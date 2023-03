Chelsea - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Chelsea - Aston Villa Tipp zum Premier League Spiel am 01.04.2023 lautet: Greift Chelsea in der Liga noch mal an oder konzentriert man sich auf die Königsklasse? Am Samstag steht uns auf jeden Fall ein enges Spiel mit wenigen Toren bevor.

Seit dem vergangenen Sommer hat Chelsea mehr als eine halbe Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben. Zudem wurde in der laufenden Saison Thomas Tuchel durch Graham Potter ersetzt. Die Londoner sind trotzdem schon aus beiden nationalen Pokal-Wettbewerben ausgeschieden. Zudem drohen die Blues das internationale Geschäft in der kommenden Saison durch eine mittelmäßige Saison in der Premier League komplett zu verpassen. Nur in der Champions League ist der Verein noch im Rennen. In der Liga stehen aber noch zehn Spieltage auf dem Programm. Wie spielt der CFC das Jahr zu Ende? Eine erste Tendenz lässt sich womöglich am Samstag beim Heimspiel gegen Aston Villa beobachten. Die Bookies haben wenig Zweifel an einem Heimsieg. Wir spielen aber mit einer Quote von 1,90 bei Bet365 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Chelsea - Aston Villa auf „Unter 2,5 Tore“:

In Spielen mit Beteiligung von Chelsea fielen diese Saison die wenigsten Treffer (57)

Die Villans haben in 13 PL-Gastspielen nur 12 Mal getroffen

In 3 der letzten 4 Spiele blieb Aston Villa ohne Gegentor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Aston Villa Quoten Analyse:

Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld Nachbarn mit 38 Punkten. Die Wettanbieter schlagen sich bei der Chelsea vs Aston Villa Prognose trotzdem überdeutlich auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimdreier gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,68. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,36 aus Sicht der Bookies die deutlichen Außenseiter.

Chelsea vs Aston Villa Prognose: Kann Villa die Blues ärgern?

Unter dem neuen Coach Graham Potter läuft es für Chelsea nicht so wie geplant. Daran haben auch die riesigen Ausgaben im Wintertransferfenster bisher nichts geändert. Die Londoner holten aber immerhin zwei Siege und sieben Punkte aus den letzten drei Ligapartien. Für so viele Dreier hatte der CFC zuvor 15 Spiele gebraucht. Mit sechs Treffern in diesem Zeitraum hat die Mannschaft auch so viele Tore erzielt wie in den zwölf Partien davor.

In der Rückrundentabelle stehen die Blues damit auf Rang 6. Trotzdem verharren die Blues im Niemandsland der Tabelle. In dieser Saison ging Chelsea schon neun Mal als Verlierer vom Feld. Gerade mal 29 Treffer bedeuten den schwächsten Wert in den Top 11 der Premier-League-Tabelle. So kann sich der Verein wohl auf das Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid konzentrieren.

Seit Ende Oktober wird Aston Villa von Unai Emery trainiert. Der Verein stand zum Zeitpunkt der Übernahme mit zwölf Punkten auf Rang 16, einen Zähler vor der Abstiegszone. Die Bilanz unter dem neuen Coach steht bei acht Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen. Doch vor allem in der Rückrunde sind die Villans in die Spur gekommen. Nur Tabellenführer Arsenal (22) hat in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte gesammelt als die Männer aus Birmingham (16).

Aus den letzten vier Spielen holte der AVFC zehn Punkte. Bei den drei Siegen blieb die Mannschaft jeweils ohne Gegentor. Vor allem in der Fremde läuft es rund. Seit dem ersten Liga-Gastspiel unter Emery haben nur Man City (16) und die Gunners (15) mehr Punkte auf des Gegners Platz gesammelt als die Villans (13). Damit wurde das Polster auf die Abstiegszone auch auf 14 Zähler ausgebaut.

Chelsea - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:2 Everton (H), 3:1 Leicester City (A), 1:0 Leeds United (H), 0:2 Tottenham (A), 0:1 Southampton (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:0 Bournemouth (H), 1:1 West Ham (A), 1:0 Crystal Palace (H), 2:0 Everton (A), 2:4 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Aston Villa: 0:1 (A), 2:0 (A), 3:1 (A), 4:3 (H), 3:0 (H)

Chelsea konnte neun der letzten elf Liga-Duelle gegen Aston Villa für sich entscheiden, bei einer Niederlage. An der Stamford Bridge holten die Villans in den jüngsten 17 Gastspielen sogar nur einen Dreier. Seit der Saison 2011/12 haben die Blues nur gegen Crystal Palace (16) mehr Siege gefeiert als gegen den Aston Villa FC (13). Das Hinspiel in Birmingham ging nach einem Doppelpack von Mason Mount mit 2:0 an die Londoner.

Unser Chelsea - Aston Villa Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Teams sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Doch grundsätzlich zeigt die Formkurve eher bei den Villans nach oben. Vor allem in der Fremde sorgte die Emery-Elf für Aufsehen. Die Blues sind dagegen eine Wundertüte und rufen ihre wahre Klasse nur in der Königsklasse ab. Vieles spricht für ein enges Duell mit wenigen Toren. An der Stamford Bridge fielen in dieser Saison nur 26 Treffer. Zudem erzielte der AVFC in 13 Gastspielen auch nur zwölf Tore.