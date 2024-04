Chelsea - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2024

Unser Chelsea - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.04.2024 lautet: Spieltage der Blues glichen in letzter Zeit eher einem Action-Thriller als einem Fußballspiel. Für unseren Wett Tipp heute ist das Ende des Films eine Torwette.

Nach 13 sieglosen Liga-Spielen in Serie hat Everton sich gegen den Aufsteiger aus Burnley einen hauchzarten 1:0-Erfolg erarbeitet. Zu Gast an der Stamford Bridge stellen sich die Toffees ihrer nächsten Negativserie: Seit 28 Auswärtsspielen hat Everton keinen Sieg mehr bei Chelsea eingefahren. An der Stamford Bridge krachen zwei vollkommen verschiedene Fußball-Philosophien aufeinander, die ein typisches Ergebnis für Blues-Verhältnisse auf die Anzeigetafel bringen werden.