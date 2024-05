Chelsea – Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten | 19.05.2024

Unser Chelsea - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.05.2024 lautet: Chelsea überzeugte zuletzt mit Leistung und wird den positiven Trend auch in unserem Wett Tipp heute gegen Bournemouth fortsetzen.

Chelsea zeigte sich an den vergangenen Premier-League-Spieltagen auf der Höhe und lief von einem Sieg zum nächsten. Zwölf Punkte resultierten aus den vergangenen vier Begegnungen. Zuletzt sprang im Nachholspiel gegen Brighton ein knapper 2:1-Erfolg heraus. Ein ganz anderes Gesicht zeigte Bournemouth. Nur zwei der jüngsten sieben Liga-Spieltage waren siegreich (1U, 4N).

Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Chelsea & Unter 5,5 Tore” zu einer Quote von 1,73 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Bournemouth auf “Sieg Chelsea & Unter 5,5 Tore”:

Chelsea vs Bournemouth Quoten Analyse:

Die Bookies fahren eine klare Linie und lassen am Markt “1x2″ die Blues als klaren Favoriten erkennen. Der Heimsieg bringt im Durchschnitt eine Quote von 1,45 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die Gastgeber drei der letzten vier direkten Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge mit Weißer Weste für sich entschieden.