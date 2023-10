Chelsea - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2023

Unser Chelsea - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.10.2023 lautet: Arsenal hat vor der Länderspielpause mit dem Sieg gegen ManCity viel Selbstbewusstsein getankt. So müsste es im Derby bei den Blues auch etwas Zählbares geben.

Vor der Länderspielpause hatte der Arsenal FC Meister Manchester City daheim mit 1:0 besiegt. Damit sind die Gunners in dieser Premier-League-Saison noch unbesiegt (6S, 2U) und führen die Tabelle punktgleich zusammen mit Rivale Tottenham an. Am Samstag steht für das Team von Coach Mikel Arteta mit dem Derby zu Gast beim Nachbarn Chelsea die nächste schwere Aufgabe ins Haus.

Hier rechnen die Buchmacher mit einem engen Duell, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1.50 bei Happybet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs. Arsenal auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Arsenal ist seit 15 London Derbys ungeschlagen



Die Gunners sind seit Beginn der Vorsaison das beste Auswärtsteam der PL



Chelsea hat 5 der letzten 6 Duelle gegen Arsenal verloren



Chelsea vs. Arsenal Quoten Analyse:

Arsenal belegt in der Premier League mit 20 Punkten den zweiten Platz. Chelsea kommt dagegen nur auf elf Zähler, die für den 11. Rang reichen. Bei dieser Ausgangslage haben die Buchmacher, die auch Wetten ohne Einzahlung ermöglichen, eine klare Meinung.

Die Gäste aus dem Norden der Hauptstadt sind bei der Chelsea vs Arsenal Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,34 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Blues gibt es aber auch nur Quoten im Schnitt von 3,17.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs. Arsenal Prognose: Bauen die Gunners ihre Auswärts-Serie aus?

Nach der katastrophalen Vorsaison wurde bei Chelsea im Sommer wieder einiges umgekrempelt. Mauricio Pochettino nahm auf dem Trainerstuhl Platz. Die Verantwortlichen pumpten erneut über 460 Millionen Euro in den Kader. Natürlich braucht es Zeit, bis so eine wild und bunt zusammengewürfelte Mannschaft zusammenfindet. Die Ausbeute der ersten sechs Spieltage war mit nur einem Sieg daheim gegen Aufsteiger Luton (3N, 3U) dann aber doch enttäuschender als erwartet.

Erst an den letzten beiden Spieltagen zeigte die Tendenz mit Auswärtssiegen bei Fulham und Burnley etwas nach oben. Doch an der heimischen Stamford Bridge stehen in vier Spielen erst vier Punkte und vier Tore zu Buche. Insgesamt konnten die Blues nur eines der letzten elf Heimspiele in der Liga für sich entscheiden (5U, 5N). Hoffnung macht die Bilanz von Coach Pochettino gegen die Gunners. Der Trainer hat noch nie ein Heimspiel gegen den AFC verloren (3S, 6U).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Wenige Tage vor dem Spitzenspiel gegen Manchester City hatte Arsenal in der Champions League mit dem 1:2 in Lens die erste Saisonniederlage kassiert. Von dieser Pleite zeigten sich die Männer von Coach Mikel Arteta aber gut erholt. Gegen den amtierenden Meister hatten die Gunners sicher auch etwas Glück, kämpften sich aber nach und nach in die Partie und siegten am Ende durch einen abgefälschten Schuss nicht unverdient mit 1:0. Nun steht ein London Derby an.

Seit 15 Duellen gegen die Rivalen aus der Hauptstadt ist der AFC ungeschlagen (11S, 4U). Zudem ist die Mannschaft in der Fremde sehr stark. Seit dem Beginn der Vorsaison hat kein Verein in der Premier League auf des Gegners Platz mehr Punkte (48) und mehr Siege (15) geholt als die Männer aus dem Stadtteil Holloway. In dieser Saison haben die Gunners die ersten drei Gastspiele sogar ohne Gegentor für sich entschieden. Kein Team hat 2023/24 öfter zu Null gespielt (4) oder weniger Gegentreffer kassiert (6).

Chelsea vs. Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:1 Burnley (A), 2:0 Fulham (A), 1:0 Brighton (H), 0:1 Aston Villa (H), 0:0 Bournemouth (A)



Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Manchester City (H), 1:2 RC Lens (A), 4:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (A), 2:2 Tottenham (H)



Letzte 5 Spiele Chelsea vs Arsenal: 1:3 (A), 0:1 (H), 0:4 (A), 2:4 (H), 2:0 (A)



Chelsea hat fünf der letzten sechs Duelle gegen Arsenal verloren (1S). So viele Niederlagen kassierten die Blues zuvor in 25 Duellen gegen den Nachbarn (14S, 6U). Zudem gingen die Gunners in den jüngsten drei Gastspielen an der Stamford Bridge als Sieger vom Platz. In der Gesamtbilanz liegt der AFC mit 83 Siegen zu 68 Niederlagen vorne. Nur im Westen von London hat der heimische CFC mit 35 Erfolgen zu 30 Pleiten knapp die Nase vorne.

Arsenal hat in den vergangenen fünf Auswärtsspielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Setzt sich diese Serie gegen Chelsea fort, wird das von Happybet mit einer Quote von 1,82 belohnt. Weitere Infos über den Buchmacher finden sich in unserem Happybet Test!

Unser Chelsea - Arsenal Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Vor der Länderspielpause kam Chelsea mit zwei Siegen in Folge endlich etwas in Schwung. Wie nachhaltig die Tendenz ist, ist aber fraglich. Denn gegen ein Top-Team sind die Blues in dieser Saison noch ohne Sieg. Arsenal ist dagegen vor allem in der Fremde sowie in Hauptstadt-Derbys stark und hat am vergangenen Spieltag Man City eine Niederlage zugefügt. So geht die Arteta-Elf am Samstag sicher mit viel Selbstvertrauen auf den Rasen.