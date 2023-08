Chelsea - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 13.08.2023

Unser Chelsea - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 13.08.2023 lautet: Am Ende der vergangenen Saison hat Liverpool seine Spielzeit noch einigermaßen retten können, Chelsea gelang das nicht. Vor der neuen Spielzeit stehen beide Teams auf dem Prüfstand.

Der FC Chelsea hat ein verlorenes Jahr hinter sich. Niemand hatte die Blues mit ihrem Kader auf den zwölften Platz der Abschlusstabelle getippt. Zur neuen Saison steht mit Mauricio Pochettino ein neuer Mann an der Seitenlinie, der die West-Londoner wieder in den gehobenen Kreis der Premier-League-Klubs befördern soll.

Liverpool hat mit dem fünften Platz in der abgelaufenen Spielzeit Schadensbegrenzung betrieben. Wirklich erfreulich war auch das Jahr der Reds nicht. Beide Mannschaften gehen in eine kritische Saison und unser Tipp lautet: „Unentschieden“ mit einer Quote von 3,60 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Liverpool auf „Unentschieden“:

In den letzten 6 Aufeinandertreffen gab es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger.

Chelsea und Liverpool teilten sich in 9 der vergangenen 17 Premier-League-Duelle die Punkte.

Beide kassierten in der abgelaufenen Saison 47 Gegentore.

Chelsea vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Blues haben mit der Verpflichtung von Mauricio Pochettino und ein paar Veränderungen im Kader auf das letzte Jahr reagiert. In der Vorbereitung haben die Blues in ihren letzten drei Testspielen nur zwei Gegentore kassiert (Newcastle, Fulham, Dortmund). Trotzdem haben die Hausherren mit Quoten bis 2,92 leichte Nachteile.

Liverpool betritt den Rasen an der Stamford Bridge mit Wettquoten zwischen 2,30 und 2,45. Der Quotenvergleich klingt nach einer ausgeglichenen Partie. Für solch enge Duelle lohnen sich Wetten ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Liverpool Prognose: Anfälliger denn je

Liverpool hatte in der abgelaufenen Saison die drittbeste Offensive der Premier League (75 Tore). Chelsea hatte nur 38 Tore (16.) auf die Anzeigetafel gebracht. Verständlicherweise hört sich das im Vorfeld dieser Partie nach einer klaren Angelegenheit an, doch die Zahlen dahinter machen es deutlich spannender.

Chelsea war im vergangenen Jahr das Team mit der größten Differenz zwischen den erzielten Toren (38) und den erwartbaren Toren (53,76 xG). Das sollte sich in der neuen Saison wieder relativieren. Hinzu kommt, dass Jürgen Klopp nur 39 Prozent der Treffer seiner Mannschaft in fremden Stadien sah.

Des Weiteren hatten beide Mannschaften gleichermaßen 47 Gegentreffer in der Abschlusstabelle stehen. Besonders für die Reds war die defensive Leistung im letzten Jahr ein großes Problem.

Liverpool ließ im Laufe der Saison 370 Torschüsse gegen sich zu und übertraf damit den Wert der Vorsaison um 73 - ein herber Anstieg, der in der Ära Jürgen Klopp zu der Spielzeit mit den meisten Torschüssen gegen die Reds führte.

Noch gravierender sind die Zahlen der zugelassenen Großchancen. Die Truppe von der Merseyside ließ 2021/22 nur 53 Großchancen zu (5.). Letztes Jahr verdoppelte sich dieser Wert nahezu (103). Setzen wir die zugelassenen Torschüsse (370) und Großchancen (103) in ein Verhältnis, waren die Abschlüsse der Konkurrenz zu 27,8 Prozent eine Großchance.

Chelsea - Liverpool Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:1 Dortmund (H), 2:0 Fulham (H), 1:1 Newcastle (H), 4:3 Brighton (H), 5:0 Wrexham (H).

● Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Darmstadt (H), 3:4 Bayern (A), 4:0 Leicester (H), 4:4 Fürth (A), 4:2 Karlsruhe (A).

● Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Liverpool: 0:0 (H), 0:0 (A), 5:6 n.E. (H), 10:11 n.E. (H), 2:2 (H).

Die Vorbereitungsspiele der Reds haben keine Verbesserung angedeutet. Liverpool hat in vier von fünf Testspielen ein Tor kassiert - gegen Bayern (3:4) und Fürth (4:4) waren es sogar gleich vier an der Zahl. Eine Chance für den FC Chelsea, seine Offensiv-Probleme in den Griff zu bekommen.

Gehen wir etwas genauer auf die letzten Aufeinandertreffen ein, wird schnell klar, wieso eine Punkteteilung in diesem Spiel eine gute Wettoption sein kann. Die vergangenen sechs direkten Duelle konnten in der regulären Spielzeit keinen Sieger hervorbringen.

Zudem waren die letzten Duelle eine Qual für Zuschauer, die gerne einige Tore erleben wollten. Keine der letzten vier Begegnungen zwischen Chelsea und Liverpool bot auch nur ein Tor in den regulären 90 Minuten.

Nachdem die Defensive der Reds etwas kritischer beäugt wurde, sollten wir abschließend nochmal erwähnen, dass Chelsea seinen besten Torschützen der letzten Saison (Kai Havertz: 7) abgegeben hat. Außerdem ist mit Christopher Nkunku einer der wichtigsten Neuzugänge in der Offensive am ersten Spieltag verletzt.

Endet dieses Duell zum fünften Mal in Folge mit einem torlosen Remis, wartet dafür bei Oddset eine knackige Quote von 12,50.

Unser Chelsea - Liverpool Tipp: Unentschieden

Beide Mannschaften kommen aus einer schwierigen Saison und haben im Sommer einige Veränderungen am Kader vorgenommen. Das könnte gerade am Anfang der neuen Spielzeit zu einer Herausforderung werden. Darüber hinaus finden wir in neun der letzten 17 Aufeinandertreffen innerhalb der Premier League eine Punkteteilung.