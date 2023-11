Chargers - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Los Angeles Chargers - Detroit Lions Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 12.11.2023 lautet: Die Chargers haben ihre Bilanz durch zwei Siege in Folge auf 4-4 aufgestockt. Detroit musste sich nach der deutlichen 6:38-Klatsche gegen die Ravens mit einem 26:14-Sieg über die Raiders aufrappeln. Im Wett Tipp heute sehen wir Value in der Außenseiter-Wette.

Wir erwarten ein spannendes Matchup zwischen den Los Angeles Chargers und den Detroit Lions. Die Chargers haben sich mit zwei Siegen in Serie zuletzt selbst geholfen und sich zu einer ausgeglichenen Bilanz durchgeschlagen. Im eigenen Stadion trauen wir der Mannschaft von Brandon Staley einiges zu. Für Detroit war die deutliche 6:38-Niederlage gegen die Ravens eine Warnung. Im darauffolgenden Spiel gelang ein 26:14-Erfolg über die Raiders, die ihrerseits selbst mit ganz anderen Problemen beschäftigt waren.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg LA Chargers“ mit einer Quote von 2,38 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Los Angeles Chargers vs Detroit Lions auf „Sieg Los Angeles Chargers“:

Laut EPA/Play ist die Offensive der Chargers (0,030) besser als die Lions-Offensive (0,010).

Zudem zählte die Defensive der Chargers an den letzten beiden Spieltagen laut EPA/Play zu den 5 besten der Liga (-0,342).

Beide Quarterbacks agieren derzeit auf Augenhöhe.

Los Angeles Chargers vs Detroit Lions Quoten Analyse:

Detroit reist mit einer deutlich besseren Bilanz (6-2) zum Duell nach Los Angeles (4-4). Dementsprechend vergeben die Buchmacher für einen Auswärtssieg auch geringe Quoten bis 1,65.

Wir halten in einem Duell zweier recht ausgeglichener Mannschaften den Value für eine Wette auf einen Heimsieg der Chargers aber recht hoch. In der Folge raten wir zu Sportwetten ohne Einzahlung auf die Gastgeber. Siegquoten von 2,25 bis 2,35 haben unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Los Angeles Chargers vs Detroit Lions Prognose: Ausgeglichenes Duell

Unser erster Blick geht in diesem Duell auf den Vergleich der beiden Quarterbacks. Justin Herbert hat an den vorangegangenen Spieltagen 13 Touchdowns bei nur vier Interceptions geworfen. Jared Goff agierte auf einem ähnlichen Niveau (12 TD, 5 INT).

Darüber hinaus lag das Passer-Rating beider Passgeber ebenfalls sehr nahe beieinander. Erneut hat Justin Herbert (97,3) einen leichten Vorteil gegenüber Jared Goff (94,4). Selbst bei den erzielten Yards pro Passversuch unterscheiden sich die Werte beider Quarterbacks nur um 0,2 Yards - dieses Mal zugunsten von Goff.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

In Punkten ausgedrückt treffen zwei ähnlich starke Teams aufeinander. Detroit brachte durchschnittlich 25,0 Punkte auf die Anzeigetafel (9.), während die Chargers bei 25,1 Zählern pro Spieltag stehen (8.).

Bezogen auf die letzten beiden Spieltage haben die Gastgeber eine deutlich bessere Form an den Tag gelegt. Brandon Staley gab Los Angeles gegen die Bears (30:13) und die Jets (27:6) gute Gameplans mit auf den Weg. Somit stehen 57 erzielte Punkte an zwei Spieltagen den 32 Punkten der Lions gegenüber (6:38 vs. Ravens, 26:14 vs. Raiders).

Los Angeles Chargers - Detroit Lions Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Los Angeles Chargers: 27:6 Jets (A), 30:13 Bears (H), 17:31 Chiefs (A), 17:20 Cowboys (H), 24:17 Raiders (H).

Letzte 5 Spiele Detroit Lions: 26:14 Raiders (H), 6:38 Ravens (A), 20:6 Buccaneers (A), 42:24 Panthers (H), 34:20 Packers (A).

Letzte 5 Spiele Los Angeles Chargers vs. Detroit Lions: 10:13 (A), 33:28 (H), 10:38 (A), 51:14 (H), 14:7 (A).



An den vergangenen beiden Spieltagen konnte sich die Defensive der Chargers mit zusätzlichem Selbstvertrauen ausstatten. Im Liga-Vergleich war die Abwehr der Hausherren laut EPA/Play über die letzten zwei Spieltage eine der Top-5-Defensiven (-0,342).

Darüber hinaus klafft bei den Gästen aus Detroit eine Kluft zwischen Heim- und Auswärtsspielen. In drei von vier Gastauftritten dieser Saison erzielte der Angriff der Lions weniger Punkte als die durchschnittlichen 25,0 Zähler pro Spiel.

Die Chargers hingegen profitierten von ihrem Heimvorteil und erzielten in zwei von vier Heimspielen mindestens 30 Punkte. Hinzu kommt, dass Justin Herbert und seine Kollegen jüngst der starken Jets-Defensive 27 Punkte einschenken konnten.

Entscheidet ihr euch lieber für eine abgeschwächte Variante unserer ursprünglich anvisierten Wette, bietet ein „Sieg Los Angeles Chargers (HC +3,5)“ mit einer Quote von 1,77 bei DAZN Bet eine passende Option.

Unser Los Angeles Chargers - Detroit Lions Tipp: Sieg Los Angeles Chargers

Die Chargers haben an den vergangenen beiden Spieltagen frischen Mut geschöpft. Zuletzt tat es der Offensive gut, im eigenen Stadion anzutreten. In zwei von vier Fällen erzielten die Spieler von Brandon Staley sogar mindestens 30 Punkte. Detroit kann sich auf eine große Herausforderung einstellen. Außerdem schmerzen den Gästen die Ausfälle von Spielern wie Safety Gardner-Johnson und E. Moseley.