Chelsea - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Unser Chelsea - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.01.2024 lautet: Nachdem die Blues im EFL Cup eine bittere Pleite kassiert haben, müssen sich die Londoner wieder auf die Liga konzentrieren. Im Wett Tipp heute winkt im Derby gegen die Cottagers mindestens ein Remis.

Unter der Woche verloren Chelsea und Fulham im Ligapokal ihre Semifinal-Hinspiele. Die Blues verloren völlig überraschend zu Gast beim Zweitligisten Middlesbrough. Die Cottagers kassierten in Liverpool eine 1:2-Niederlage. Bevor die Rückspiele anstehen, treffen beide Teams in der Premier League an der Stamford Bridge zum London Derby aufeinander. Wenig überraschend sprechen sich die Wettquoten hier recht deutlich für die Gastgeber aus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Fulham auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Chelsea ist in der Premier League daheim gegen Fulham noch ohne Niederlage

Die Cottagers haben nur eines der vergangenen 23 PL-Spiele gegen die Blues für sich entschieden

Der FFC steht in der Auswärtstabelle auf dem drittletzten Platz



Chelsea vs Fulham Quoten Analyse:

Durch die deutlich höhere Kader-Qualität und den Heimvorteil sind die Blues bei der Chelsea vs Fulham Prognose die klaren Favoriten. In der PL-Tabelle liegen die Cottagers aber nur vier Punkte und vier Plätze hinter dem kommenden Gegner.

Trotzdem gibt es für einen Heimsieg gerade mal niedrige durchschnittliche Quoten von 1,62. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste bei den besten Buchmachern mit Quoten im Schnitt von 5,36 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Fulham Prognose: Bringen die Blues die Offensive in Schwung?

Schon im FA Cup am Samstag daheim gegen den Zweitligisten Preston North End hatte Chelsea einige Probleme. Zur Pause stand es nur 0:0. Mit vier Treffern im zweiten Durchgang sorgten die Blues aber doch noch für ein standesgemäßes Ergebnis. Am Dienstag bekamen es die Londoner im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals mit dem nächsten Championship-Vertreter zu tun. Während die Gäste einige gute Chancen liegen ließen, nutzten die Hausherren eine Unkonzentriertheit des Favoriten aus, die zum 1:0-Sieg reichte.

Im Rückspiel in London am 23. Januar kann der CFC diese Blamage noch umbiegen. Doch die Probleme aus den beiden Pokalspielen spiegeln sich auch in der Liga wider. So kommt Chelsea auf einen xG-Wert von 39,9, den zweithöchsten in der Premier League. Mit einer Differenz von minus 5,9 reicht es aber nur für 34 Treffer. Sieben Mannschaften haben mehr Tore erzielt. Immerhin konnten die Blues drei der letzten vier Liga-Partien für sich entscheiden. Der Rückstand auf den ersten CL-Platz beträgt trotzdem zwölf Punkte.

Als Aufsteiger hatte Fulham im vergangenen Jahr eine tolle Saison gespielt und ging am Ende auf Rang 10, 18 Zähler vor der Abstiegszone, ins Ziel. Für das zweite Jahr hatten sich die Cottagers weitere Fortschritte vorgenommen. Einige Fans träumten schon vom internationalen Geschäft. Bisher hat sich der FFC aber wieder ins graue Mittelfeld einsortiert. Seit dem 2. Spieltag waren die Londoner nicht mehr besser als auf Rang 10 platziert.

Das Polster auf den ersten Abstiegsrang ist mit neun Zählern noch komfortabel. Aber in der Fremde tut sich das Team von Marco Silva schwer. Hier gab es an Matchday 1 ein 1:0 in Everton. Seitdem steht die Bilanz auswärts bei drei Remis und sechs Pleiten. Die letzten vier Gastspiele wurden verloren. Damit steht Fulham in der Auswärtstabelle auf dem drittletzten Rang. 23 Gegentore sind der zweitschwächste Wert hinter Schlusslicht Sheffield (25).

Chelsea - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Middlesbrough (A), 4:0 Preston North End (H), 3:2 Luton Town (A), 2:1 Crystal Palace (H), 1:2 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Fulham: 1:2 Liverpool (A), 1:0 Rotherham United (H), 2:1 Arsenal (H), 0:3 Bournemouth (A), 0:2 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Fulham: 2:0 (A), 2:0 (H), 0:0 (H), 1:2 (A), 2:0 (H)



Die Bilanz von Chelsea gegen Fulham kann sich sehen lassen. Von den letzten 23 Duellen haben die Blues nur eines verloren. Am 12. Januar 2023 kassierte der CFC bei den Cottagers eine 1:2-Pleite. Daheim sind die Blauen aus der Hauptstadt seit Oktober 1979 gegen den FFC ohne Niederlage. In Liga 2 setzte es damals ein 0:2. Somit ist Fulham in der Premier League noch ohne Auswärtssieg bei Chelsea.

Auch Mauricio Pochettino ging in all seinen fünf PL-Duellen mit den Cottagers als Sieger vom Feld. Marco Silva ist dagegen nach vier Reisen an die Stamford Bridge noch ohne Sieg. Seit fünf Heimspielen sind die Blues auch ohne Gegentor gegen den FFC. Gewinnen die Hausherren auch am Samstag ohne Gegentor, gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 3,05. Für diesen Tipp könnte man die aktuelle NEObet Freiwette ohne Einzahlung nutzen.

Unser Chelsea - Fulham Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Seit 2016 haben die Blues das erste Ligaspiel eines Jahres nicht mehr gewonnen. Fulham holte sich in vier der letzten sechs Partien im ersten PL-Match eines neuen Kalenderjahres die Höchstpunktzahl. Dieses Mal spricht aber deutlich mehr für die Hausherren, die seit vier Liga-Heimpartien ungeschlagen sind. Vor allem der direkte Vergleich lässt keinen Dreier der Gäste erwarten. Zudem tun sich die Cottagers in dieser Saison auswärts besonders schwer. Da Chelsea aber immer wieder eine Wundertüte ist und vor dem gegnerischen Tor zu viel liegen lässt, sichern wir unseren Tipp durch die „Doppelte Chance“ ab.