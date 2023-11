Chelsea – Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 12.11.23

Unser Chelsea - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 12.11.2023 lautet: Wir räumen den Gästen in unserem Wett Tipp heute leichte Vorteile ein, ohne dabei ein Remis mit Toren auf beiden Seiten und Unter 4,5 Treffern auszuschließen.

Die Blues setzten beim 4:1 gegen den einstigen Tabellenführer Tottenham ein Ausrufezeichen. Überragender Mann war Neuzugang Nicolas Jackson, der die Spurs mit einem Hattrick im Alleingang zerlegte. Ähnlich souverän gestalteten die Citizens ihren Auftritt daheim gegen Bournemouth (6:1). Bereits zur Pause lagen die Gastgeber mit 3:0 in Front.

In einem engen Spiel entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2, beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“. Für diese Wette gewährt Bwin eine Quote von 2,65 .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Manchester City auf „Doppelte Chance X2, beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“:

Chelsea gewann nur eines seiner 6 PL-Heimspiele (2U, 3N) und absolvierte alle sechs Partien mit weniger als 4,5 Toren.

Die Skyblues sind neben Tottenham das auswärtsstärkste Team der Liga (4S, 2N).

3 der letzten 4 direkten Kräftemessen an der Stamford Bridge endeten mit einem Sieg der Citizens.

Chelsea vs Manchester City Quoten Analyse:

Obwohl die Blues kürzlich einen Kantersieg bei Tottenham verbuchten, gelten sie im Match gegen den amtierenden englischen Meister als Außenseiter und zeigen eine Chelsea Manchester City Quote von ca. 5,25 für den Heimsieg auf. Wer mit einer Wette auf Chelsea vs. Manchester City liebäugelt, kann das eigene Verlustrisiko mit einem Gratis Wettguthaben deutlich eindämmen.

Deutlich niedriger bewertet sind hingegen die Gäste aus Manchester. Wer von einem Triumph der Elf von Trainer Pep Guardiola ausgeht, darf sich im Erfolgsfall über den durchschnittlich 1,65-fachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Ähnlich verhält es sich am Markt „Beide Teams treffen“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs. Manchester City Prognose: Stiehlt Chelseas Neuzugang Erling Haaland die Show?

Nach zwei sieglosen Premier-League-Begegnungen (1U, 1N) meldeten sich die Mannen von Trainer Mauricio Pochettino zurück in der Erfolgsspur und setzten sich souverän mit 4:1 gegen Tottenham durch.

Eine starke Leistung, die die Blues auf Rang 10 der Tabelle klettern ließ. Dennoch waren die bisherigen Ergebnisse im Oberhaus des englischen Fußballs auf einem überschaubaren Niveau. Nur vier der insgesamt elf Spieltage waren von Erfolg gekrönt (3U, 4N). Dabei wurden in der Sommerpause 468 Millionen Euro in neue Spieler investiert.

Vor allem auf heimischem Boden legt die Pochettino-Elf Probleme an den Tag und holte nur einen mageren Zähler in den vergangenen vier Liga-Heimspielen. Nur sechs der insgesamt 17 Saisontore wurden an der Stamford Bridge verbucht.

Als englischer Meister, Pokal-Gewinner und Champions-League-Sieger setzte Manchester City im Vorjahr die Messlatte sehr hoch.

Chelsea - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:1 Tottenham (A), 2:0 Blackburn (H), 0:2 Brentford (H), 2:2 Arsenal (H), 4:1 Burnley (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 6:1 Bournemouth (H), 3:0 Manchester United (A), 3:1 Young Boys (A), 2:1 Brighton (H), 0:1 Arsenal (A).

Letzte Spiele Chelsea vs. Manchester City: 0:1 (A), 0:4 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 0:1 (A).

Nach elf PL-Begegnungen sind die Citizens an der Tabellenspitze angekommen und zeichnen sich durch neun Siege und zwei Niederlagen aus. Die letzten drei Liga-Duelle wurden am Stück gegen Brighton (2:1), Manchester United (3:0) und Bournemouth (6:1) siegreich gestaltet. Zwei Drittel der Begegnungen in den Stadien der Gegner führten zu einem Erfolgserlebnis (4S, 2N). Dem neunmaligen englischen Meister ist zweifelsohne mit zwölf Auswärtstoren ein gewisser Zug zum Kasten des Gegners zu attestieren. Nur in einer der letzten fünf Partien in der Fremde hielt die Defensive einen „Clean Sheet“.

Nach wie vor ist Erling Haaland mit elf Toren der beste Angreifer in der Premier League, doch Chelseas Triplepack-Neuzugang Nicolas Jackson könnte ihm diesmal die Show stehlen. Bwin schließt einen Treffer des norwegischen Torjägers trotzdem nicht aus. Tipp-Freunde, die noch nicht Kunde beim Buchmacher mit deutscher Wett-Lizenz sind, können die Bwin Anmeldung binnen weniger Schritte schnell und vor allem einfach abwickeln.

Unser Chelsea – Manchester City Tipp: Doppelte Chance X2, beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore

Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir die Gäste aus Manchester in der leichten Favoritenrolle. Der Direktvergleich gibt uns mit drei Auswärtssiegen in den letzten vier Paarungen an der Stamford Bridge recht. Die Hausherren sammelten gegen Tottenham Mut und Neuzugang Nicolas Jackson sowie seinem Gegenüber Erling Haaland sind Tore zuzutrauen. Von einem Schützenfest gehen wir aber nicht aus.