Chelsea - LAFC Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2025

An Prüfungen hat es den Blues in dieser Spielzeit nicht gemangelt. Die Londoner bestritten in dieser Spielzeit 57 Pflichtspiele - viele davon erfolgreich. Über die Premier League gelang die Qualifikation für die Champions League. Zudem feierte Enzo Maresca in seiner ersten Saison als CFC-Trainer den Titel in der Conference League. An der Favoritenrolle in der Chelsea LAFC Prognose führt kein Pfad vorbei.