Chelsea - Leeds Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.2024

Unser Chelsea - Leeds Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 28.02.2024 lautet: Daheim gegen einen Zweitligisten spricht natürlich fast alles für die Londoner. So setzen wir im Wett Tipp heute auch auf einen Heimsieg Chelseas.

Für den Chelsea FC zählt am Ende einer jeden Saison eigentlich nur die Teilnahme am internationalen Geschäft. Da es in der Premier League in diesem Jahr aber nicht so läuft, ist der Weg zum Comeback über die nationalen Pokalwettbewerbe am einfachsten. In Wembley stand der Verein erstmals in der bisher so enttäuschenden Ära unter Eigentümer Todd Boehly in einem Finale, musste sich aber Liverpool mit 0:1 geschlagen geben. Nun bleibt nur noch der FA Cup. Hier empfangen die Blues im Achtelfinale Zweitligist Leeds.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,56 bei NEObet für die Wette „Sieg Chelsea“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Leeds auf „Sieg Chelsea“:

Die Londoner sind in den beiden Pokal-Wettbewerben gegen den LUFC noch ungeschlagen

Leeds kassierte 2023/24 alle seine 6 Saison-Niederlagen in der Liga auswärts

Die Blues haben nur eines der letzten 6 Duelle gegen die Whites verloren



Chelsea vs Leeds Quoten Analyse:

Der Erstligist mit einem Kader-Marktwert von 948 Millionen Euro empfängt den Zweitligisten. Aus dieser Konstellation ergibt sich eine klare Ausgangslage. Allerdings fällt der Unterschied bei den besten Wettanbietern nicht ganz so deutlich aus, wie man das erwarten könnte.

So klettern die Siegquoten bei der Chelsea vs Leeds Prognose immerhin auf einen Schnitt von 1,56. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit Quoten im Schnitt von 5,43.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Leeds Prognose: Die Blues hoffen nun auf den Titel im FA Cup

Mit einem Erfolg im League-Cup-Finale hätte Chelsea seine enttäuschende und unberechenbare Saison natürlich jetzt schon etwas retten können. Im Endspiel am Sonntag hatten die Blues gegen extrem ersatzgeschwächte Reds auch durchaus zahlreiche Chancen. Doch aus dem Spiel heraus waren die Londoner zu bieder, zu wenig strukturiert und zu vorhersehbar. Am Ende verlor der CFC durch einen Treffer in der 118. Minute sein sechstes nationales Pokal-Endspiel in Folge.

In der Liga war zuletzt ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. So knöpfte man am vergangenen Spieltag Manchester United auswärts ein 1:1 ab. Trotzdem steht Chelsea nur auf Rang 11 und hat zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz. Die Champions League ist sogar 17 Zähler entfernt. Immerhin haben die Blues noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Im FA Cup konnten die Londoner in der Runde zuvor in zwei Duellen Aston Villa ausschalten.

Im Sommer 2020 kehrte Leeds United nach 16 Jahren Abwesenheit in die Premier League zurück. Zwei Spielzeiten in Folge konnte sich der Verein in der ersten Liga halten. Vor allem als Aufsteiger schafften es die „Whites“ im ersten Jahr auf einen tollen neunten Platz. Im vergangenen Jahr musste der LUFC aber am letzten Spieltag den Gang in die Championship antreten. Mit dem Neuanfang im Unterhaus wurde Trainer Daniel Farke beauftragt. Der Ex-Gladbach-Coach fügte sich in West Yorkshire gut ein.

Nach 34 Spieltagen steht Leeds auf Platz 2. Der Rückstand auf Rang 1 beträgt sechs Zähler. Mit dem punktgleichen Aufsteiger Ipswich Town hat man aber einen ernsthaften Konkurrenten um den zweiten Rang. 27 Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Liga. Daheim sind die Weißen mit 13 Siegen und vier Remis ungeschlagen. Alle sechs Pleiten in der Liga setzte es auswärts. Seit zwölf Pflichtspielen ist die Mannschaft unbesiegt.

Chelsea - Leeds Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Liverpool (H), 1:1 Manchester City (A), 3:1 Crystal Palace (A), 3:1 Aston Villa (A), 2:4 Wolverhampton (H)

Letzte 5 Spiele Leeds: 3:1 Leicester City (H), 2:0 Plymouth Argyle (A), 4:0 Swansea City (A), 3:0 Rotherham United (H), 4:1 Plymouth Argyle (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Leeds: 1:0 (H), 0:3 (A), 3:0 (A), 3:2 (H), 0:0 (A)



Nach 138 Duellen liegt Chelsea im direkten Vergleich mit Leeds sogar knapp mit 38 Siegen zu 40 Niederlagen zurück. In den drei gemeinsamen Erstliga-Spielzeiten ab 2020 hatten die Blues mit vier Erfolgen (1U, 1N) aber die Nase vorne. In den beiden Pokal-Wettbewerben sind die Londoner mit acht Erfolgen und vier Remis in zwölf Duellen sogar noch ohne Niederlage gegen den LUFC. Auch die Tore sprechen hier mit 27:8 klar für den CFC.

Wenn ihr auch dieses Mal einen klaren Sieg des Favoriten erwartet, bietet sich eine Handicapwette an. Für den Tipp „Sieg Chelsea mit HC -1″ gibt es bei Sportwetten.de eine Quote von 2,30. Alle Infos über Wettmärkte, Wettquoten und den Sportwetten Bonus des Anbieters liefert euch unser Sportwetten.de Test.

Unser Chelsea - Leeds Tipp: Sieg Chelsea

Die Aufgabe daheim gegen den formstarken Zweitligisten Leeds ist für die Blues gar nicht so einfach. Vor allem, weil die Londoner bisher eine schwache Saison spielen. Aus diesen Gründen klettern die Quoten für einen Heimsieg auch über die Marke von 1,50. Am Ende glauben wir aber, dass sich die Hausherren in der regulären Spielzeit durchsetzen. Für Chelsea sprechen natürlich die Qualität und der Heimvorteil. Zudem haben die Männer von Coach Pochettino mit dem Einzug ins Ligapokal-Finale bewiesen, dass sie in diesem Jahr eine Pokalmannschaft sind. Zudem hat der FA Cup für den Verein eine große Bedeutung.