Chelsea - Ipswich Tipp, Prognose, Quoten | 13.04.2025

Unser Chelsea - Ipswich Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.04.2025 lautet: Die Blues konnten unter der Woche in der Conference League einen klaren 3:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel bei Legia Warschau einfahren, der Liga geht es noch um einen CL-Platz. Im Wett Tipp heute sollten die Londoner keine Probleme mit Ipswich haben.

Das kommende Premier-League-Spiel zwischen FC Chelsea und Ipswich verspricht Spannung pur. Am 13. April 2025 um 15:00 Uhr treffen sich die Teams an der legendären Stamford Bridge. Chelsea, aktuell auf Platz 4 mit 53 Punkten, ist der klare Favorit. Ipswich hingegen kämpft als 18. mit nur 20 Punkten um den Klassenerhalt.

Die Blues konnten erst unter der Woche einen souveränen 3:0-Auswärtssieg im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League bei Legia Warschau einfahren und haben in der Chelsea Ipswich Prognose sicherlich auch das Potenzial einen ähnlich ungefährdeten Sieg beim wohl angehenden Absteiger einzufahren. Der erfahrene Schiedsrichter Stuart Attwell wird das Spiel leiten. Ein klarer Sieg für Chelsea ist wahrscheinlich, vor allem aufgrund ihrer starken Abwehr und Ipswichs schwacher Defensive.

Daher lautet unser Chelsea Ipswich Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen: Nein” zu einer Quote von 1,96 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Ipswich auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Chelsea vs Ipswich Quoten Analyse:

Für das Premier-League-Duell zwischen Chelsea und Ipswich am 13. April 2025 lautet unser Sportwetten Tipp: „Beide Teams treffen: Nein.“ Diese Vorhersage basiert auf den angeführen Fakten und Tipps. Vor allem konnte Chelsea in fünf der letzten sechs Pflichtspiele eine Weiße Weste wahren. In den Sportwetten Apps finden wir für den Heimsieg lediglich Chelsea Ipswich Quoten von 1,30.