die Cowboys haben sich bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nach fantastischem Start mit zwei Siegen und 70 erzielten Punkten in den ersten zwei Wochen (Giants, Jets) folgte eine überraschende Pleite gegen die Cardinals. Der Sieg gegen die Patriots (38:3) wurde von einer deutlichen Pleite gegen die 49ers abgelöst. Nun wird Dallas versuchen, sich gegen die Chargers zu rehabilitieren. Die Chargers durften sich früh in einer Bye-Week erholen und hatten Zeit, um sich auf die große Aufgabe gegen Dallas vorzubereiten.

Darum tippen wir bei Los Angeles Chargers vs Dallas Cowboys auf „Über 50,5 Punkte“:

Los Angeles Chargers vs Dallas Cowboys Quoten Analyse:

Los Angeles Chargers vs Dallas Cowboys Prognose: Mehr Vorbereitungszeit hilft

Der Start in die Saison verlief für die Los Angeles Chargers verheerend. Zwei Niederlagen in Folge setzten Head Coach Brandon Staley und seine Mannschaft gehörig unter Druck. Scheinbar konnten die Chargers damit umgehen, denn die nachfolgenden beiden Begegnungen mit den Vikings und den Raiders wurden erfolgreich gestaltet.

Los Angeles Chargers - Dallas Cowboys Statistik & Bilanz:

Die Chargers haben in diesem Jahr erneut große Probleme mit der eigenen Defensive und ließen bisher 26,0 Punkte pro Spiel gegen sich zu. Kein Team der Liga erlaubte den gegnerischen Offensiven bisher aus der Luft mehr Yards pro Spiel als die der Chargers (299,8). Das ist erschreckend, besonders weil Head Coach Brendon Staley ein defensiv ausgerichteter Head Coach ist. Abgesehen von der Anzahl der Punkte könnt ihr in diesem Vergleich auch auf einen Sieger setzen. In unseren Augen könnten die Chargers für eine kleine Überraschung sorgen. Dementsprechend lohnt sich die Wette auf „Sieg Chargers (HC +2,5)“ mit einer Quote von 1,92 bei DAZN Bet.