Chelsea - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten | 26.01.2024

Unser Chelsea - Aston Villa Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 26.01.2024 lautet: Schon im Achtelfinale des englischen Verbandspokals erwischt es einen großen Namen. Im Wett Tipp heute sehen wir dabei die Gäste leicht vorne.

Ab Donnerstag wird in England die 4. Runde des FA Cups 2023/24 ausgetragen. In diesem Sechzehntelfinale kommt es zu fünf reinen Premier-League-Duellen. Eines davon findet am Freitag an der Stamford Bridge statt. Der heimische Chelsea FC empfängt die Mannschaft von Aston Villa. Die Wettquoten schlagen sich auf die Seite der Hausherren. Doch die Villans sind schon in der laufenden PL-Saison eines der Überraschungsteams.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,70 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Aston Villa auf „Doppelte Chance X2″:

Chelsea liegt in der PL-Tabelle 12 Punkte hinter Aston Villa zurück

Die Villans haben die letzten beiden Gastspiele an der Stamford Bridge gewonnen

Die Blues konnten im FA Cup nur eines von 4 Heimspielen gegen den AVFC für sich entscheiden



Chelsea vs Aston Villa Quoten Analyse:

Obwohl die Blues in der PL-Tabelle fünf Plätze und zwölf Punkte Rückstand auf die Villans haben, gehen die Hausherren bei der Chelsea vs Aston Villa Prognose als Favoriten ins Rennen.

Doch mit Siegquoten im Schnitt von 2,10 ist diese Stellung aus Sicht der Buchmacher, die regelmäßig auch mit ihren Freiwetten überzeugen, nicht wirklich eindeutig. Denn für einen Erfolg der Gäste in 90 Minuten gibt es auch nur durchschnittliche Quoten von 3,27.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Aston Villa Prognose: Können die Blues die Auswärtsschwäche der Villans ausnutzen?

Am Dienstag gewann Chelsea daheim mit 6:1 gegen Middlesbrough und zog damit souverän ins Finale des Ligapokals ein. Dieses Ergebnis und diese Leistung waren auch bitter nötig gewesen, nachdem der CFC das Hinspiel zu Gast beim Zweitligisten noch mit 0:1 verloren hatte. Zuvor hatten die Londoner im ersten Premier-League-Spiel des Jahres 2024 vor den eigenen Fans mit 1:0 gegen Fulham gewonnen. Mit dem dritten Ligasieg in Folge kletterten die Blues zum ersten Mal in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte.

Doch überzeugen kann das Team von Coach Mauricio Pochettino nur selten. Das Team hat wie gegen Fulham zwar oft viel Ballbesitz, kann die Spiele damit aber kaum kontrollieren. Hoffnungsträger ist Angreifer Cole Palmer, der in 16 Pflichtspielen dieser Saison immerhin auf 13 Tore kommt. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz beträgt aber schon zwölf Punkte. Neun Siegen stehen acht Pleiten gegenüber.

Aston Villa ist eine der großen Überraschungen der bisherigen Premier-League-Saison. Die Villans haben nach dem 21. Spieltag genauso viele Punkte auf dem Konto wie Manchester City und Arsenal (43) und wären nach jetzigem Stand für die Champions League qualifiziert. Dieser Aufschwung ist ganz eng mit Coach Unai Emery verknüpft. Der Spanier hatte den Klub aus Birmingham im November 2022 in prekärer Abstiegsnot übernommen und am Ende sogar noch in die Europa Conference League geführt.

Emery hat jeden einzelnen Profi besser gemacht und der Mannschaft sein modernes System eingeimpft. Inzwischen besticht der AVFC mit einer hohen Effizienz vor dem gegnerischen Tor und lässt auf der anderen Seite den Gegner so oft wie kein anderes Team ins Abseits laufen. Vor allem daheim sind die Villans bärenstark und mit neun Siegen, einem Remis und 29:8 Toren aus zehn Partien das beste Heimteam der Premier League. In der Fremde tut sich Aston Villa wie zuletzt beim 0:0 gegen Everton dagegen deutlich schwerer.

Chelsea - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 6:1 Middlesbrough (H), 1:0 Fulham (H), 0:1 Middlesbrough (A), 4:0 Preston North End (H), 3:2 Luton Town (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 0:0 Everton (A), 1:0 Middlesbrough (A), 3:2 Burnley (H), 2:3 Manchester United (A), 1:1 Sheffield United (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Aston Villa: 0:1 (H), 0:2 (H), 2:0 (A), 3:1 (A), 4:3 (H)



Diese Paarung gab es in England schon 162 Mal. Die Londoner haben mit 66 Siegen zu 60 Niederlagen nur knapp die Nase vorne. In der Hauptstadt spricht die Bilanz mit 42 Erfolgen, bei 15 Remis und 24 Pleiten etwas deutlicher für die Hausherren. Die Männer aus Birmingham haben aber die letzten beiden direkten Duelle zwischen diesen Mannschaften gewonnen, beide an der Stamford Bridge und beide ohne Gegentor. Insgesamt siegte bei diesem Duell zuletzt viermal das Auswärtsteam.

Im FA-Cup konnten die Blues nur eines von vier Heimspielen gegen die Villans für sich entscheiden. Der AVFC führt im Verbandspokal die Statistik grundsätzlich mit fünf Siegen, einem Remis und drei Pleiten an. Aston Villa kassierte in dieser PL-Saison nur neun Tore vor dem Seitenwechsel. Das ist der niedrigste Wert in der Liga. So könnte am Freitag die Wette „Mehr Tore in 2. HZ“ Sinn machen. Dafür bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 2,15. Weitere Infos über den Bookie findet ihr im ausführlichen Interwetten Test.

Unser Chelsea - Aston Villa Tipp: Doppelte Chance X2

Chelsea hat fünf der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen. In diesem Zeitraum trafen die Blues aber auf kein Top-Team. Das ändert sich am Freitag. Sicher hat Aston Villa auf des Gegners Platz deutlich mehr Probleme als vor den eigenen Fans, trotzdem sprechen bei diesem FA-Cup-Spitzenspiel einfach mehr Faktoren für die Gäste aus Birmingham, so dass wir den Villans in der regulären Spielzeit mindestens einen Punkt zutrauen.