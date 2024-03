Chelsea - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2024

Unser Chelsea - Leicester Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 17.03.2024 lautet: Die Blues waren zuletzt auf der Höhe und lassen in unserem Wett Tipp heute gegen Leicester City wohl nichts anbrennen.

Nach der Final-Pleite im EFL-Cup hat Chelsea im FA Cup eine weitere Chance auf einen Titel. Mit einem Triumph gegen die „Foxes“ aus Leicester wäre zumindest ein weiterer Schritt in Richtung Endspiel vollzogen. Der Zweitligist Leicester City agiert in der Championship, führt dort die Tabelle an und hofft auf den direkten Wiederaufstieg.

In unserem Wett Tipp heute schließen wir uns der Einschätzung der Buchmacher an und tendieren zu einem Heimsieg mit mehr als 2,5 Toren. Happybet bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 1,87.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Leicester auf „Sieg Chelsea & Über 2,5 Tore“:

Chelsea setzte sich in 5 der letzten 6 Liga-Heimspiele durch.

Leicester City hat keines der letzten 3 Duelle an der Stamford Bridge gewonnen (1U, 2N).

Die Blues absolvierten 5 der letzten 7 PL-Ansetzungen zu Hause mit 3 oder mehr Toren.



Chelsea vs Leicester Quoten Analyse:

Bei einem Kräftemessen zwischen einem Erst- und einem Zweitligisten sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff mehr als deutlich verteilt. Zudem genießt der Premier-League-Klub das Heimrecht. Eine Tatsache, die auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Ein Sieg von Chelsea bringt den durchschnittlich 1,4-fachen Wetteinsatz mit sich.

Oftmals schreibt der Pokal seine eigenen Gesetze. Im Falle eines Auswärtssieges steht teilweise mehr als der siebenfache Wetteinsatz im Raum. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schließen sich die Wettanbieter nahtlos unserer Einschätzung an und halten drei oder mehr Treffer für wahrscheinlich. In der Interwetten App wird dieser Spielausgang mit einer Chelsea Leicester Wettquote in Höhe von 1,53 versüßt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs. Leicester Prognose: Bleiben die Füchse im dritten FA-Cup-Match ohne Gegentor?

Das zweite Jahr in Folge droht Chelsea die Qualifikation für das internationale Geschäft über die Premier League zu verpassen. Derzeit belegen die Blues nur den elften Platz und zeigen bereits 14 Punkte Rückstand auf den Tabellen-Fünften Tottenham auf.

Mit dem Gewinn des FA Cups würde zumindest eine Möglichkeit bleiben, um den direkten Einzug in die Europa-League-Gruppenphase zu verbuchen. Liverpool und Manchester City verkörpern jedoch zwei große Hürden im Wettbewerb.

Nun gilt es aber erst einmal, den Fokus auf die Paarung mit dem vermeintlichen Underdog Leicester zu legen. Im englischen Oberhaus spielten die Blues zuletzt an der Stamford Bridge starken Fußball und gewannen fünf der letzten sechs Begegnungen. Die letzten fünf Heim-Ansetzungen brachten zehn Tore mit sich. Die Defensive stand nicht immer sicher und muss sich pro Heimspiel 1,54 Gegentore im Durchschnitt ankreiden lassen.

Im FA Cup wurden bislang Preston (4:0), Aston Villa (0:0, 3:1) und Leeds United (3:2) ausgeschaltet. Drei der vier Partien brachten mehr als 2,5 Tore mit sich.

Chelsea - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:2 Newcastle United (H), 2:2 FC Brentford (A), 3:2 Leeds United (H), 0:1 n.V. FC Liverpool (H), 1:1 Manchester City (A).

Letzte 5 Spiele Leicester: 2:2 Hull City (A), 1:0 AFC Sunderland (A), 1:2 Queens Park (H), 1:0 n.V. AFC Bournemouth (A), 1:3 Leeds United (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Leicester: 3:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 3:0 (A), 2:1 (H).



Wie bereits erwähnt, fungiert Leicester City als Tabellenführer der Championship, hat aber zuletzt gehörig Federn gelassen Nur einer der vergangenen fünf Liga-Spieltage führte zu einem Sieg. Dem knappen 1:0 gegen Sunderland stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Leeds United ist auf drei Punkte geschrumpft.

Offensiv ist der Tabellen-Primus sehr gefährlich und stellt gemeinsam mit Ipswich den besten Angriff der 2. englischen Liga. Satte 74 Tore brachte dieser zustande. Mit 39 Auswärtstoren sind die Füchse das mit Abstand treffsicherste Team in der Fremde. Der Abwehr-Verbund steht keineswegs immer sicher und muss sich in 19 Fernduellen 20 Gegentore ankreiden lassen.

Ein anderes Bild offenbarten die Füchse im FA Cup. In diesem stand Leicester vor allem defensiv sehr sicher und konnte in zwei der drei Begegnungen eine weiße Weste halten, wobei Bournemouth und Birmingham nicht auf einer Stufe mit Chelsea stehen. Viele Buchmacher versüßen die erstmalige Anmeldung/Verifizierung des Wettkontos mit einem Sportwetten Gutschein. Dieser kann direkt für eine Chelsea Leicester Wette genutzt werden.

Unser Chelsea - Leicester Tipp: Sieg Chelsea & Über 2,5 Tore

Chelsea verfügt über einen qualitativ hochwertigeren Kader und agiert zudem daheim. An der Stamford Bridge haben die Blues seit dem FA-Cup-Finale im Mai 2021 nicht mehr gegen Leicester verloren. Damals heimsten die Füchse den Titel ein. Wir gehen aber nicht von einem ähnlichen Ergebnis in dieser Saison aus. Chelsea spielte kürzlich zu Hause guten Fußball und dürfte den Platz nach einem torreichen Match als Sieger verlassen.