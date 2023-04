Chelsea - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 04.04.2023

Unser Chelsea - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 04.04.2023 lautet: Das Duell zwischen Chelsea und Liverpool ist in dieser Saison kein Spitzenspiel, sondern eher ein Krisen-Duell. Einen wirklichen Favoriten kann man bei dieser Partie nicht erkennen.

Sieben Monate lang durfte sich Graham Potter beim Chelsea FC als Nachfolger von Thomas Tuchel versuchen. Nach nur einem Punkt aus den beiden Heimspielen gegen Everton und Aston Villa zogen die Verantwortlichen am Wochenende die Notbremse und setzten ihren Trainer vor die Tür. Wer sein Nachfolger in London wird, ist noch unklar. Interimsweise wird die Mannschaft von Bruno Saltor, der auch Teil von Potters Trainerstab war, betreut. Schon am Dienstag steht für den Übergangs-Coach die erste Prüfung an. An der Stamford Bridge empfängt man Jürgen Klopp und den Liverpool FC. Die Buchmacher rechnen mit einem ausgeglichenen Spiel, sehen die Hausherren aber knapp vorne. Wir spielen mit einer Quote von 3,50 bei Happybet die Wette „Unentschieden“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Liverpool auf „Unentschieden“:

Chelsea ist seit 10 Ligaspielen gegen besser platzierte Mannschaften sieglos - Liverpool hat nur eine der letzten 9 PL-Partien gegen schlechter platzierte Teams gewonnen

Seit Liverpool von Jürgen Klopp betreut wird, haben die Reds gegen keinen Gegner öfters die Punkte geteilt (7/15)

Die letzten 5 Duelle zwischen den beiden Vereinen endeten alle mit einem Unentschieden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Liverpool Quoten Analyse:

Liverpool darf sich auf Rang 8 mit sieben Punkten Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz noch ein paar Rest-Hoffnungen aufs internationale Geschäft machen. Chelsea hat dagegen vier Zähler weniger auf dem Konto und steht damit drei Plätze hinter dem kommenden Gegner.

Da die Reds in dieser Saison in der Fremde aber sehr schwach sind, gehen die Gäste bei der Chelsea vs Liverpool Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,81 auch nur als leichte Außenseiter ins Rennen. Für einen Heimerfolg gibt es durchschnittliche Quoten von 2,52.

Chelsea vs Liverpool Prognose: Wer hat die Rückschläge besser verkraftet?

Als Graham Potter Anfang September das Traineramt bei den Blues übernahm, stand die Mannschaft immerhin noch auf Platz 6. Von 22 Ligaspielen unter dem neuen Coach konnten die Londoner aber gerade mal sieben gewinnen. Damit rutschte der Verein auf Rang 11 der Premier-League-Tabelle ab. Die Top 4 sind zehn Spiele vor Saisonende zwölf Punkte entfernt.

Auch aus den beiden nationalen Pokal-Wettbewerben hatte sich der CFC schon frühzeitig verabschiedet. Dabei hatten die Verantwortlichen im Winter nochmal 350 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Überzeugen konnte die Elf in der jüngsten Vergangenheit nur im CL-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Immerhin gab bei der 0:2-Heimpleite gegen Aston Villa am Samstag N‘Golo Kante sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Anfang März feierte Liverpool mit dem 7:0 daheim gegen Manchester United eine der bisher wenigen Sternstunden in dieser Saison. Wer dachte, dass dieses Ergebnis den Reds Rückenwind für den Rest der Spielzeit verleihen sollte, sah sich getäuscht. Danach schied der LFC zunächst gegen Real Madrid im Achtelfinale der Champions League aus und in der Liga folgten zwei weitere Pleiten.

Zunächst gab es ein 0:1 bei Bournemouth. Dann folgte am Samstag der Klassiker gegen Man City. Hier gingen die Gäste zwar mit 1:0 in Führung. Die Hausherren drehten danach aber ohne den verletzten Haaland das Spiel noch in einen 4:1-Erfolg. Die Reds konnten die Machtdemonstration nur ohnmächtig mitverfolgen. Damit hat Liverpool von den elf PL-Spielen 2023 schon fünf verloren. In der Auswärtstabelle steht man sogar hinter Southampton.

Chelsea - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Aston Villa (H), 2:2 Everton (H), 3:1 Leicester City (A), 2:0 BVB (H), 1:0 Leeds United (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:4 Manchester City (A), 0:1 Real Madrid (A), 0:1 Bournemouth (A), 7:0 Manchester United (H), 2:0 Wolverhampton (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Liverpool: 0:0 (A), 0:0 (H), 0:0 (H), 2:2 (H), 1:1 (A)

Beide Teams standen sich schon 192 Mal gegenüber. Die Reds liegen in der Gesamtbilanz mit 80 Siegen zu 65 Niederlagen vorne. In London gab es in 92 Spielen 47 Siege für Chelsea, bei 24 Pleiten. Liverpool ist seit 4 PL-Gastspielen an der Stamford Bridge ungeschlagen. Die Londoner konnten auch nur zwei der jüngsten 16 Vergleiche in der Premier League für sich entscheiden. Die letzten fünf direkten Duelle endeten nach der regulären Spielzeit alle mit einem Remis. Seit sieben Vergleichen gab es keinen Heimsieg mehr.

Unser Chelsea - Liverpool Tipp: Unentschieden

Hier können wir keinen Favoriten ausmachen. Beide Teams haben in dieser Saison große Schwierigkeiten. Durch die Trainerentlassung bei Chelsea kommt noch mehr Ungewissheit hinzu. Wirkliche Wunderdinge dürfte der Interimscoach aber nicht bewirken. Am Ende spricht einiges für ein Duell auf Augenhöhe, und diese Vergleiche endeten seit März 2021 immer mit einer Punkteteilung.